Hangi Ünlü Ailede Doğmuş Olmalıydın?

Sen olsan olsan, bu çağın en küçük ama en büyük yıldızı olurdun! North West gibi sahneye çıkmadan önce stiliyle konuşulmuş, konuşmadan önce etki yaratmış biri olurdun. Daha çocukken herkes seni tanır, bir bakışın olay olurdu. Gösterişten hiç çekinmezsin çünkü senin doğanda spot ışığı var! Sosyal medya, moda, müzik… Ne istersen yapabilirsin. Hem annen hem baban gibi olursun ama aslında bambaşka bir şeysin. Henüz küçük yaşta bile kendi kitleni oluşturur, herkesin dikkatini çekersin. Ve evet, kim ne derse desin; sen bu ilgiyi seversin! North gibi sen de dramatik, renkli ve özgüvenli bir figürsün. Eğlencelisin ama ciddi potansiyelin var. Zamanla nasıl büyüyeceğini kimse kestiremez ama herkes seni izlemekten kendini alamaz. Şöhret sana genetik olarak geçmiş ve sen bunu sonuna kadar kullanırsın.