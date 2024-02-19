Cillian Murphy'nin Travmatik ve Acı Dolu İrlandalı Babayı Oynadığı 'Small Things Like These' Hakkında Detaylar

Onunla karşılaştığımızda, Noel öncesi siparişlerini yetiştirmek için normalden daha uzun saatler çalışan bir emekçi göreceksiniz. Hem yerel bir kız okulu hem de bir Magdalene çamaşırhanesi işleten yerel manastır, Murphy'nin kömür sattığı yerlerden biridir. Hikaye Bill'in manastırın kömürlüğünde yaptığı bir keşif üzerine kurulu.