Başrolünde Lindsay Lohan'ın Yer Aldığı Netflix'in Romantik Komedisi 'Irish Wish'in Fragmanına Gelen Tepkiler
Başrolünde Lindsay Lohan'ın Yer Aldığı Netflix'in Romantik Komedisi 'Irish Wish'in Fragmanına Gelen Tepkiler
Netflix, başrolünde Lindsay Lohan'ın yer aldığı yeni romantik komedi filmi 'Irish Wish'in fragmanını yayınladı.
Detaylara ve sosyal medyadan gelen tepkilere birlikte bakalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü yönetmen Lindsay Lohan'ın 2022'de yayınlanan tatil filmi "Falling for Christmas"tan sonra ikinci Netflix orijinali filmi izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.
Başrolünde Lindsay Lohan'ın yer aldığı yeni romantik komedi filmi "Irish Wish", hayatının aşkı en yakın arkadaşıyla nişanlanan, Maddie'in hikayesini anlatıyor.
Maddie İrlanda'daki düğünde nedime olmak için duygularını bir kenara bırakır ve çiftin evlenmesine günler kala, gerçek aşkını bulabilmek için bir dilek tutar.
Maddie ertesi sabah müstakbel gelin olarak uyanır, ancak hayali gerçekleşmeye yaklaştıkça, gerçek ruh eşinin tamamen başka biri olduğunu fark eder.
Oyuncu kadrosunda başrolün yanı sıra Alexander Vlahos, Jane Seymour, Elizabeth Tan ve Ayesha Curry gibi isimler yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yönetmenliğini Janeen Damian üstlenirken senaryoyu Kirsten Hansen yazdı. Brad Krevoy ve Michael Damian yapımcılığını üstleniyor.
Lindsay Lohan'ın küçük kardeşi Dakota Lohan'ın da yer aldığı filmden merakla beklenen fragman sonunda geldi.
Fragmanı birlikte izleyelim.👇
"Lindsay geri döndü! Falling For Christmas'a kıyasla burada daha rahat görünüyor."
"İKONİK!!! Lindsay Lohan muhteşem görünüyor."
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Bu şarkı tüm filmi taşıyacak!!"
"Netflix'in Lindsay'e bir şans vermesine sevindim çünkü kesinlikle daha fazla romantik komediye ihtiyacımız var."
"Lindsay'i tekrar ekranda görmek harika. Umarım kişisel hayatında da iyi gidiyordur. Umarım bir sonraki Freaky Friday 2 olur."
"Lindsay'i kalbime yakın bir yerde tutuyorum. mücadeleleri benimkine çok yaklaştı, sahip olduğundan çok daha iyisini hak ediyor."
"Tekrar hoş geldin Lindsey!!!! Bu film doğru hissettiriyor. Seni yeniden bir romantik komedide göreceğim için çok heyecanlıyım!"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fragmanı izlediyseniz yorumlarda buluşalım.👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda