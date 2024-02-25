Hem Modellik Yapan Hem de Kendi Markasını Kuran 8 İkonik Victoria's Secret Meleği
Hem Modellik Yapan Hem de Kendi Markasını Kuran 8 İkonik Victoria's Secret Meleği
Kaynak: https://celebwell.com/news-victorias-...
Victoria's Secret meleklerinin namını duymayan kalmamıştır diye düşünüyoruz. Kendall Jenner'dan tutun Miranda Kerr'e kadar dillere destan bu kadınlar podyumu aleve vermek ve ikonik kataloglarda başarıya yükselmek dışında kanatlarını iş dünyasına da çırpıyorlar. Kendi ayakları üzerinde gururla durmayı başaran ve herkese örnek olan meleklerimize gelin bakalım iş dünyasında nasıl harikalar yaratıyorlar...
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1. Miranda Kerr
2. Alessandra Ambrosio
3. Candice Swanepoel
4. Heidi Klum
5. Kendall Jenner
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6. Tyra Banks
7. Rosie Huntington Whiteley
8. Behati Prinsloo
Yani öyle kolay kolay ne model olunur ne de sıfırdan iş kurulur arkadaşlar. Başarılı meleklerimizin hepsine şöyle bir nazar boncuğu bırakalım.🧿 Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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