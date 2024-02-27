İzleyenlerin Ahlak Anlayışını Yerle Bir Edecek Yorumları Yapılan Poor Things Hepimize Kafa Karışıklığı Yaşattı

Yorgos Lanthimos'un son filmi Poor Things, 9 Şubat'ta Türkiye'de vizyona girdi. Ülkede gösterime girmesinden bu yana filmi sinemada izleyenler, izleyemeyenler ve dijital ortamlara düşmesini bekleyen sinefiller arasında sosyal medyada hararetli paylaşımlar artarak devam ediyor. Bu içerikte biz de size Poor Things hakkındaki görüşlerinizi merak ettiğimiz için birkaç tane soru sorduk. Cevaplarınızı bekliyoruz.