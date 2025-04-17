Haritasına Baktı: Astrolog Dinçer Güner'den Şakir Paşa Ailesi Dizisine Astrolojik Yorum

'Yükselen yengeç zamanı - Aile hikayesi. Yöneticisi Ay ile Jüpiter kavuşumda hem diziyi popüler yaptı ama diğer yandan bence hikaye ve kurgu ikizlerin değişken doğası ile değişime uğradı...

Merkür Yay zararlı pozisyon (yayıncılık) stationary yani durağan halde. Hem de satürn ile kare yani zorlayıcı açıda olması. Dizinin hem düzensiz yayın hayatı hem de Rtük tarafından ilk zamanlar durdurulması

Mars'ın aslan burcunda 1. Evde olması ve Pluton ile karşı karşıya olması geçirdiği yangınlar. Hatta 27 Nisanda Boğa yeni ayında Mars/ Pluton karşıtlığı yeniden oluşacak. Ay sonuna doğru yine bir kriz söz konusu olabilir...

Ay düğümlerinin koç - terazi aksında olması ilişki hikayesi'