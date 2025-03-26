Aşk Senin İçin Ne Demek? İlişkilerde En Önemli 4 Kriterini Söylüyoruz!
Aşk Senin İçin Ne Demek? İlişkilerde En Önemli 4 Kriterini Söylüyoruz!
Aşk herkes için farklı anlamlar taşır. Kimimiz güveni her şeyin önüne koyarken, kimimiz için eğlence ve tutkular ön plandadır. Peki, senin için bir ilişkide en önemli olan 4 şey ne? Duygusal ihtiyaçların, beklentilerin ve ilişki anlayışın hangi kriterlere dayanıyor?
Haydi öğrenelim!
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1. Bir ilişkiye başlarken ilk dikkat ettiğin şey nedir?
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2. Partnerinle uzun bir akşam yemeğinde en çok ne konuşmak isterdin?
3. Bir ilişkide seni en çok ne mutlu eder?
4. Partnerinle bir tartışma yaşadığında nasıl tepki verirsin?
5. Sevgilinle bir haftasonu tatili planlıyorsun. Nasıl bir tatil tercih edersin?
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6. Partnerinde seni en çok çeken şey ne olurdu?
7. İlişkinin uzun ömürlü olması için en önemli şey nedir?
8. Partnerin bir hata yaptığında nasıl tepki verirsin?
9. Romantik ilişkilerde en çok korktuğun şey nedir?
10. Partnerinin sana en çok hangi şekilde sevgisini göstermesini istersin?
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Senin İçin Güven ve Sadakat Her Şeyden Önemli!
Senin İçin Ortak İlgi Alanları ve Uyum Önemli!
Senin İçin Duygusal Derinlik ve Sevgi Ön Planda!
Senin İçin Eğlence ve Pozitiflik Öncelikli!
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