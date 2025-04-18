Abdulkadir Selvi’den Flaş İddia: Rasim Ozan Kütahyalı’nın “CHP’ye Kayyum Atanacak” İddiasının Kaynağı Ne?
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
Rasim Ozan Kütahyalı’nın “CHP’ye kayyum atanacak” iddiası gündeme bomba gibi düşmüş, iddia sonrasında da Rasim Ozan Kütahyalı’nın hakkında soruşturma başlatılarak gözaltına alınmıştı. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Rasim Ozan Kütahyalı’nın bu iddiası hakkında bugünkü köşesinde yeni bir iddiada bulundu. Abdulkadir Selvi’nin yazısına göre; ‘CHP’ye kayyum atanacak’ iddiasının kaynağı ünlü bir CHP’li yönetici. İşte detaylar…
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Rasim Ozan Kütahyalı’nın “CHP’ye kayyum atanacak” iddiası gümdeme bomba gibi düştü..
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Söz konusu iddia, Borsa İstanbul'un vadeli pazarında çöküşe neden olurken gelişmeleri köşesinden değerlendiren Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, çarpıcı iddialarda bulundu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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yine mi cehape suçlu amk ya 😀
Ulan yalakalar hala başka birilerini suçlamayı bırakın bu adamın normal şartlarda bu ülkeden ihraç edilmesi gerekiyor
Amdülkadir makarnası yine yazı mı sıçmış