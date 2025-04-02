Influencer Olmaya Uygun musun?
Influencer Olmaya Uygun musun?
Sosyal medya çağında herkes bir influencer olmaya aday! Ancak etkileyici bir içerik üreticisi olmak, sadece birkaç fotoğraf paylaşmaktan çok daha fazlasını gerektiriyor. Stratejik düşünmek, takipçilerle etkileşim kurmak, özgün içerikler üretmek ve sürekli güncel kalmak işin en önemli parçaları. Peki senin içinde bir influencer ruhu yatıyor mu? Yoksa sosyal medya dünyasının karmaşasında kaybolanlardan mısın? Bu test, influencer olma potansiyelini ortaya çıkarmak için hazırlandı! Hadi bakalım, sosyal medya tahtına oturmaya ne kadar hazırsın?
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1. Sosyal medyada en çok hangi platformu kullanıyorsun?
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2. Bir içerik üreticisi olarak en önemli özelliğin ne olurdu?
3. Bir marka sana iş birliği teklif etti. Ne yaparsın?
4. Sosyal medyada gündem olan bir konu hakkında ne yaparsın?
5. Bir video çekerken en çok neye dikkat edersin?
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6. Bir takipçin seni sertçe eleştirdi. Ne yaparsın?
7. Günlük hayatında sosyal medya ne kadar yer kaplıyor?
8. İçerik fikirlerini nasıl üretiyorsun?
9. Markaların influencerlardan beklentisini biliyor musun?
10. Gelecekte influencer olmayı ister misin?
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