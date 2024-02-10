Sürpriz Sonlu Sahneleriyle İzleyenleri Adeta Koltuğuna Çivileyen Tüm Zamanların En Gizem Dolu Filmleri
Sürpriz Sonlu Sahneleriyle İzleyenleri Adeta Koltuğuna Çivileyen Tüm Zamanların En Gizem Dolu Filmleri
Kaynak: https://www.forbes.com/sites/entertai...
Gizem filmlerinin cazibesi, son sahne ortaya çıkana kadar ilgimizi çeken gerilim ve şaşırtmacaların karışımında yatar. Sinemanın ilk günlerinden beri bu tür, sürekli gelişen hikayeleri, merak uyandıran karakterleri ve destansı bir finalin heyecanıyla bizi kendine çekmiştir. Bu filmler, sırların gizlendiği ve her köşede sürprizlerin bizi beklediği bir dünya yaratmak için gerilim, dram ve bazen bir korku veya aksiyonun şokunu dokuyarak kalplerimizle oynadıkları kadar beyinlerimize de meydan okuyor. Gizemli filmlerin dünyasına bir dalış yapalım, hikaye anlatma hünerlerini ve her birinin sırlarını kendi ilgi çekici yöntemiyle nasıl ortaya çıkardığını inceleyelim.
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25. L.A. Confidential (1997)
24. Murder on the Orient Express (1974)
23. In a Lonely Place (1950)
22. Shutter Island (2010)
21. The Big Sleep (1946)
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20. Seven (1995)
19. Oldboy (2003)
18. The Sixth Sense (1999)
17. Under the Silver Lake (2018)
16. Chinatown (1974)
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15. The Third Man (1949)
14. Burning (2018)
13. Get Out (2017)
12. Picnic at Hanging Rock (1975)
11. Hush... Hush, Sweet Charlotte (1964)
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10. Basic Instinct (1992)
9. Touch of Evil (1958)
8. Eyes Wide Shut (1999)
7. Blow Out (1981)
6. Paprika (2006)
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5. Psycho (1960)
4. Kiss Kiss Bang Bang (2005)
3. Laura (1944)
2. L’avventura (1960)
1. Mulholland Drive (2001)
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