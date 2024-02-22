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Tüm Zamanların Efsanesi Ocean's Eleven Filmi Neden Soygun Türünün Atası Olarak Kabul Ediliyor?

Tüm Zamanların Efsanesi Ocean's Eleven Filmi Neden Soygun Türünün Atası Olarak Kabul Ediliyor?

dizi film
efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 17:17

Ocean's Eleven 2001 yılında gösterime girdiğinde yılın en başarılı filmlerinden biri oldu ve bu süreçte bir franchise yarattı. Steven Soderbergh'in yönettiği film, Rat Pack'in (Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. ve arkadaşları) 1960 yapımı filminin yeniden çevrimi ve orijinal filmlerden daha iyi olan birkaç filmden biri olarak anılıyor. Margot Robbie ve Ryan Gosling'in Danny Ocean'ın kanlarında hırsızlık olan anne ve babasını canlandıracağı bir devam filmi çekileceğine dair söylentiler bile var. Her şeyi başlatan film Ocean's Eleven ve işte hala 21. yüzyılın en iyi soygun filmi olmasının ardında yatan sebepler!

Kaynak: https://movieweb.com/oceans-eleven-be...
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Ocean's Eleven şimdiye kadar yapılmış en iyi Amerikan soygun filmlerinden biridir ve bunun nedeni büyük ölçüde soygunun zekice ve şaşırtıcı olmasıdır.

Ocean's Eleven şimdiye kadar yapılmış en iyi Amerikan soygun filmlerinden biridir ve bunun nedeni büyük ölçüde soygunun zekice ve şaşırtıcı olmasıdır.

İzleyiciler en başından beri soygunu gerçekleştireceklerini bilseler bile, asıl soru bunu nasıl yapacaklarıdır; zira daha önceki sahnelerden birinde kasanın ne kadar korunaklı olduğu ve Terry Benedict'in (Andy Garcia) ne kadar iyi bir düşman olacağı açıklanmaktadır.

George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle, Elliot Gould, Casey Affleck, Scott Caan, Eddie Jamison, Shaobo Qin, merhum Carl Reiner ve Bernie Mac filmin başrolündeki 11 kişiyi canlandırırken, Julia Roberts (gelmiş geçmiş en iyi performanslarından birini sergiliyor) ve Andy Garcia Hollywood'daki her yönetmen için rüya gibi bir oyuncu grubu oluşturuyor.

George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle, Elliot Gould, Casey Affleck, Scott Caan, Eddie Jamison, Shaobo Qin, merhum Carl Reiner ve Bernie Mac filmin başrolündeki 11 kişiyi canlandırırken, Julia Roberts (gelmiş geçmiş en iyi performanslarından birini sergiliyor) ve Andy Garcia Hollywood'daki her yönetmen için rüya gibi bir oyuncu grubu oluşturuyor.

Bu filmin oyuncu kadrosu inanılmaz derecede ünlü ve başarılı. Tek bir filmde bu kadar çok film yıldızı görmek pek alışıldık bir durum olmadığından, izleyicilerin filmi görmek istemelerinin nedenlerinden biri de bu.

Filmde rol alan oyuncuların yedi Oscar galibiyeti ve 22 Oscar adaylığı bulunuyor ve bu sayıya bir galibiyet ve iki adaylığı daha bulunan yönetmen Steven Soderbergh dahil değil.

Filmde rol alan oyuncuların yedi Oscar galibiyeti ve 22 Oscar adaylığı bulunuyor ve bu sayıya bir galibiyet ve iki adaylığı daha bulunan yönetmen Steven Soderbergh dahil değil.

İzleyiciler için, tüm bu film yıldızlarının birlikte eğlenmesini izlemenin cazibesi de ayrı, çünkü filmin çekimi izleyiciler için olduğu kadar onlar için de eğlenceli, şakanın malzemesi kendileri zaten.

Böylesine mükemmel bir oyuncu grubuyla bile film sıkıcı ya da sıradan bir soygun olabilirdi ki bu da türün bayatlamasının ve gişe mıknatısı olmaktan çıkmasının nedenlerinden biridir.

Böylesine mükemmel bir oyuncu grubuyla bile film sıkıcı ya da sıradan bir soygun olabilirdi ki bu da türün bayatlamasının ve gişe mıknatısı olmaktan çıkmasının nedenlerinden biridir.

Steven Soderbergh'e gelince; yönetmen kariyerine Sex, Lies, and Videotape'i yöneterek büyük bir patlamayla başlamıştı ama 90'lı yıllarda gişede işe yaramayan çok fazla deneysel film denediği için pek başarılı olamadı.

Bu film soygun türüne yeni bir hayat verdi ve birçok yeni film yapımcısı ve oyuncuyu bu türe kazandırdı çünkü herkes Ocean's Eleven ekibinin dünyayı dolaştıkları, ekibin her üyesinin kendi yeteneklerine sahip olduğu ve bunu yaparken iyi görünürken birbirleriyle esprili diyaloglar kurdukları kendi versiyonlarını yaratmak istedi.

Bu film soygun türüne yeni bir hayat verdi ve birçok yeni film yapımcısı ve oyuncuyu bu türe kazandırdı çünkü herkes Ocean's Eleven ekibinin dünyayı dolaştıkları, ekibin her üyesinin kendi yeteneklerine sahip olduğu ve bunu yaparken iyi görünürken birbirleriyle esprili diyaloglar kurdukları kendi versiyonlarını yaratmak istedi.

The Italian Job bunu yapıyor; Now You See Me bunu yapıyor; ve hatta TheFast and the Furious efsanesi bile tüm serinin en iyi filmi olabilecek Fast Five'da bunu yapıyor. Anlayacağınız bu insanlar bu işin mucidi.

Ocean's Eleven ile ilgili yazımız bu kadardı. İçeriğimizle ilgili düşünceleriniz varsa yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin!👇👇👇

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