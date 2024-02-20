Yönetmen Sissako, Son Filmi 'Black Tea' ile Kültürler Arası İlişkilere Yenilikçi Bir Bakış Açısı Getiriyor
Yönetmen Sissako, Son Filmi 'Black Tea' ile Kültürler Arası İlişkilere Yenilikçi Bir Bakış Açısı Getiriyor
Kaynak: https://www.weareresonate.com/2024/02...
Moritanyalı ünlü yönetmen Abderrahmane Sissako (Timbuktu, Life on Earth), kültürel alışverişin arka planında geçen bir aşk hikayesi olan son filmi Black Tea'yi görücüye çıkardı. Gaumont tarafından 'zamansız, evrensel bir aşk hikayesi' olarak tanımlanan filmin dünya prömiyeri bu ay Berlin Film Festivali'nin Ana Yarışma bölümünde yapılacak.
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Siyah Çay, Fildişi Sahili'nden genç bir kadın olan Aya'nın cesur bir kararla görücü usulü evliliğini reddedip Çin'in Guangzhou kentinde yeni bir hayata başlamasını konu alıyor.
Siyah Çay, kültürler arası ilişkilerin zorluklarını ve güzelliklerini birlikte ele alarak, Aya ve Cai'nin yolculuğu aracılığıyla "karmaşık Çin-Afrika ilişkisine" bir bakış sunuyor.
Filmin senaryosunu da Kessen Tall ile birlikte yazan Sissako, senaryoyu yazarken "La Colline Parfumée" ("Parfümlü Tepe") adlı restoranı işleten Afro-Çinli bir çiftten ilham aldı.
Berlin Film Festivali'nin ötesinde resmi bir vizyon tarihi henüz doğrulanmamış olsa da, Siyah Çay ilgi çekici önermesi ve kültürel keşfi ile şimdiden ilgi topladı.
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