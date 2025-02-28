Ne Kadar Sıra Dışı Düşünüyorsun? Bu Test Söylüyor!
Ne Kadar Sıra Dışı Düşünüyorsun? Bu Test Söylüyor!
Normal ne ki? Kim belirliyor? Çoğu insan “Ben gayet normalim” dese de, bazılarımızın düşünme biçimi, hareketleri ya da alışkanlıkları “farklı” olarak görülebilir. Peki sen ne kadar anormalsin? Bu testte sana hem günlük hem de biraz garip sorular soracağız. Verdiğin cevaplara göre, sıradan biri mi yoksa toplumun çoğunluğundan farklı düşünen biri mi olduğunu anlayacağız. Sonuçta her zaman anormal olmak kötü bir şey değildir, belki de bu seni özel yapan şeydir!
Hazırsan, testi çöz ve ne kadar “anormal” olduğunu öğren! 🚀
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1. İnsanlar senin hakkında en çok neyi tuhaf bulur?
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2. Yemek yerken garip alışkanlıkların var mı?
3. İnsanlarla nasıl sohbet edersin?
4. Alışkanlıkların konusunda nasılsın?
5. Düşünce tarzın hakkında ne söylersin?
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6. Kalabalık ortamlarda nasıl hissediyorsun?
7. Eğlence anlayışın nasıl?
8. Bir toplulukta kendini nasıl hissediyorsun?
9. Günlük hayatında sıra dışı huyların var mı?
10. Duygularını nasıl ifade edersin?
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Tamamen Anormal!
Epey Anormal!
Hafif Anormal!
Aşırı Normal!
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