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Defalarca İzlediğiniz Halde Asla Aklınıza Gelmeyerek Beyninizi Patlatacak Teorilerle Dolu Filmler

Defalarca İzlediğiniz Halde Asla Aklınıza Gelmeyerek Beyninizi Patlatacak Teorilerle Dolu Filmler

Sinema film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 12:09

Filmleri izlemek hepimizin vazgeçilmez aktiviteleri arasında.Ancak film izlemek kadar zevkli olan bir şey daha varsa o da teori üretmektir. Biz de 20 en popüler fan teorisini sizin için derledik. İşte o teoriler 👇🏻

Kaynak: https://www.cracked.com/article_41092...
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1. Yüzüklerin Efendisi'nde Frodo, Legolas'ın adını bilmiyor.

1. Yüzüklerin Efendisi'nde Frodo, Legolas'ın adını bilmiyor.

Frodo Legolas'ın adını hiç söylemiyor. Hatta Yüzük Kardeşliği filminde herkesin Frodo'ya koştuğu son sahnede Frodo herkesin adını heyecanla bağırır ama Legolas hariç. Legolas'ın arkasından Gimi girince Frodo onun adını da bağırır ama Legolas girdiğinde sadece gülümser.

İşte o sahne 👇🏻

2. Titanik'te Jack aslında Rose'u kurtarmak için gelmiş olan bir zaman yolcusu.

2. Titanik'te Jack aslında Rose'u kurtarmak için gelmiş olan bir zaman yolcusu.

Bu çılgın teoriye göre, Titanik'teki Jack aslında Rose'un intiharını önlemek için zamanından sıyrılıp gelen bir zaman yolcusuydu. Planı, geminin Rose'u aramak için duraklamasını ve bu sırada buzdağını ıskalamasını sağlamaktı ki, Titanik batmasın. Ancak işler ters gitti ve gemi buzdağına çarptı. Üstelik, bazıları Titanik'in aslında buzdağına çarpmazsa, etrafta dönen bir sürü dedikoduyla (bazı teoriler geminin gerçekte Titanik'in ikizi Olimpiyat olduğuna bile inanıyor) ortaya çıkabilecek olan bu gizemli zaman yolculuğu hikayesini, gemi batmadan fark edilebileceğini düşünüyor.

İşte Jack'in Rose'u kurtardığı o sahne 👇🏻

3. Max, kıyamet sonrasının çorak topraklarında efsanevi bir karakter olarak yaşar; aslında bir zamanlar belki de polis ya da toplumun çöküşünden önceki bir kamu görevlisiydi.

3. Max, kıyamet sonrasının çorak topraklarında efsanevi bir karakter olarak yaşar; aslında bir zamanlar belki de polis ya da toplumun çöküşünden önceki bir kamu görevlisiydi.

Mad Max serisi, temelde hep aynı öyküyü anlatır. Ancak, zamanla çöküş öncesi toplumun anıları solarken, sonraki nesiller bu hikayeyi daha fantastik bir şekilde yeniden canlandırdı. Öykünün merkezinde, yardıma muhtaç bir grup insanı koruyup, motor tutkunu bir çeteyle mücadele eden; ama en sonunda onlarla yola devam etmeyen, içinde derin yaralar taşıyan bir adam yatar.

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İşte bu teorinin çıkmasına sebep olan o sahne 👇🏻

4. Alsında Cin'in Aladdin'e bir dilek borcu var.

4. Alsında Cin'in Aladdin'e bir dilek borcu var.

Aladdin'in ilk dileği sadece prens gibi görünmek değil, gerçekten bir prens olmaktı ve bu, devam filminde Jasmine ile evlenmesiyle gerçekleşti (Cin'in kurguladığı planların bir sonucu olarak). Bu yüzden Cin, Aladdin boğulurken onu kurtarmak zorunda kalıyor; çünkü eğer Aladdin'i bir prens yapamazsa, ikinci dileği aslında bir dilek sayılmaz. Bu, Aladdin'in dileğinin gerçek bir dilek olarak kabul edilmemesi için mantıklı bir sebep sunuyor.

