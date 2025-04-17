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Yayından Kaldırıldığı İddia Edilmişti: O Ses Türkiye'nin Yeni Bölümü Bu Hafta Yayınlanacak

Yayından Kaldırıldığı İddia Edilmişti: O Ses Türkiye'nin Yeni Bölümü Bu Hafta Yayınlanacak

O Ses Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.04.2025 - 15:49 Son Güncelleme: 17.04.2025 - 15:55

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan O Ses Türkiye, cumartesi akşamları ekrana geliyordu. Ancak programın son iki haftadır yeni bölümü yayınlanmadı. Yerine Survivor: All Star-Gönüllüler yayınlanırken programın akıbeti merak edilmeye başladı. O Ses Türkiye yayından kaldırıldı iddiaları sosyal medyada dolaşırken programın cumartesi günü ekrana geleceği öğrenildi.

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TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'nin jüri üyeliğini Hadise, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Beyazıt Öztürk yapıyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'nin jüri üyeliğini Hadise, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Beyazıt Öztürk yapıyor.

Son birkaç yıldır yalnızca yılbaşı özel bölümüyle ekrana gelen program bu sezon yeni bölümleriyle yayınlanmaya başladı. Melike Şahin'in de dahil olduğu kadrosuyla güçlenen O Ses Türkiye, cumartesi akşamları yayınlanıyor.

İki haftadır ekrana gelmeyen program için "O Ses Türkiye yayından kaldırıldı" iddiaları ortaya atılmaya başladı.

İki haftadır ekrana gelmeyen program için "O Ses Türkiye yayından kaldırıldı" iddiaları ortaya atılmaya başladı.

Programın yayın akışında bulunmaması ve son iki bölümün son anda iptal edilmesi sosyal medyada gündem oldu. Programın yayından kaldırıldığı iddiaları konuşulurken iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. O Ses Türkiye'nin yeni bölümünün 19 Nisan Cumartesi yayınlanacağı açıklandı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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