Yayından Kaldırıldığı İddia Edilmişti: O Ses Türkiye'nin Yeni Bölümü Bu Hafta Yayınlanacak
TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan O Ses Türkiye, cumartesi akşamları ekrana geliyordu. Ancak programın son iki haftadır yeni bölümü yayınlanmadı. Yerine Survivor: All Star-Gönüllüler yayınlanırken programın akıbeti merak edilmeye başladı. O Ses Türkiye yayından kaldırıldı iddiaları sosyal medyada dolaşırken programın cumartesi günü ekrana geleceği öğrenildi.
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TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'nin jüri üyeliğini Hadise, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Beyazıt Öztürk yapıyor.
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İki haftadır ekrana gelmeyen program için "O Ses Türkiye yayından kaldırıldı" iddiaları ortaya atılmaya başladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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izlenmiyor eskisi gibi
Acun beye hodri meydan diyorum. Şu koltuğa Kaan Tangöze’yi oturtursa önümü iliklerim önünde.