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'Poor Things' Filmini Sakın İzlemeyin Diyen Kişinin Açıklaması Alay Konusu Oldu

'Poor Things' Filmini Sakın İzlemeyin Diyen Kişinin Açıklaması Alay Konusu Oldu

Goygoy film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 15:58

Son zamanların en ses getiren filmlerinden biri olan 'Poor Things' ülkemizde vizyona girmeden önce iddialı senaryosuyla çok konuşulmaya başlamıştı. Tabii vizyona girince de filmle ilgili bu hararetli tartışmalar ve goygoylar sosyal medyada katlanarak devam ediyor. Gelin X'te @70SW0LFSTAR'ın paylaştığı 'Poor Things' yorumlaşmalarına hep birlikte bakalım.

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Yorgos Lanthimos'un yönetmen koltuğunda oturduğu 'Poor Things' filmi son zamanların en ses getiren yapımlarından biri. Lanthimos bu filmiyle En İyi Yönetmen Oscar'ına aday şu an.

Yorgos Lanthimos'un yönetmen koltuğunda oturduğu 'Poor Things' filmi son zamanların en ses getiren yapımlarından biri. Lanthimos bu filmiyle En İyi Yönetmen Oscar'ına aday şu an.

Viktorya dönemi Londra'sında geçen film, Bella adlı bir genç kadının ölümünden sonra sıra dışı bir bilim adamı tarafından bebek olarak hayata döndürülmesini konu alıyor.

'Poor Things'in sıra dışı konusu bir yana özellikle Emma Stone'un müstehcen sahneleri filmi çok tartışmalı bir hale getiriyor. Ünlü oyuncunun +18 sahneleri filmi hem izleyenler hem de henüz izlemeyenler tarafından çok konuşuluyor.

'Poor Things'in sıra dışı konusu bir yana özellikle Emma Stone'un müstehcen sahneleri filmi çok tartışmalı bir hale getiriyor. Ünlü oyuncunun +18 sahneleri filmi hem izleyenler hem de henüz izlemeyenler tarafından çok konuşuluyor.

Öyle ki filmin bir an önce vizyona girmesini merakla bekleyen sinefiller, kendi şehirlerinde girmeyince sosyal medyada veryansın etmişti. Filmi izleyenler de film hakkında ne yorum yapacaklarını şaşırmıştı. Zira filmi yorumlamak X'in sinefil tayfasını zorluyor.

Öyle ki filmin bir an önce vizyona girmesini merakla bekleyen sinefiller, kendi şehirlerinde girmeyince sosyal medyada veryansın etmişti. Filmi izleyenler de film hakkında ne yorum yapacaklarını şaşırmıştı. Zira filmi yorumlamak X'in sinefil tayfasını zorluyor.

Ve tabii önermek de... X'te filmle ilgili en çok gördüğüm yorumlar "Konusunu izlemeden ailemle gittim, gitmez olaydım" ya da "Filme gittik ama 2.5 saat Emma Stone'un pornosunu izledik" etrafında dönüyor.

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X'te @70SW0LFSTAR adlı bir kullanıcı da gördüğü bir sosyal medya yorumunu paylaşmış ve aman dikkat demiş. Ekran görüntüsünde bir kullanıcı "Poor Things izlemeyin" demenin kendine göre bir yöntemini bulmuş. İşte o yorumlaşmalar:

X'te @70SW0LFSTAR adlı bir kullanıcı da gördüğü bir sosyal medya yorumunu paylaşmış ve aman dikkat demiş. Ekran görüntüsünde bir kullanıcı "Poor Things izlemeyin" demenin kendine göre bir yöntemini bulmuş. İşte o yorumlaşmalar:
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Peki bunu okuyan X kullanıcıları ne tepki vermiş? Gelin onlara bi' bakalım.

Peki bunu okuyan X kullanıcıları ne tepki vermiş? Gelin onlara bi' bakalım.
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Siz Poor Things'i izlediniz mi? Sinemada izlediyseniz filmi ve seyirci kitlesini nasıl buldunuz? Yorumlara buyrun!

Siz Poor Things'i izlediniz mi? Sinemada izlediyseniz filmi ve seyirci kitlesini nasıl buldunuz? Yorumlara buyrun!
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