Avukatından İlk Açıklama Geldi: Gözaltına Alınan Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Karar Çıktı
CHP'ye kayyum atacak iddiası sonrası gözaltına alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında karar çıktı. Serbest bırakılan Kütahyalı için adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kütahyalı'nın avukatı Merve Uçanok, ''Müvekkilimizin ikiz kızları bulunmaktadır. Soruşturma hakkında bazı siyasi mülahazalarla yapılan yorumlar sürece ve ailesine zarar verecektir'' dedi.
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Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayyum atanacak" sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.
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Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite'ye sevk edildi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kütahyalı'nın avukatı Merve Uçanok, şunları söyledi:
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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