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Abdulkadir Selvi’den Flaş İddia: Rasim Ozan Kütahyalı’nın “CHP’ye Kayyum Atanacak” İddiasının Kaynağı Ne?

Abdulkadir Selvi’den Flaş İddia: Rasim Ozan Kütahyalı’nın “CHP’ye Kayyum Atanacak” İddiasının Kaynağı Ne?

Rasim Ozan Kütahyalı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.04.2025 - 08:21 Son Güncelleme: 18.04.2025 - 08:24

Rasim Ozan Kütahyalı’nın “CHP’ye kayyum atanacak” iddiası gündeme bomba gibi düşmüş, iddia sonrasında da Rasim Ozan Kütahyalı’nın hakkında soruşturma başlatılarak gözaltına alınmıştı. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Rasim Ozan Kütahyalı’nın bu iddiası hakkında bugünkü köşesinde yeni bir iddiada bulundu.  Abdulkadir Selvi’nin yazısına göre; ‘CHP’ye kayyum atanacak’ iddiasının kaynağı ünlü bir CHP’li yönetici. İşte detaylar…

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
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Rasim Ozan Kütahyalı’nın “CHP’ye kayyum atanacak” iddiası gümdeme bomba gibi düştü..

Rasim Ozan Kütahyalı’nın “CHP’ye kayyum atanacak” iddiası gümdeme bomba gibi düştü..

CHP’ye kayyum atanacağı ve Ankara’daki iki belediyeye operasyon yapılabileceği’ yönündeki paylaşımları nedeniyle Rasim Ozan Kütahyalı hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma başlatıldı. 

Bolu'da gözaltına alınan Kütahyalı, yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Söz konusu iddia, Borsa İstanbul'un vadeli pazarında çöküşe neden olurken gelişmeleri köşesinden değerlendiren Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, çarpıcı iddialarda bulundu.

Söz konusu iddia, Borsa İstanbul'un vadeli pazarında çöküşe neden olurken gelişmeleri köşesinden değerlendiren Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, çarpıcı iddialarda bulundu.

Ankara kulislerinde konuşuluyor” iddiasında bulunan Abdulkadir Selvi şu ifadeleri kullandı: 

CHP’ye kayyum atanacağı haberi doğru çıkmadı. Mahkeme duruşmayı 26 Mayıs’a erteledi. Ama CHP’ye kayyum atanacak haberleri ile borsa çöktü, halkımızın cebinden milyarlar uçtu. Peki bu haberin kaynağı neresiydi? Ankara kulislerinde konuşulan bir haberi vereceğim.

CHP’ye kayyum atanacak haberinin kaynağının ünlü bir CHP’li yönetici olduğu söyleniyor. Bu konuşmaya bazı CHP milletvekilleri tanık olarak gösteriliyor. CHP’ye kayyum atanacak yalanı ile piyasaları manipüle ettikleri gibi siyasi ortamın gerilmesine yol açtılar.

Peki bunu iktidara yakın gözüktüğü söylenen bir gazeteci üzerinden neden yapmışlar? Muhalif gazeteciler de bu yönde paylaşımlarda bulundu ama iktidara yakın gazeteci etiketi piyasalar üzerinde daha etkili olduğu için o yolu seçmişler. İstihbarat savaşlarında buna ters bayrak gösterme diyorlar.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Selçuk Yalçın

yine mi cehape suçlu amk ya 😀

Önder kıvrak

Ulan yalakalar hala başka birilerini suçlamayı bırakın bu adamın normal şartlarda bu ülkeden ihraç edilmesi gerekiyor

sinan

Amdülkadir makarnası yine yazı mı sıçmış