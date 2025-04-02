Sosyal medya çağında herkes bir influencer olmaya aday! Ancak etkileyici bir içerik üreticisi olmak, sadece birkaç fotoğraf paylaşmaktan çok daha fazlasını gerektiriyor. Stratejik düşünmek, takipçilerle etkileşim kurmak, özgün içerikler üretmek ve sürekli güncel kalmak işin en önemli parçaları. Peki senin içinde bir influencer ruhu yatıyor mu? Yoksa sosyal medya dünyasının karmaşasında kaybolanlardan mısın? Bu test, influencer olma potansiyelini ortaya çıkarmak için hazırlandı! Hadi bakalım, sosyal medya tahtına oturmaya ne kadar hazırsın?