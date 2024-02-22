İlk Filmde Küçük Bir Rolde Oynayan Barry Keoghan'ın 'The Batman: Part 2'de Joker'i Canlandıracağı Söyleniyor!
İlk Filmde Küçük Bir Rolde Oynayan Barry Keoghan'ın 'The Batman: Part 2'de Joker'i Canlandıracağı Söyleniyor!
Geçtiğimiz yıl vizyona giren ve hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden beğeni toplayan 'The Batman' filminin devamı yolda.
The Batman: Part 2'de Joker karakterini Barry Keoghan'ın canlandıracağı söyleniyor. Detaylara birlikte bakalım. 👇
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Başrolünde Robert Pattinson’ın yer aldığı, Matt Reeves imzalı yeni DC filmi, ilk olarak 2022 yılında izleyiciyle buluşmuştu.
Filmde, Jeffrey Wright, Jim Gordon'u; Paul Dano, Riddler'ı; Colin Farrell, Penguin'i; Andy Serkis ise Alfred Pennyworth'u canlandırmıştı.
Robert Pattinson'ı kara şövalye olarak izlediğimiz filmin bir süredir devam filminin gelip gelmeyeceği merak ediliyordu.
Son dönemde çok az güncelleme paylaşılan bu filmin iptal edildiğine dair söylentilerin dolaşıyordu. Ancak DC'nin eş CEO'su James Gunn bu söylentileri reddetti.
İlk filmde Joker'i küçük bir rolde oynayan Barry Keoghan'a kısa süre önce devam filmi için geri dönüp dönmeyeceği de sorulmuştu.👇
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Çekimlerine bu yaz başlanması planlanan devam filminde Barry Keoghan'ın Joker'e hayat vereceği düşünülüyor.
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