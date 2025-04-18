Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Hakkında Yeni Açıklama: Hayati Tehlikesi Devam Ediyor
Aort damarındaki yırtık nedeniyle ameliyata alınan ve yaklaşık 12 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada “Hastamız yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir” denildi.
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Hastaneden yapılan açıklama şu şekilde:
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Hastaneden yapılan açıklamada TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in genel durumunun aynı olduğu yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği belirtildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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