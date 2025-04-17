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Avukatından İlk Açıklama Geldi: Gözaltına Alınan Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Karar Çıktı

Avukatından İlk Açıklama Geldi: Gözaltına Alınan Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Karar Çıktı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
17.04.2025 - 20:48

CHP'ye kayyum atacak iddiası sonrası gözaltına alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında karar çıktı. Serbest bırakılan Kütahyalı için adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kütahyalı'nın avukatı Merve Uçanok, ''Müvekkilimizin ikiz kızları bulunmaktadır. Soruşturma hakkında bazı siyasi mülahazalarla yapılan yorumlar sürece ve ailesine zarar verecektir'' dedi.

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Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayyum atanacak" sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayyum atanacak" sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonrası Kütahyalı, aracıyla seyir halindeyken Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin yaptığı takip sonucunda TEM Otoyolu'nun Çaydurt mevkiinde yakalandı.

Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite'ye sevk edildi.

Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite'ye sevk edildi.

Burada işlemleri biten Kütahyalı, Bolu Adliyesi'ne getirildi. Rasim Ozan Kütahyalı, SEGBİS sistemiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından SEGBİS sistemiyle sevk edildiği Nöbetçi Hakimlikçe, Rasim Ozan Kütahyalı adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kütahyalı'nın avukatı Merve Uçanok, şunları söyledi:

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kütahyalı'nın avukatı Merve Uçanok, şunları söyledi:

'''Kamuoyunun malumu olduğu üzere, müvekkilimiz R. Ozan Kütahyalı hakkında 16.04.2025 tarihinde X hesabından yaptığı paylaşımlar sebebiyle soruşturma başlatılmıştır. Müvekkilimiz, ifade vermek üzere İstanbul’dan Ankara’ya giderken Bolu’da gözaltına alınmıştır.İşlemlerin ardından ifadesi alınan müvekkilimiz hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol kararı verilmiştir. Müvekkilimiz herhangi bir suç kastı olmadığını samimi şekilde ifade etmiştir.Halen soruşturma devam etmekte olup tüm tarafların bir temel hukuk prensibi olan masumiyet karinesine saygı göstermesini rica ediyoruz. Müvekkilimizin ikiz kızları bulunmaktadır. Soruşturma hakkında bazı siyasi mülahazalarla yapılan yorumlar sürece ve ailesine zarar verecektir.

Soruşturma neticesinde müvekkilimizin aklanacağına dair inancımız tamdır. Tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Rasim Ozan Kütahyalı Vekili

Av. Merve Uçanok'

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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neria

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SAYGIN ADAM

Adma borsada insanlara kaybettirdi iki kizi varmis ailesi varmis da yüzden...Lan tutukladiginiz tüm CHP lilerinde cocuklari vardi niye onlara öyle bir Merh... Devamını Gör

Jonathan

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Daha bu sabah konuyla ilgili başka bir içerikte bir yorumcu aynen şöyle yazmıştı: "merak etmeyin jet hızıyla çıkar" diye. Hepimiz her şeyin farkındayız. Bunl... Devamını Gör