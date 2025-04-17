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Haritasına Baktı: Astrolog Dinçer Güner'den Şakir Paşa Ailesi Dizisine Astrolojik Yorum

Haritasına Baktı: Astrolog Dinçer Güner'den Şakir Paşa Ailesi Dizisine Astrolojik Yorum

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.04.2025 - 13:03

NOW'ın dev bütçeli dizisi Şakir Paşa Ailesi, yayınlanmaya başladığından beri türlü talihsizliklerle mücadele ediyor. Setinde iki kez yangın çıkan, başrol oyuncusu gözaltına alınan ve RTÜK'ten aldığı cezalarla gündem olan Şakir Paşa Ailesi dizisinin başına gelenler artık dikkat çekmeye başlarken astrolog Dinçer Güner, Şakir Paşa Ailesi için harita açtı.

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NOW'ın sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi'nin peşini talihsizlikler bırakmıyor.

NOW'ın sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi'nin peşini talihsizlikler bırakmıyor.

Şakir Paşa Ailesi dizisinin RTÜK cezaları ve Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı davalarla uzun süre başı ağrımış ve tam işler rayına oturmuşken sette çıkan yangınla yeniden sarsılmıştı. Çıkan yangın sonrası tüm dizi seti kül olmuş ve birkaç hafta set durdurularak sıfırdan inşaat başlamıştı. 

Şakir Paşa'nın torunlarıyla anlaşmaya varan dizi, yeni bölümlerine aralıksız devam etme kararını tam almışken de bu defa başrol Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alınmış ve yayın takvimi ertelenmişti.

Gözaltı olayının ardından tam talihsizlikler bitti derken Şakir Paşa Ailesi setinde bir yangın daha meydana geldi. Dün (16 Nisan) çekimlerin yapıldığı köşkte kullanılmayan bir odada çıkan yangın derhal söndürülse de set çalışanı Serkan Sükyen, kalp krizi geçirerek vefat etti.

Astrolog Dinçer Güner, yayınlandığı günden beri talihsiz olaylar peşini bırakmayan Şakir Paşa Ailesi dizisi için harita açtı!

Astrolog Dinçer Güner, yayınlandığı günden beri talihsiz olaylar peşini bırakmayan Şakir Paşa Ailesi dizisi için harita açtı!

'Yükselen yengeç zamanı - Aile hikayesi. Yöneticisi Ay ile Jüpiter kavuşumda hem diziyi popüler yaptı ama diğer yandan bence hikaye ve kurgu ikizlerin değişken doğası ile değişime uğradı...

Merkür Yay zararlı pozisyon (yayıncılık) stationary yani durağan halde. Hem de satürn ile kare yani zorlayıcı açıda olması. Dizinin hem düzensiz yayın hayatı hem de Rtük tarafından ilk zamanlar durdurulması

Mars'ın aslan burcunda 1. Evde olması ve Pluton ile karşı karşıya olması geçirdiği yangınlar. Hatta 27 Nisanda Boğa yeni ayında Mars/ Pluton karşıtlığı yeniden oluşacak. Ay sonuna doğru yine bir kriz söz konusu olabilir...

Ay düğümlerinin koç - terazi aksında olması ilişki hikayesi'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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