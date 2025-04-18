Yemek Kartı Kullananlar Dikkat! Yemek Kartlarına Market Alışverişi Limiti Getirildi
Özellikle pandemi sonrası evden çalışma ve hibrit düzenin yaygınlaşması ve restoranlardaki fiyatların artmasıyla yemek kartlarının anlaşmalı marketlerde kullanılması her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Ancak Milliyet'in haberine göre iş yerinin tahsis ettiği kartlardaki limitin tamamını market alışverişlerinde kullanamayacaksınız. Belirli bir limitin üstündeki alışverişler yemek kartıyla ödenemeyecek.
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Pek çok iş yeri çalışanlarına yemek ücretlerini nakit olarak değil dijital kartlar üzerinden ödüyor.
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Güzeldere’nin açıklaması şu şekilde;
Kanuna göre kartların günlük 158 TL marketlerde kullanım limiti var. Bu da aylık 3476 TL'ye tekabül ediyor.
Sosyal medya tepkileri şu şekilde;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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