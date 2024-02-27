İzleyenlerin Ahlak Anlayışını Yerle Bir Edecek Yorumları Yapılan Poor Things Hepimize Kafa Karışıklığı Yaşattı
İzleyenlerin Ahlak Anlayışını Yerle Bir Edecek Yorumları Yapılan Poor Things Hepimize Kafa Karışıklığı Yaşattı
Yorgos Lanthimos'un son filmi Poor Things, 9 Şubat'ta Türkiye'de vizyona girdi. Ülkede gösterime girmesinden bu yana filmi sinemada izleyenler, izleyemeyenler ve dijital ortamlara düşmesini bekleyen sinefiller arasında sosyal medyada hararetli paylaşımlar artarak devam ediyor. Bu içerikte biz de size Poor Things hakkındaki görüşlerinizi merak ettiğimiz için birkaç tane soru sorduk. Cevaplarınızı bekliyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Alasdair Gray'in 1992'de yazdığı "Zavallılar" romanından beyaz perdeye uyarlanan “Poor Things” filmi son zamanların en çok tartışılan filmlerinden biri.
Yorgos Lanthimos'un yönetmen koltuğunda oturduğu; Emma Stone, Willem Dafoe ve Mark Buffalo'nun başrolde olduğu film Oscar yolunda emin adımlarla ilerlerken çarpıcı ve cesur sahneleriyle şu anda tüm dünyadaki sinefillerin odak noktası haline gelmiş durumda.
Viktorya dönemi Londra'sında geçen film, Bella adlı bir genç kadının ölümünden sonra sıra dışı bir bilim adamı tarafından bebek olarak hayata döndürülmesini konu alıyor.
Poor Things 9 Şubat'ta Türkiye'de vizyona girdi ancak ülkemizdeki çoğu sinema salonlarında yer almadı. Tabii filmi merakla bekleyenler için bu tam tamına bir hüsran yarattı. Öyle ki Poor Things'i sinemada izlemek isteyip de izleyemeyenler 'internete düşmesini' bekledi.
Sosyal medyada filmi sinemada izleyenlerin yorumlarına baktığımızda görsel efektleri ve oyunculuklarıyla filmin geniş kitlelerce beğenildiğini görüyoruz. Ancak Emma Stone'un cinsellik sahneleri büyük eleştiri topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Poor Things'e gelen yorumlar arasında "Emma Stone'un pornosunu izledik", "Film tüm dünyanın ahlak anlayışını yerle bir edecek cinsten", "Sosyalizm soslu feminist filmi" bulunurken...
"İzlediğim en iyi 10 film arasına girip darmaduman ettiğin için teşekkürler Poor Things" ve "Sezgilerini ve cinselliğini yeniden keşfeden kadınlar dünyayı değiştirecekler" yorumları ayyuka çıktı.
Sinefillerin izlemek için yanıp tutuştuğu, izledikten sonra kafalarının karıştığı, kiminin yerlere göklere çıkarıp kiminin absürt bulduğu Poor Things, Türkiye'de dijital ortamlara yani internete düşmüş sevgili sinefiller.
Peki şimdi size soruyoruz: Siz kara komedi ve fantastik türündeki Poor Things'i nerede izlediniz?
Filmi beğendiniz mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sizin Poor Things hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlara buyrun!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda