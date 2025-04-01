Burcuna Göre Hangi Unutulmaz Türk Dizisi Karakterisin?
Burcuna Göre Hangi Unutulmaz Türk Dizisi Karakterisin?
Türk dizileri hayatımıza birçok unutulmaz karakter kazandırdı. Kimi aşkta tutkulu, kimi zekasıyla büyüleyen, kimi de gücüyle herkesi kendine hayran bırakan karakterler… Peki, senin burcuna en çok hangi Türk dizi karakteri uyuyor? Burcunu seç, seni temsil eden efsane karakteri öğren!
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Çukur / Yamaç Koçovalı
Aşk-ı Memnu / Behlül Haznedar
Yargı / Ceylin Erguvan
Sen Anlat Karadeniz / Nefes Zorlu
Ezel / Eyşan Atay
Ufak Tefek Cinayetler / Oya Toksöz
Menajerimi Ara / Dicle Ertem
Kurtlar Vadisi / Polat Alemdar
Leyla ile Mecnun / Mecnun Çınar
Sadakatsiz / Asya Yılmaz
Avrupa Yakası / Volkan Sütçüoğlu
Medcezir / Mira Beylice
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