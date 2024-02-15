Defalarca İzlediğiniz Halde Asla Aklınıza Gelmeyerek Beyninizi Patlatacak Teorilerle Dolu Filmler
Defalarca İzlediğiniz Halde Asla Aklınıza Gelmeyerek Beyninizi Patlatacak Teorilerle Dolu Filmler
Kaynak: https://www.cracked.com/article_41092...
Filmleri izlemek hepimizin vazgeçilmez aktiviteleri arasında.Ancak film izlemek kadar zevkli olan bir şey daha varsa o da teori üretmektir. Biz de 20 en popüler fan teorisini sizin için derledik. İşte o teoriler 👇🏻
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1. Yüzüklerin Efendisi'nde Frodo, Legolas'ın adını bilmiyor.
İşte o sahne 👇🏻
2. Titanik'te Jack aslında Rose'u kurtarmak için gelmiş olan bir zaman yolcusu.
İşte Jack'in Rose'u kurtardığı o sahne 👇🏻
3. Max, kıyamet sonrasının çorak topraklarında efsanevi bir karakter olarak yaşar; aslında bir zamanlar belki de polis ya da toplumun çöküşünden önceki bir kamu görevlisiydi.
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İşte bu teorinin çıkmasına sebep olan o sahne 👇🏻
4. Alsında Cin'in Aladdin'e bir dilek borcu var.
İşte o dilek sahnesi 👇🏻
5. Oz Büyücüsü'nün asıl kötü karakteri Glinda.
İşte Glinda'nın nasıl kötü karakter olduğunu kanıtlayan o sahne 👇🏻
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6. "Yıldız Savaşları: Bölüm III - Sith'in İntikamı" filminde Palpatine, Vader'ı hayatta tutabilmek için Padme'nin yaşam enerjisini kullanıyor ve bu sebepten dolayı Padme ölüyor.
İşte Padme'nin ölüm sahnesi👇🏻
7. Romy and Michele’s High School Reunion filminde Romy ve Michelle'in sonunda çift oluyorlar.
İşte o sahne 👇🏻
8. Napolean Dynamite, Wes Anderson evrenindeki fakir insanların nasıl göründüğünün bir temsilidir.
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Bu teorinin çıkışına sebebiyet veren o sahne 👇🏻
9. Kill Bill filminin sonunda Bill aslında ölmedi.
İşte bu teorinin çıkışına sebebiyet veren o sahne 👇🏻
10. Rezervuar Köpekleri'nde Bay Pink, kaçışını başarıyla gerçekleştirir ve Pulp Fiction'daki 50'ler temalı restoranda garson olarak hayatına devam eder.
İşte bu teorinin çıkışına sebebiyet veren o sahne 👇🏻
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11. Hayalet Avcıları'ndaki bütün ana karakterler, ilk filmin sonunda nehri geçerken aslında ölmüşler.
İşte bu teorinin çıkışına sebebiyet veren o sahne 👇🏻
12. "İşaretler" filmi aslında uzaylılarla değil, şeytanlarla ilgili.
Bu sahneyi gördüğünüzde bu teoriye hakl vereceksiniz 👇🏻
13. Chris Pratt'in Jurassic World filmindeki karakteri, orijinal Jurassic Park filminde tıpkı bir dinozor bilgesi gibi davranan ufak tefek bir çocuktu.
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İşte teoriye ilham veren o sahne 👇
14. 2013 yapımı Snowpiercer, Willy Wonka ve Çikolata Fabrikası'nın devamı niteliğinde olabilir.
Teoriye bu sahnenin ilham olduğu söylense de biz bağlantıyı kuramadık 👇
15. Back to the Future filminde George McFly, aslında Marty'nin oğludur.
Bu teoriye ilham olan o sahne 👇
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16. Batman & Robin filmi aslında Gotham City evreninde yaşayan insanlar tarafından yapılmış bir film.
Bu pek de mantıklı olmayan teoriye kanıt olarak ise bu sahne gösteriliyor 👇
17. Seven, sanki Batman'in efsanevi kahramanlıklarından önceki dönemdeki Gotham şehrinde geçiyor gibi.
Teoriye kanıt olarak gösterilen sahnede şehir Gotham'ın kasvetini taşıyor gerçekten. 👇
18. Peter Dinklage, her iki Death at a Funeral filminde de aynı karakteri oynuyor.
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İşte bu teoriye kanıt olarak gösterilen sahne 👇
19. Heavyweights, Dodgeball'un bir nevi ön hikayesi gibi düşünülebilir.
İşte Tony Perkis'in o sahnesi 👇
20. Dominic Toretto, Hızlı ve Öfkeli'nin sonunda arabasını devirdiğinde komaya girdi. O andan itibaren yaşanan her şey, hatta Hızlı ve Öfkeli 2 bile, onun koma rüyasıydı.
O efsanevi son sahne 👇
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Peki bu teoriler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇
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