İşte o dilek sahnesi 👇🏻

5. Oz Büyücüsü'nün asıl kötü karakteri Glinda.

5. Oz Büyücüsü'nün asıl kötü karakteri Glinda.

Dorothy'nin evine dönüş yolunu başından beri biliyordu ancak, Doğu'nun Kötü Cadısı'nı alt ettikten sonra, Dorothy'yi diğer iki düşmanı (Batı'nın büyücüsü ve cadısı) ile yüzleştirmek için yola çıkardı. Dorothy'nin maceraları sona erdiğinde, Oz'un tek hükümdarı olarak Glinda kaldı.

İşte Glinda'nın nasıl kötü karakter olduğunu kanıtlayan o sahne 👇🏻

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6. "Yıldız Savaşları: Bölüm III - Sith'in İntikamı" filminde Palpatine, Vader'ı hayatta tutabilmek için Padme'nin yaşam enerjisini kullanıyor ve bu sebepten dolayı Padme ölüyor.

6. "Yıldız Savaşları: Bölüm III - Sith'in İntikamı" filminde Palpatine, Vader'ı hayatta tutabilmek için Padme'nin yaşam enerjisini kullanıyor ve bu sebepten dolayı Padme ölüyor.

İşte Padme'nin ölüm sahnesi👇🏻

7. Romy and Michele’s High School Reunion filminde Romy ve Michelle'in sonunda çift oluyorlar.

7. Romy and Michele’s High School Reunion filminde Romy ve Michelle'in sonunda çift oluyorlar.

'Romy ve Michelle'in Lisesi Buluşması' filminin sonunda, ikilinin sevgili olduğuna dair bir teori var. Filmin başında, dans ederken Romy kötü aşk hayatından bahseder ve eşcinsel olmanın daha kolay olabileceğini dile getirir. Bunun üzerine Michelle, gerçekten lezbiyen olup olmadıklarını anlamak için Romy ile cinsel ilişkiye girmeyi önerir, fakat Romy bu teklifi reddeder. Ancak, 'Eğer 30 yaşına geldiğimizde hâlâ evli değilsek, bana tekrar sor,' diye ekler. İkili, lise mezuniyetlerinin 10. yılında düzenlenen buluşmaya katılır. Genelde insanlar liseyi 18 yaşında bitirdiğine göre, buluşma sırasında 28 yaşında olacaklardır. Filmin sonunda 'İki yıl sonra' ifadesi ile zaman atlaması yapılır ve bu onları 30 yaşında gösterir. İkisi de evli değildir ve bir ilişkileri yoktur. Bu teoriye göre, Michelle'in Romy'ye teklifini yenileyip Romy'nin bu sefer kabul edeceği ima edilir.

İşte o sahne 👇🏻

8. Napolean Dynamite, Wes Anderson evrenindeki fakir insanların nasıl göründüğünün bir temsilidir.

8. Napolean Dynamite, Wes Anderson evrenindeki fakir insanların nasıl göründüğünün bir temsilidir.
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Bu teorinin çıkışına sebebiyet veren o sahne 👇🏻

9. Kill Bill filminin sonunda Bill aslında ölmedi.

9. Kill Bill filminin sonunda Bill aslında ölmedi.

Hem Bill hem de Beatrix, 5 noktalı avuç içi patlayan kalp tekniğinin gerçek olmadığını biliyordu. Beatrix'in bu tekniği Bill üzerinde kullanması, 'Eğer birlikte plan yapar ve ölü taklidi yaparsan, kızımızı alıp gidebiliriz' demenin bir yoluydu.

İşte bu teorinin çıkışına sebebiyet veren o sahne 👇🏻

10. Rezervuar Köpekleri'nde Bay Pink, kaçışını başarıyla gerçekleştirir ve Pulp Fiction'daki 50'ler temalı restoranda garson olarak hayatına devam eder.

10. Rezervuar Köpekleri'nde Bay Pink, kaçışını başarıyla gerçekleştirir ve Pulp Fiction'daki 50'ler temalı restoranda garson olarak hayatına devam eder.

En azından, ikisi aynı evrende geçiyor.

İşte bu teorinin çıkışına sebebiyet veren o sahne 👇🏻

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11. Hayalet Avcıları'ndaki bütün ana karakterler, ilk filmin sonunda nehri geçerken aslında ölmüşler.

11. Hayalet Avcıları'ndaki bütün ana karakterler, ilk filmin sonunda nehri geçerken aslında ölmüşler.

Devam filmi, onların Araf'ta geçiyor ve her bir karakter kendi kişisel sorunlarıyla yüzleşiyor.

