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Mark Ruffalo'dan Şaşırtan İtiraf: "Oscar Ödülü Ona Giderse Gönül Rahatlığıyla Kutlarım"

Mark Ruffalo'dan Şaşırtan İtiraf: "Oscar Ödülü Ona Giderse Gönül Rahatlığıyla Kutlarım"

Sinema film Oscar
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 10:10

Dördüncü kez Oscar adayı olan Mark Ruffalo, ödülün Robert Downey Jr.'a verilmesi halinde hayal kırıklığına uğramayacağını belirtti. Downey daha önce 'Chaplin' filmiyle En İyi Erkek Oyuncu ve 'Tropic Thunder' ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu kategorilerinde aday gösterildi ancak ödülü kazanamadı. Detaylar içerikte. 👇

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Mark Ruffalo, "Poor Things" filmindeki performansıyla dördüncü kez En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar adaylığı kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Mark Ruffalo, "Poor Things" filmindeki performansıyla dördüncü kez En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar adaylığı kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

56 yaşındaki aktör bu prestijli ödül için American Fiction’dan Sterling K. Brown, Barbie’den Ryan Gosling, Oppenheimer’dan Robert Downey Jr. ve Killers of the Flower Moon’dan Robert De Niro ile rekabet edecek.

56 yaşındaki aktör bu prestijli ödül için American Fiction’dan Sterling K. Brown, Barbie’den Ryan Gosling, Oppenheimer’dan Robert Downey Jr. ve Killers of the Flower Moon’dan Robert De Niro ile rekabet edecek.

British GQ ile yaptığı bir röportajda Ruffalo, uzun süredir arkadaşı olan ve birçok Marvel filmi ile David Fincher'ın "Zodiac" filminde birlikte çalıştığı Robert Downey Jr.'ın Oscar kazanmasını özellikle arzu ettiğini belirtti.

British GQ ile yaptığı bir röportajda Ruffalo, uzun süredir arkadaşı olan ve birçok Marvel filmi ile David Fincher'ın "Zodiac" filminde birlikte çalıştığı Robert Downey Jr.'ın Oscar kazanmasını özellikle arzu ettiğini belirtti.

'Robert'ın Oscar kazanmasını gerçekten isterim. Yani ben de bir tane kazanmak isterim ama onu kutlardım.'

Ruffalo'nun bu adaylığı, Jack Nicholson ve Al Pacino gibi efsanelerin de aralarında bulunduğu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ına en çok aday gösterilen aktörler listesinde önemli bir yere sahip olmasını sağladı.

Ruffalo'nun bu adaylığı, Jack Nicholson ve Al Pacino gibi efsanelerin de aralarında bulunduğu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ına en çok aday gösterilen aktörler listesinde önemli bir yere sahip olmasını sağladı.
www.bostonmagazine.com

Daha önce "The Kids Are All Right", "Foxcatcher" ve "Spotlight" filmleriyle aynı kategoride adaylık kazandı.

Daha önce "The Kids Are All Right", "Foxcatcher" ve "Spotlight" filmleriyle aynı kategoride adaylık kazandı.
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Robert Downey Jr., "Chaplin" ile En İyi Erkek Oyuncu ve "Tropic Thunder" ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dallarında olmak üzere iki kez Oscar adayı oldu fakat henüz kazanamadı.

Robert Downey Jr., "Chaplin" ile En İyi Erkek Oyuncu ve "Tropic Thunder" ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dallarında olmak üzere iki kez Oscar adayı oldu fakat henüz kazanamadı.

Oppenheimer filmindeki Lewis Strauss rolüyle 2024 Bafta Ödülleri'nde ödül kazanması Oscar için umut verici bir işaret olarak görülüyor.

Oppenheimer filmindeki Lewis Strauss rolüyle 2024 Bafta Ödülleri'nde ödül kazanması Oscar için umut verici bir işaret olarak görülüyor.

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