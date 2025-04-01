Burcuna Göre Hangi Unutulmaz Türk Dizisi Karakterisin?

Terazi burçları için en önemli şey uyum, denge ve adalettir. İşte bu yüzden sen tam bir Dicle Ertem ruhuna sahipsin! Dicle gibi, çevrendeki insanlarla uyum içinde olmayı seviyorsun ve çatışmalardan kaçınmaya çalışıyorsun. Ancak bu, güçsüz olduğun anlamına gelmiyor. Gerektiğinde dimdik durmasını, hakkını aramasını çok iyi biliyorsun. Güzel bir ruhun var ve bu yüzden insanlar seni seviyor, ama bu aynı zamanda bazılarının seni kullanmaya çalışmasına da neden olabiliyor. Neyse ki sen, nezaketinle ama aynı zamanda sağlam duruşunla her zaman kazanıyorsun.