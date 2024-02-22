Üçlü Öpüşme Sahnesiyle Gündem Olan 'Challengers' Filminin Yeni Fragmanına Gelen Tepkiler

Oyuncu kadrosunda Zendaya, Josh O'Connor ve Mile Faist'in yer aldığı 'Challengers' filmi daha vizyona girmeden büyük etki uyandırdı. Yıldız kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken filmden yeni fragman yayınlandı.

Buyurun fragmanı birlikte izleyelim. 👇