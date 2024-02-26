'Poor Things' Filmini Sakın İzlemeyin Diyen Kişinin Açıklaması Alay Konusu Oldu

Son zamanların en ses getiren filmlerinden biri olan 'Poor Things' ülkemizde vizyona girmeden önce iddialı senaryosuyla çok konuşulmaya başlamıştı. Tabii vizyona girince de filmle ilgili bu hararetli tartışmalar ve goygoylar sosyal medyada katlanarak devam ediyor. Gelin X'te @70SW0LFSTAR'ın paylaştığı 'Poor Things' yorumlaşmalarına hep birlikte bakalım.