İşte bu teorinin çıkışına sebebiyet veren o sahne 👇🏻

12. "İşaretler" filmi aslında uzaylılarla değil, şeytanlarla ilgili.

12. "İşaretler" filmi aslında uzaylılarla değil, şeytanlarla ilgili.

Şeytanlar teması olduğunda film çok daha anlamlı hale geliyor.

Bu sahneyi gördüğünüzde bu teoriye hakl vereceksiniz 👇🏻

13. Chris Pratt'in Jurassic World filmindeki karakteri, orijinal Jurassic Park filminde tıpkı bir dinozor bilgesi gibi davranan ufak tefek bir çocuktu.

13. Chris Pratt'in Jurassic World filmindeki karakteri, orijinal Jurassic Park filminde tıpkı bir dinozor bilgesi gibi davranan ufak tefek bir çocuktu.

Bu sahnede yırtıcı kuşların sadece iri tüylü dev kuşlar olduğunu öne sürdüğü bir sahne bile vardı!

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İşte teoriye ilham veren o sahne 👇

14. 2013 yapımı Snowpiercer, Willy Wonka ve Çikolata Fabrikası'nın devamı niteliğinde olabilir.

14. 2013 yapımı Snowpiercer, Willy Wonka ve Çikolata Fabrikası'nın devamı niteliğinde olabilir.

Teoriye bu sahnenin ilham olduğu söylense de biz bağlantıyı kuramadık 👇

15. Back to the Future filminde George McFly, aslında Marty'nin oğludur.

15. Back to the Future filminde George McFly, aslında Marty'nin oğludur.

Bu teoriye ilham olan o sahne 👇

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16. Batman & Robin filmi aslında Gotham City evreninde yaşayan insanlar tarafından yapılmış bir film.

16. Batman & Robin filmi aslında Gotham City evreninde yaşayan insanlar tarafından yapılmış bir film.

Bu pek de mantıklı olmayan teoriye kanıt olarak ise bu sahne gösteriliyor 👇

17. Seven, sanki Batman'in efsanevi kahramanlıklarından önceki dönemdeki Gotham şehrinde geçiyor gibi.

17. Seven, sanki Batman'in efsanevi kahramanlıklarından önceki dönemdeki Gotham şehrinde geçiyor gibi.

Kötülüğün karanlık sokaklarında dolaşan bir detektifin hikayesi, Gotham'ın derinliklerinde gizem dolu bir yolculuğa çıkarıyor bizi.

Teoriye kanıt olarak gösterilen sahnede şehir Gotham'ın kasvetini taşıyor gerçekten. 👇

18. Peter Dinklage, her iki Death at a Funeral filminde de aynı karakteri oynuyor.

18. Peter Dinklage, her iki Death at a Funeral filminde de aynı karakteri oynuyor.

İki ayrı ailenin başına bela olan Peter, aynı planı iki kere deneyen bir dolandırıcı.

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İşte bu teoriye kanıt olarak gösterilen sahne 👇

19. Heavyweights, Dodgeball'un bir nevi ön hikayesi gibi düşünülebilir.

19. Heavyweights, Dodgeball'un bir nevi ön hikayesi gibi düşünülebilir.

Tony Perkiss'i düşünün, o beyaz iyi adam rolüne bürünmüş bir karakter.

İşte Tony Perkis'in o sahnesi 👇

20. Dominic Toretto, Hızlı ve Öfkeli'nin sonunda arabasını devirdiğinde komaya girdi. O andan itibaren yaşanan her şey, hatta Hızlı ve Öfkeli 2 bile, onun koma rüyasıydı.

20. Dominic Toretto, Hızlı ve Öfkeli'nin sonunda arabasını devirdiğinde komaya girdi. O andan itibaren yaşanan her şey, hatta Hızlı ve Öfkeli 2 bile, onun koma rüyasıydı.

Son filmin finalinde Mia, Letty, Vince ve Leo (Jesse gerçekten öldü, üzgünüz) 'Tekrar Görüşürüz' çalmaya başlarken, hastane yatağının etrafında bir CGI Brian ile uyanacak.

O efsanevi son sahne 👇

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Peki bu teoriler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

Peki bu teoriler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

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