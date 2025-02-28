Ne Kadar Sıra Dışı Düşünüyorsun? Bu Test Söylüyor!

Normal ne ki? Kim belirliyor? Çoğu insan “Ben gayet normalim” dese de, bazılarımızın düşünme biçimi, hareketleri ya da alışkanlıkları “farklı” olarak görülebilir. Peki sen ne kadar anormalsin? Bu testte sana hem günlük hem de biraz garip sorular soracağız. Verdiğin cevaplara göre, sıradan biri mi yoksa toplumun çoğunluğundan farklı düşünen biri mi olduğunu anlayacağız. Sonuçta her zaman anormal olmak kötü bir şey değildir, belki de bu seni özel yapan şeydir!

Hazırsan, testi çöz ve ne kadar “anormal” olduğunu öğren! 🚀