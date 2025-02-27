Yaşlandıkça Tatlı mı Olacaksın Çekilmez mi?
Yaşlandıkça Tatlı mı Olacaksın Çekilmez mi?
Yaş ilerledikçe insanlar ya daha bilge ve anlayışlı hale gelir ya da tam tersine sabırsız ve huysuz birine dönüşebilir. Peki, sen hangisi olacaksın? Senin için güzel yaşlanmak mı, yoksa dırdır eden bir ihtiyara dönüşmek mi kaçınılmaz? Gençliğinde nasıl biri olduğun, yaşlılığını da büyük ölçüde belirler! Bu testte sorulara içtenlikle cevap ver, çünkü yaşlandığında seni nasıl biri beklediğini söylüyoruz! Bakalım torunlarına hayat dersi veren tatlı bir büyükanne/büyükbaba mı olacaksın, yoksa çevrendekileri kaçıran bir huysuz mu?
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1. Bir kafede siparişin yanlış geldi. Ne yaparsın?
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2. Toplu taşıma aracında yanına biri oturdu ve sürekli sağa sola hareket ediyor. Tepkin ne olur?
3. Komşun yüksek sesle müzik dinliyor, ne yaparsın?
4. Sıraya girdin ama biri önüne geçti. Ne yaparsın?
5. Teknolojiyle aran nasıl?
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6. Restoranda yemek yedin ama hizmet berbattı. Ne yaparsın?
7. Gençleri nasıl görüyorsun?
8. Trafikte birisi yanlış sinyal verdi ve seni zor durumda bıraktı. Ne yaparsın?
9. Çocuklar sokakta oyun oynuyor ve çok gürültü yapıyor. Ne yaparsın?
10. İnsanların sana olan ilgisi hakkında ne düşünüyorsun?
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Mahallemin Huysuz Dedesi/Ninesi Oluyorsun!
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