Sakin Bir Başlangıcın Ardından Filmin Yarısında Aniden Ölerek Dengeleri Tümden Değiştiren 10 Film Karakteri

2007'nin Cormac McCarthy uyarlaması İhtiyarlara Yer Yok, süresinin büyük bölümünde bir kedi-fare kovalamacası gerilimidir. Josh Brolin'in anti-kahramanı Llewelyn Moss, yanlış giden bir uyuşturucu anlaşmasının yapıldığı yerden para dolu bir çanta çalmıştır ve Javier Bardem'in suskun tetikçisi Anton Chigurgh onu takip edip parayı geri almak için gönderilmiştir. Ancak Chigurgh, No Country For Old Men'in sonundan çok önce Moss'u perde arkasında öldürür ve film insan doğası üzerine çok daha karanlık, daha yavaş tempolu bir meditasyona dönüşür.