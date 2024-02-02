Sakin Bir Başlangıcın Ardından Filmin Yarısında Aniden Ölerek Dengeleri Tümden Değiştiren 10 Film Karakteri
Sakin Bir Başlangıcın Ardından Filmin Yarısında Aniden Ölerek Dengeleri Tümden Değiştiren 10 Film Karakteri
Kaynak: https://screenrant.com/character-deat...
Hepimiz, izlediğimiz filmlerde ölen favori karakterlerimizin ardından yas tutmuşuzdur. Çoğu büyük karakter ölümü filmlerin sonunda gerçekleşirken, bazıları hikayenin ortasında gerçekleşerek bir filmin gidişatını tamamen yeniden tanımlayabilir. Ölüm hem hayatta hem de filmlerde kaçınılmazdır, ancak bu izleyicilerin her zaman bunu önceden görebileceği anlamına gelmiyor. İşte ani ölümleriyle hikayeyi baştan yazan ve filmin işleyişini 360 derece döndüren 10 film karakteri.
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10. Llewelyn, No Country For Old Men. Bu Cormac McCarthy uyarlaması kahramanını ve kalbini aynı anda kaybediyor.
9. Leslie, Bridge to Terabithia. Bu fantastik film bir ölümle gerçeğe dönüşüyor.
8. Keith, Barbarian. Bu korku filminin tonu ilk cinayetle birlikte çılgınca değişiyor.
7. Majid, Cache. Haneke'nin gerilim filmi bir ölümden sonra daha karmaşık ve karanlık bir hal alıyor.
6. Jeremy, The Menu. Bu kara komik hiciv, yardımcı yıldızlardan biri ölünce kanlı bir hal alıyor.
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5. Charlie, Hereditary. Ari Aster'in ilk uzun metrajlı filmi beklenmedik ölümünün ardından tuhaflaşıyor.
4. Randy, Scream 2. Bu slasher devam filmi, hayranların en sevdiği kişi öldüğünde dişlerini gösteriyor.
3. Chad, Burn After Reading. Bu ölüm, Coen Bros komedisinin ilk bakışta göründüğünden çok daha karanlık olduğunu kanıtlıyor.
2. Goose, Top Gun. Bu ölüm, güneşli, eğlenceli bir kült klasiği aniden trajik hale getiriyor.
1. Marion Crane, Psycho. Hitchcock'un ikonik korku filmi, büyük ölüm sahnesinden sonra ciddiyete bürünüyor.
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