Hem Modellik Yapan Hem de Kendi Markasını Kuran 8 İkonik Victoria's Secret Meleği

Güney Afrikalı Victoria's Secret melek Candice Swanepoel de bir mayo/giyim markası olan Tropic of C'yi başlattı. Ünlülerin sevdiği 'eko-yaşam tarzı' markası doğadan etkileniyor ve kadın formundan ilham alıyormuş. Tropic of C, çevre üzerinde olumlu bir etki yaratmak için benzer düşünen insanlarla ortaklık kuran, amacı olan bir markaymış. Valla çevreyi bilemeyiz ama Candice'in kombini gözlerimizde baya bi' olumlu etki yarattı.🦢