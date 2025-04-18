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Yemek Kartı Kullananlar Dikkat! Yemek Kartlarına Market Alışverişi Limiti Getirildi

Yemek Kartı Kullananlar Dikkat! Yemek Kartlarına Market Alışverişi Limiti Getirildi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.04.2025 - 10:25

Özellikle pandemi sonrası evden çalışma ve hibrit düzenin yaygınlaşması ve restoranlardaki fiyatların artmasıyla yemek kartlarının anlaşmalı marketlerde kullanılması her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Ancak Milliyet'in haberine göre iş yerinin tahsis ettiği kartlardaki limitin tamamını market alışverişlerinde kullanamayacaksınız. Belirli bir limitin üstündeki alışverişler yemek kartıyla ödenemeyecek.

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Pek çok iş yeri çalışanlarına yemek ücretlerini nakit olarak değil dijital kartlar üzerinden ödüyor.

Pek çok iş yeri çalışanlarına yemek ücretlerini nakit olarak değil dijital kartlar üzerinden ödüyor.

Evde çalışma ve restoran fiyatlarının artmasıyla çalışanlar kartlarını marketlerde kullanma yolunu tercih ediyor. Ancak İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere ve Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu'nun açıkladığına göre market alışverişleri de limitli olacak.

Güzeldere’nin açıklaması şu şekilde;

Güzeldere’nin açıklaması şu şekilde;

“Yemek kartlarının market alışverişlerinde kullanılmasına ilişkin bir mevzuat var. Yemek kartlarının belli bir kısmının market alışverişlerinde kullanılması noktasında bir düzenleme oldu. İşveren kartı çalışan arkadaşımıza verdiği zaman bu kartların asıl amacı yerinde tüketim sektöründe kullanılmasıdır. Ama marketlerde ciddi bir kullanımı var. Özellikle pandemi ile beraber başladı ve devam ediyor. Marketlerde kullanılmasıyla ilgili bir limit getirildi.

Kanuna göre kartların günlük 158 TL marketlerde kullanım limiti var. Bu da aylık 3476 TL'ye tekabül ediyor.

Kanuna göre kartların günlük 158 TL marketlerde kullanım limiti var. Bu da aylık 3476 TL'ye tekabül ediyor.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu’nun tüketicinin mağdur olmaması için yaptığı açıklama şu şekilde;

“İşverene günlük 264 TL yemek parası tahsis edilmiş ama Vergi Usul Kanunu’na göre bunun 158 TL’si gider olarak kabul ediliyor. Burada suistimali önlemek işverenlerin personele ‘yemek yardımı yapıyorum’ diye sigorta priminden, vergiden muaf olan kısmını önlemek için böyle bir sınır getirilmiş. İşveren ben günde 500 TL yemek yardımı yapıyorum deyip bunun tamamını değil sadece 158 TL’lik kısmını gider olarak gösterebilecek. Böylelikle vergi ziyaı önlemiş olacak.__Bu nedenle yemek kartı sahibi olan tüketiciler alışveriş yaparken daha bilinçli ve dikkatli olmalılar. Kasada mağdur olmamak için hesaplarının yemek kartlarının bakiye tutarını aşmayacak şekilde ayarlamalıdırlar.”

Sosyal medya tepkileri şu şekilde;

Sosyal medya tepkileri şu şekilde;
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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