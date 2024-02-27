Güzelliğiyle Büyüleyen Eski Victoria's Secret Meleği Miranda Kerr, Dördüncü Kez Anne Oldu

Avusturalyalı model ve iş kadını, namıdiğer eski Victoria's Secret meleği Miranda Kerr, Eylül 2023'te dördüncü bebişine hamile olduğunu açıklamıştı. Az önce de Instagram hesabından yaptığı paylaşımıyla da oğlunun sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini açıkladı. Detaylar👇