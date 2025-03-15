Aylık Kaç Para Harcadığını Tahmin Ediyoruz!
Aylık Kaç Para Harcadığını Tahmin Ediyoruz!
Hayatın hızla koşturmacasında çoğu zaman harcamalarımızı gözden kaçırabiliriz. Peki, gerçekten ne kadar para harcıyoruz? Bazen küçük şeyler büyük masraflara dönüşebilir. Bu test sayesinde, aylık harcamalarını tahmin etmek mümkün! Sorulara verdiğin cevaplarla sana özel bir tahminde bulunacağız. Hadi başlayalım ve harcamalarına dair tahminimizi görelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Aylık gelirinin ne kadarını tasarruf ediyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Alışveriş yapmayı sever misin?
3. Kredi kartı kullanım sıklığın nedir?
4. Evde yemek yapmayı mı, dışarıda yemek yemeyi mi tercih ediyorsun?
5. Sosyal etkinliklere katılmayı ne sıklıkla tercih ediyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Seyahate çıkmayı seviyor musun?
7. Düzenli olarak spor salonuna gider misin?
8. Eğlence için ne kadar harcamayı tercih ediyorsun?
9. Yiyecek alışverişin ne kadar büyük bir yer tutuyor?
10. Eğlenceye harcadığın parayı nasıl değerlendiriyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bütçeni Aşan Bir Yaşam
Dengeli Bütçeli Yaşam
Sade Yaşam
Mükemmel Tasarruf Uzmanı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın