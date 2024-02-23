Mark Ruffalo'dan Şaşırtan İtiraf: "Oscar Ödülü Ona Giderse Gönül Rahatlığıyla Kutlarım"

Dördüncü kez Oscar adayı olan Mark Ruffalo, ödülün Robert Downey Jr.'a verilmesi halinde hayal kırıklığına uğramayacağını belirtti. Downey daha önce 'Chaplin' filmiyle En İyi Erkek Oyuncu ve 'Tropic Thunder' ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu kategorilerinde aday gösterildi ancak ödülü kazanamadı. Detaylar içerikte. 👇

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