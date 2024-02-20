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Yönetmen Sissako, Son Filmi 'Black Tea' ile Kültürler Arası İlişkilere Yenilikçi Bir Bakış Açısı Getiriyor

Yönetmen Sissako, Son Filmi 'Black Tea' ile Kültürler Arası İlişkilere Yenilikçi Bir Bakış Açısı Getiriyor

dizi film
efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 18:45

Moritanyalı ünlü yönetmen Abderrahmane Sissako (Timbuktu, Life on Earth), kültürel alışverişin arka planında geçen bir aşk hikayesi olan son filmi Black Tea'yi görücüye çıkardı. Gaumont tarafından 'zamansız, evrensel bir aşk hikayesi' olarak tanımlanan filmin dünya prömiyeri bu ay Berlin Film Festivali'nin Ana Yarışma bölümünde yapılacak.

Kaynak: https://www.weareresonate.com/2024/02...
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Siyah Çay, Fildişi Sahili'nden genç bir kadın olan Aya'nın cesur bir kararla görücü usulü evliliğini reddedip Çin'in Guangzhou kentinde yeni bir hayata başlamasını konu alıyor.

Siyah Çay, Fildişi Sahili'nden genç bir kadın olan Aya'nın cesur bir kararla görücü usulü evliliğini reddedip Çin'in Guangzhou kentinde yeni bir hayata başlamasını konu alıyor.

Orada, Afrika diasporası ve Çin kültürünün canlı erime potasının ortasında Aya, orta yaşlı Çinli bir adam olan Cai'nin sahibi olduğu bir çay butiğinde iş bularak yanına geliyor.

Siyah Çay, kültürler arası ilişkilerin zorluklarını ve güzelliklerini birlikte ele alarak, Aya ve Cai'nin yolculuğu aracılığıyla "karmaşık Çin-Afrika ilişkisine" bir bakış sunuyor.

Siyah Çay, kültürler arası ilişkilerin zorluklarını ve güzelliklerini birlikte ele alarak, Aya ve Cai'nin yolculuğu aracılığıyla "karmaşık Çin-Afrika ilişkisine" bir bakış sunuyor.

Başrollerinde Nina Mélo, Chang Han ve Wu Ke-Xi'nin yer aldığı filmin yapım ekibinde Cinefrance Studios, Archipel 35 ve Dune Vision bulunuyor.

Filmin senaryosunu da Kessen Tall ile birlikte yazan Sissako, senaryoyu yazarken "La Colline Parfumée" ("Parfümlü Tepe") adlı restoranı işleten Afro-Çinli bir çiftten ilham aldı.

Filmin senaryosunu da Kessen Tall ile birlikte yazan Sissako, senaryoyu yazarken "La Colline Parfumée" ("Parfümlü Tepe") adlı restoranı işleten Afro-Çinli bir çiftten ilham aldı.

Filme büyük katkılar sunan 'Çikolata Şehri' olarak bilinen Guangzhou'yu, kültürlerin çeşitliliği ve 'insan ilişkilerini teşvik etme' özelliği nedeniyle cezbedici bulmuş.

Berlin Film Festivali'nin ötesinde resmi bir vizyon tarihi henüz doğrulanmamış olsa da, Siyah Çay ilgi çekici önermesi ve kültürel keşfi ile şimdiden ilgi topladı.

Berlin Film Festivali'nin ötesinde resmi bir vizyon tarihi henüz doğrulanmamış olsa da, Siyah Çay ilgi çekici önermesi ve kültürel keşfi ile şimdiden ilgi topladı.

Umarız izleyici ile buluştuğunda siz de izlemekten keyif alırsınız. Konuyla ilgili düşünceleriniz varsa yorumlarda belirtmekten çekinmeyin! 👇

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