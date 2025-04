Eğlenceli, neşeli ve bazen biraz da çılgın olan Yay burçları için en uygun karakter Mecnun Çınar! Hayata karşı pozitif bakış açın, her durumdan bir espri çıkarma yeteneğin ve hayal gücün, seni bu dünyaya farklı bir yerden bakabilen biri yapıyor. Her zaman daha büyük bir macera peşindesin ve monotonluğu hiç sevmiyorsun. Mecnun gibi, sen de bazen hayalperest olabilirsin ama en büyük gücün, her koşulda enerjini koruyabilmen! İnsanlar seninle vakit geçirmekten büyük keyif alıyor çünkü girdiğin her ortamı eğlenceli hale getirebiliyorsun.