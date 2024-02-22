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Üçlü Öpüşme Sahnesiyle Gündem Olan 'Challengers' Filminin Yeni Fragmanına Gelen Tepkiler

Üçlü Öpüşme Sahnesiyle Gündem Olan 'Challengers' Filminin Yeni Fragmanına Gelen Tepkiler

film
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 16:25

Oyuncu kadrosunda Zendaya, Josh O'Connor ve Mile Faist'in yer aldığı 'Challengers' filmi daha vizyona girmeden büyük etki uyandırdı. Yıldız kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken filmden yeni fragman yayınlandı.

Buyurun fragmanı birlikte izleyelim. 👇

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Başrollerinde Zendaya, Josh O'Connor ve Mile Faist'in yer aldığı Luca Guadagnino'nun yeni filmi "Challengers" izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

Başrollerinde Zendaya, Josh O'Connor ve Mile Faist'in yer aldığı Luca Guadagnino'nun yeni filmi "Challengers" izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

Film, tenis turnuvasında şampiyon olmak için yarışan üç tenis oyuncusunun hikayesini konu alıyor.

Film, tenis turnuvasında şampiyon olmak için yarışan üç tenis oyuncusunun hikayesini konu alıyor.

Yönetmen koltuğunda "Call Me Your Name", "Suspiria ve "Bones and All" filmlerinin ödüllü yönetmeni Luca Guadagnino'nun oturduğu film daha yayınlanmadan gündemimize oturmayı başardı.

Yönetmen koltuğunda "Call Me Your Name", "Suspiria ve "Bones and All" filmlerinin ödüllü yönetmeni Luca Guadagnino'nun oturduğu film daha yayınlanmadan gündemimize oturmayı başardı.

Bir aşk üçgenini merkeze alan filmin ilk fragmanında Zendaya'nın üçlü öpüşme sahnesiyle epey konuşulmuştu.

Bir aşk üçgenini merkeze alan filmin ilk fragmanında Zendaya'nın üçlü öpüşme sahnesiyle epey konuşulmuştu.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda çok konuşulan sahneyle ilgili açıklamada bulundu. Detaylara burada yer vermiştik.👇

Senaryosu Guadagnino ile Justin Kuritzkes tarafından kaleme alınan "Challengers", 26 Nisan 2024'te Türkiye'de sinemalarda gösterime girecek.

Senaryosu Guadagnino ile Justin Kuritzkes tarafından kaleme alınan "Challengers", 26 Nisan 2024'te Türkiye'de sinemalarda gösterime girecek.
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Tashi'nin geçmişte yaşadığı çöküşten kurtulmak için mahvolmuş bir oyuncu olan Patrick'e karşı bir maç ayarlaması ve ardından gelen tesadüfler izleyiciyi epey şaşırtacak.

Tashi'nin geçmişte yaşadığı çöküşten kurtulmak için mahvolmuş bir oyuncu olan Patrick'e karşı bir maç ayarlaması ve ardından gelen tesadüfler izleyiciyi epey şaşırtacak.

Heyecanla beklenen filmden yeni fragman geldi. Birlikte izleyelim.👇

"Zendaya o kadar güzel ki bunu görmek için sabırsızlanıyorum!"

"Zendaya o kadar güzel ki bunu görmek için sabırsızlanıyorum!"

"Bu fragmanın müziği olarak maneater'ı kullanmak her şeydir. Bu fragman bize film hakkında daha iyi bir fikir veriyor ve bunun için heyecanlıyım!!"

"Bu fragmanın müziği olarak maneater'ı kullanmak her şeydir. Bu fragman bize film hakkında daha iyi bir fikir veriyor ve bunun için heyecanlıyım!!"

"Sadece Zendaya için buradayım"

"Sadece Zendaya için buradayım"
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"Nelly Furtado'nun şarkısı bu fragmana mükemmel bir şekilde uyuyor."

"Nelly Furtado'nun şarkısı bu fragmana mükemmel bir şekilde uyuyor."

"Bunun için çok heyecanlıyım"

"Bunun için çok heyecanlıyım"

"Zendaya ve Mike Faist'i bir arada görmek ne kadar cazip olsa da onları bir müzikalde görmeyi tercih ederim!"

"Zendaya ve Mike Faist'i bir arada görmek ne kadar cazip olsa da onları bir müzikalde görmeyi tercih ederim!"

Fragmanı izlediyseniz yorumlarda buluşalım.👇

Fragmanı izlediyseniz yorumlarda buluşalım.👇

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