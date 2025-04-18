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Survivor’da Kural İhlali: Kamptan Çıkıp Partiye Gittiler! Survivor’da Almeda ve Pınar’a Sürgün Adası Cezası

Survivor’da Kural İhlali: Kamptan Çıkıp Partiye Gittiler! Survivor’da Almeda ve Pınar’a Sürgün Adası Cezası

Acun Ilıcalı survivor
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.04.2025 - 09:41 Son Güncelleme: 18.04.2025 - 09:48

Survivor 2025 tüm heyecanı ile devam ederken yapılan kural ihlallerine bir yenisi daha eklendi. Survivor’da geçtiğimiz günlerde yapılan birleşme partisi sonrasında mavi takımın iki yarışmacısı Almeda ve Pınar’ın kamptan ayrılarak bir ev partisine gittiği ortaya çıktı. Survivor ada konseyinde durumu açıklayan Acun Ilıcalı, iki yarışmacıya da bir dönemin çok ses getiren cezalarından biri olan sürgün adası cezası verildiğini açıkladı. 

İşte Survivor 2025’te yaşananların detayları…

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Survivor 2025’te son dönemlere girilirken heyecan arttı, birleşme partisinde yarışmacılar doyasıya eğlendi.

Survivor 2025’te son dönemlere girilirken heyecan arttı, birleşme partisinde yarışmacılar doyasıya eğlendi.

Survivor’da kırmızı ve mavi takım, birleşme partisinde yapılan şarkı yarışmasında doyasıya eğlendi ve iki gün boyunca kamplarında değil ekibin hazırladığı yerlerde rahat zaman geçirdi. Ancak bazı yarışmacıların kural ihlali yaptığını Acun Ilıcalı açıkladı.

Ada konseyinde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, Pınar ve Almeda’nın kural ihlali yaptığını duyurdu.

Ada konseyinde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, Pınar ve Almeda’nın kural ihlali yaptığını duyurdu.

Acun Ilıcalı, ikilinin Paskalya'da bir ev partisinin içine girdiğini, eğlendikten sonra yiyecek ve içecekle dışarı çıkarken Almeda'nın düştüğünü ifade etti ve şöyle dedi:

'Biliyorsunuz birleşmede sizleri rahat evlerde kaldırdık. Rahat şartlarda kaldınız. Birleşme partisinden sonrası günde olmak kaydıyla. Rahat ettirdik diye düşünüyorum ama bizim açımızdan problem var. Konumuz mavi takımla alakalı. Biz bütün iyi niyetimizle yarışmacılarımızı yorduktan sonra aralarda sürprizler yaparak birleşmede de misafir ettik. Niyetimiz biliyorsunuz gayet iyiydi ancak bu kamptan çıkıp giden iki isim var. Birincisi Almeda, ikincisi Pınar.”

Yaşanan kural ihlali hakkında açıklamalarda bulunan yarışmacı Almeda şunları söyledi:

Yaşanan kural ihlali hakkında açıklamalarda bulunan yarışmacı Almeda şunları söyledi:

'Dün Pınar'la birlikteydik Acun bey. Ondan sonra biraz sıkılmıştık. Hani bir de Türkiye'ye gideceğim, ailemi özledim vesaire onunda üstümde stresi vardı. Pınar'la da otururken bir an da yürüyelim dedik, çıktık dışarı. Yürüdük, ondan sonra bir şeyler oldu. Biraz aksiyon aradık galiba. Biraz saçmalamış olabiliriz. Çok diyecek bir şeyim yok. Gittik, selam verdim. Ondan sonra içeri girdik biz kenardan, müzik sesi iyi geldi vesaire dedik. Bir şeyler içmek istedik. Arkadaşta bize verdi. Biz sonra evimize döndük. Yarım saat oturmuşuzdur tahminimce. Sıkıntı olmasın diye erken döndük.”

Sürgün adayı cezası geri döndü! Kural ihlali yapan Pınar ve Almeda'ya 2 gün boyunca sürgün adasında kalma cezası verildi.

Sürgün adayı cezası geri döndü! Kural ihlali yapan Pınar ve Almeda'ya 2 gün boyunca sürgün adasında kalma cezası verildi.

Ilıcalı, 'Arkadaşlar ikiniz 2 gün boyunca sürgün adasında kalacaksınız. Türkiye ödülünüz var. O yüzden döndüğün zaman sürgün adasında 2 gün boyunca kalacaksınız' açıklamasında bulundu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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