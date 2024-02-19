Cillian Murphy'nin Travmatik ve Acı Dolu İrlandalı Babayı Oynadığı 'Small Things Like These' Hakkında Detaylar
Cillian Murphy'nin Travmatik ve Acı Dolu İrlandalı Babayı Oynadığı 'Small Things Like These' Hakkında Detaylar
Kaynak: https://deadline.com/2024/02/small-th...
Berlin Film Festivali'nin açılış gecesi filmi, Cillian Murphy'nin başrolde olduğu, 1980'lerde geçen bir İrlanda travma hikayesini konu alıyor. Film, acı çeken bir baba figürünü merkeze alarak izleyicilere derin duygusal bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Murphy'nin performansı şimdiden dikkat çekiyor ve büyük beklentilere sebep oluyor. Oyuncunun bu roldeki etkileyici yeteneği ve karakteri canlandırmadaki derinliği, filmi izlemeyi heyecanla bekleyenler arasında büyük bir ilgi uyandırıyor.
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Filme geçecek olursak, en başından itibaren nerede olduğumuz konusunda hiç şüphe yok. Kışın loş gün ışığında dar, gri sokaklar, sıkışık köyler arasında turba tepeleri, bir kilise kulesinde oturan bir karga...
İrlandalı oyun yazarı Enda Walsh ve Belçikalı yönetmen Tim Mielants'ın Claire Keegan'ın çok sevilen romanından uyarladıkları Berlin Film Festivali'nin açılış filmi Small Things Like These'de Bill Furlong (Cillian Murphy) beş kızı olan bir kömür tüccarı ve küçük ama başarılı bir şirketi var.
Bu açıdan film aynı hikayeyi anlatırken Furlong'un kendisine farklı bir bakış açısı getiriyor. Senaryo yazımında her zaman incelikli bir ustalık sınıfı olan ve 2022 Oscar adayı Sessiz Kız'a ilham veren Keegan, bize sağlam bir aile babası, saygı duyulan, dağılmış ebeveynlerin çocuklarına karşı nazik, dışarıdan memnun ama hepimizin olduğu gibi geçmişindeki konuşulmayan şeyler tarafından rahatsız edilen bir adam hissi veriyor.
Bunun yanında filmde Murphy bize, onunla tanıştığımız andan itibaren sürekli ve gözle görülür bir sürünceme içinde olan birini sunuyor. Gündüzleri kömür çuvallarının altında eziliyor; akşamları ise temiz ve zeki çocuklarının karşısına çıkmadan önce koridordaki bir lavaboda kararmış ellerini vahşice ovuyor.
Bunların hepsi Keegan'ın hikayesinin unsurları. Senarist Walsh romandaki orijinal diyaloğun çoğunu da kullanmış, çünkü daha iyisini nasıl yapabilirdi ki?
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Bu filmde de olduğu gibi, bu denli derin ve anlamlı roman uyarlamaları bizi oldukça heyecanlandırıyor. Cillian Murphy'de oldukça iyi bir iş çıkarmışa benziyor. Umarız beklentilerinizi karşılayan bir film olur. Filmin detaylı bilgilerini de meraklısı için aşağıya bırakalım. 👇
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