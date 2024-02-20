Yönetmen Sissako, Son Filmi 'Black Tea' ile Kültürler Arası İlişkilere Yenilikçi Bir Bakış Açısı Getiriyor

Moritanyalı ünlü yönetmen Abderrahmane Sissako (Timbuktu, Life on Earth), kültürel alışverişin arka planında geçen bir aşk hikayesi olan son filmi Black Tea'yi görücüye çıkardı. Gaumont tarafından 'zamansız, evrensel bir aşk hikayesi' olarak tanımlanan filmin dünya prömiyeri bu ay Berlin Film Festivali'nin Ana Yarışma bölümünde yapılacak.