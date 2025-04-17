Haritasına Baktı: Astrolog Dinçer Güner'den Şakir Paşa Ailesi Dizisine Astrolojik Yorum
NOW'ın dev bütçeli dizisi Şakir Paşa Ailesi, yayınlanmaya başladığından beri türlü talihsizliklerle mücadele ediyor. Setinde iki kez yangın çıkan, başrol oyuncusu gözaltına alınan ve RTÜK'ten aldığı cezalarla gündem olan Şakir Paşa Ailesi dizisinin başına gelenler artık dikkat çekmeye başlarken astrolog Dinçer Güner, Şakir Paşa Ailesi için harita açtı.
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NOW'ın sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi'nin peşini talihsizlikler bırakmıyor.
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Astrolog Dinçer Güner, yayınlandığı günden beri talihsiz olaylar peşini bırakmayan Şakir Paşa Ailesi dizisi için harita açtı!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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