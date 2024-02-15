Defalarca İzlediğiniz Halde Asla Aklınıza Gelmeyerek Beyninizi Patlatacak Teorilerle Dolu Filmler

'Romy ve Michelle'in Lisesi Buluşması' filminin sonunda, ikilinin sevgili olduğuna dair bir teori var. Filmin başında, dans ederken Romy kötü aşk hayatından bahseder ve eşcinsel olmanın daha kolay olabileceğini dile getirir. Bunun üzerine Michelle, gerçekten lezbiyen olup olmadıklarını anlamak için Romy ile cinsel ilişkiye girmeyi önerir, fakat Romy bu teklifi reddeder. Ancak, 'Eğer 30 yaşına geldiğimizde hâlâ evli değilsek, bana tekrar sor,' diye ekler. İkili, lise mezuniyetlerinin 10. yılında düzenlenen buluşmaya katılır. Genelde insanlar liseyi 18 yaşında bitirdiğine göre, buluşma sırasında 28 yaşında olacaklardır. Filmin sonunda 'İki yıl sonra' ifadesi ile zaman atlaması yapılır ve bu onları 30 yaşında gösterir. İkisi de evli değildir ve bir ilişkileri yoktur. Bu teoriye göre, Michelle'in Romy'ye teklifini yenileyip Romy'nin bu sefer kabul edeceği ima edilir.