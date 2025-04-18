Survivor’da Kural İhlali: Kamptan Çıkıp Partiye Gittiler! Survivor’da Almeda ve Pınar’a Sürgün Adası Cezası

'Dün Pınar'la birlikteydik Acun bey. Ondan sonra biraz sıkılmıştık. Hani bir de Türkiye'ye gideceğim, ailemi özledim vesaire onunda üstümde stresi vardı. Pınar'la da otururken bir an da yürüyelim dedik, çıktık dışarı. Yürüdük, ondan sonra bir şeyler oldu. Biraz aksiyon aradık galiba. Biraz saçmalamış olabiliriz. Çok diyecek bir şeyim yok. Gittik, selam verdim. Ondan sonra içeri girdik biz kenardan, müzik sesi iyi geldi vesaire dedik. Bir şeyler içmek istedik. Arkadaşta bize verdi. Biz sonra evimize döndük. Yarım saat oturmuşuzdur tahminimce. Sıkıntı olmasın diye erken döndük.”