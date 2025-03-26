Aşk Senin İçin Ne Demek? İlişkilerde En Önemli 4 Kriterini Söylüyoruz!

Sen bir ilişkiye başladığında, her şeyden önce güven inşa etmek istersin. Partnerinle arandaki sadakat bağı senin için en önemli kriterlerden biridir. Birlikte olduğun kişinin seni her durumda desteklemesini, dürüst ve sağlam bir karaktere sahip olmasını beklersin. İlişkilerinde derin bağlar kurar, sıradan bir aşk yaşamaktan çok daha fazlasını istersin. Ancak, bazen fazla sorgulayıcı olman ya da karşı tarafın sana olan sadakatini sürekli test etmen ilişkinin yıpranmasına sebep olabilir. Unutma, herkes senin kadar bağlı ve ciddi olmayabilir. Bazen güvenmeyi öğrenmek ve akışına bırakmak, ilişkini daha huzurlu hale getirebilir.