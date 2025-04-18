Yemek Kartı Kullananlar Dikkat! Yemek Kartlarına Market Alışverişi Limiti Getirildi

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu’nun tüketicinin mağdur olmaması için yaptığı açıklama şu şekilde;

“İşverene günlük 264 TL yemek parası tahsis edilmiş ama Vergi Usul Kanunu’na göre bunun 158 TL’si gider olarak kabul ediliyor. Burada suistimali önlemek işverenlerin personele ‘yemek yardımı yapıyorum’ diye sigorta priminden, vergiden muaf olan kısmını önlemek için böyle bir sınır getirilmiş. İşveren ben günde 500 TL yemek yardımı yapıyorum deyip bunun tamamını değil sadece 158 TL’lik kısmını gider olarak gösterebilecek. Böylelikle vergi ziyaı önlemiş olacak.__Bu nedenle yemek kartı sahibi olan tüketiciler alışveriş yaparken daha bilinçli ve dikkatli olmalılar. Kasada mağdur olmamak için hesaplarının yemek kartlarının bakiye tutarını aşmayacak şekilde ayarlamalıdırlar.”