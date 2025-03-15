Aylık Kaç Para Harcadığını Tahmin Ediyoruz!

Harcamaların oldukça dengeli. Hem eğlenceye hem de temel ihtiyaçlarına harcama yapıyorsun, fakat bir noktada kontrolü sağlıyorsun. Alışveriş yapmayı seviyorsun ancak buna çok fazla para harcamıyorsun. Sosyal etkinliklere de katılıyorsun ama bunlar bütçeni sarsacak kadar büyük değil. Seyahat ve dışarıda yemek gibi harcamalarına da dikkat ediyorsun. Aylık harcamalarını biraz daha kısıtlamayı düşünürsen, tasarruf yapma şansın daha da artabilir.