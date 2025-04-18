Survivor’da Kural İhlali: Kamptan Çıkıp Partiye Gittiler! Survivor’da Almeda ve Pınar’a Sürgün Adası Cezası
Survivor 2025 tüm heyecanı ile devam ederken yapılan kural ihlallerine bir yenisi daha eklendi. Survivor’da geçtiğimiz günlerde yapılan birleşme partisi sonrasında mavi takımın iki yarışmacısı Almeda ve Pınar’ın kamptan ayrılarak bir ev partisine gittiği ortaya çıktı. Survivor ada konseyinde durumu açıklayan Acun Ilıcalı, iki yarışmacıya da bir dönemin çok ses getiren cezalarından biri olan sürgün adası cezası verildiğini açıkladı.
İşte Survivor 2025’te yaşananların detayları…
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Survivor 2025’te son dönemlere girilirken heyecan arttı, birleşme partisinde yarışmacılar doyasıya eğlendi.
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Ada konseyinde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, Pınar ve Almeda’nın kural ihlali yaptığını duyurdu.
Yaşanan kural ihlali hakkında açıklamalarda bulunan yarışmacı Almeda şunları söyledi:
Sürgün adayı cezası geri döndü! Kural ihlali yapan Pınar ve Almeda'ya 2 gün boyunca sürgün adasında kalma cezası verildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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