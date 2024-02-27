Güzelliğiyle Büyüleyen Eski Victoria's Secret Meleği Miranda Kerr, Dördüncü Kez Anne Oldu
Güzelliğiyle Büyüleyen Eski Victoria's Secret Meleği Miranda Kerr, Dördüncü Kez Anne Oldu
Kaynak: https://pagesix.com/2024/02/27/parent...
Avusturalyalı model ve iş kadını, namıdiğer eski Victoria's Secret meleği Miranda Kerr, Eylül 2023'te dördüncü bebişine hamile olduğunu açıklamıştı. Az önce de Instagram hesabından yaptığı paylaşımıyla da oğlunun sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini açıkladı. Detaylar👇
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40 yaşındaki güzeller güzeli, yaşlanmayı reddeden modelimiz Miranda Kerr'in üç tatlı oğlu var.
Eski eşi Orlando Bloom ile olan evliliğinin meyvesi, ilk oğlu Flynn'i 2011'de kucağına almıştı Miranda. Eski çift, ayrılıklarından bu yana 12 yaşındaki çocuklarını birlikte büyüttü.
Miranda, boşanmasının ardından dört sene sonra, 2017'de Snapchat'in CEO'su Evan Spiegel ile evliliğe adım attı. Ardından iki tane oğulları oldu.
Çiftimiz, 2023'ün Eylül ayında da Instagram ve Snapchat üzerinden, eşi Evan Spiegel ile oğullarına kardeş geleceğini duyurdu Miranda.💛
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Ve şimdi de taze anne, dördüncü oğlu Pierre Kerr Spiegel'i dünyaya getirdiğini Instagram üzerinden işte böyle duyurdu...
"Küçük güneş ışığımız Pierre Kerr Spiegel'ın gelişinden dolayı çok mutluyuz. Dördüncü oğlumuza ailemize hoş geldin demek için daha heyecanlı olamazdık. Çok şanslıyız. 🙏👼🌈🌻"
Miranda ve Evan çiftini tebrik ediyoruz. Allah analı babalı büyütsün diyerekten şuraya şöyle bir boncuk bırakalım.🧿 Ve biraz da gelen yorumları okuyalım.❤️
"Ayy, ne tatlı! Tebrikler Miranda!!!! Senin adına çok mutluyum!! İsmini çok sevdim! 😍 ❤🍼👶🏽🐣"
"Tebrikler! Pierre, sana uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Küçük adamla tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum 😍"
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"Tebrikler 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰"
"Senin ve ailenin adına çok mutlu oldum!!!!🤍🤍🤍"
"Tebrikler ❤️❤️❤️ senin için çok çok mutluyum ❤️❤️ ve umarım harika hissediyorsundur!"
"Hoş geldin Pierre bebek 🌟🧡🫶🏽"
"Tebrikler! Acil şifalar ve bol uykular dilerim 🙏 🎉"
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