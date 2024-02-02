Sakin Bir Başlangıcın Ardından Filmin Yarısında Aniden Ölerek Dengeleri Tümden Değiştiren 10 Film Karakteri

Çığlık, en sevimli karakterlerinden bazılarını öldüren acımasız bir slasher iken, 1997'deki devam filmi başlangıçta biraz daha hafif bir macera gibi görünüyordu. Sidney travmasını büyük ölçüde atlatmış, Dewey ve Gale karşılıklı çekimlerini geçici olarak keşfetmiş ve Randy bile Film Çalışmaları'nda kendine bir yer bulmuştu. Bu nedenle, Çığlık 2'nin Randy'nin ölüm sahnesi, hayranların en sevdiği bu karakteri öldürerek devam filminin tartışmasız orijinal filmden bile daha acımasız ve kötü ruhlu olduğunu kanıtladığında büyük bir sürpriz oldu.