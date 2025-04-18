Hangi Ünlü Ailede Doğmuş Olmalıydın?
Doğru ailede doğmak, bazı insanlar için hayatın en büyük şansı. Onlar henüz ilk adımlarını atarken kırmızı halılar serili, onlar daha ne olmak istediklerini bilmeden menajerleri hazır! 'Nepo Baby' olarak bilinen bu isimler, şöhret dünyasında genetik piyangoyu kazanmış şanslılar. Peki sen, bu ayrıcalıklı dünyaya ait olsaydın, hangi ünlü çocuk olurdun? Oyuncu, model, müzisyen ya da hepsinin karması... Verdiğin cevaplara göre seni bir Nepo Baby evrenine ışınlıyoruz. Hazırsan, torpilini al ve teste başla!
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1. Sahip olmak istediğin yetenek hangisi olurdu?
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2. Bir sabah ünlü uyansan ilk işin ne olurdu?
3. Kendini hangi platformda daha çok görüyorsun?
4. Basının senin hakkında en çok konuştuğu şey ne olurdu?
5. Doğduğun aile ortamını düşün:
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6. Magazin seni hangi başlıkla verirdi?
7. Stilinle ilgili en iyi tanım ne olurdu?
8. Bir skandalın olsa nasıl olurdu?
9. Hangi dizide oynamak isterdin?
10. En çok hangi şehirde takılırdın?
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Lily-Rose Depp
Jaden Smith
Brooklyn Beckham
North West
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