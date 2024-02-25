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Hem Modellik Yapan Hem de Kendi Markasını Kuran 8 İkonik Victoria's Secret Meleği

Hem Modellik Yapan Hem de Kendi Markasını Kuran 8 İkonik Victoria's Secret Meleği

Nida Torun
Nida Torun - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 07:01

Victoria's Secret meleklerinin namını duymayan kalmamıştır diye düşünüyoruz. Kendall Jenner'dan tutun Miranda Kerr'e kadar dillere destan bu kadınlar podyumu aleve vermek ve ikonik kataloglarda başarıya yükselmek dışında kanatlarını iş dünyasına da çırpıyorlar. Kendi ayakları üzerinde gururla durmayı başaran ve herkese örnek olan meleklerimize gelin bakalım iş dünyasında nasıl harikalar yaratıyorlar...

Kaynak: https://celebwell.com/news-victorias-...
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1. Miranda Kerr

1. Miranda Kerr

İlk Avusturalyalı melek Miranda Kerr, muazzam bir cilde sahip. Yıllardır büyük başarı elde eden bir cilt bakım markası olan Kora Organics'i başlattı. Markanın ürünlerinde kullandığı her şey gezegenimize ve canlılara zarar vermeyen güçlü, nazik ve etkili formüllere sahip. Sertifikalı ve organik bileşenler içerdiği için ve aynı zamanda güzeller güzeli Miranda'nın markası olduğu için gayet başarılı bir iş başardığını söyleyebiliriz. Harikasın Miranda.❤️

2. Alessandra Ambrosio

2. Alessandra Ambrosio

Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, 'Brezilya-Bohemya'nın Malibu Şıklığıyla Buluşması' ve 'Sonsuz Tatil' tarzlarını benimseyen markası 'Ale by Alessandra'yı kurdu. 2014'de kurduğu bu markadan sonra şimdi de 'Gal Floripa' isimli bir mayo markası kurdu. Koleksiyon parçalarına modellik yapıyor ve kendi sosyal medyasında paylaştığı fotoğraflarla kendi reklamını yapıyor.😍

3. Candice Swanepoel

3. Candice Swanepoel

Güney Afrikalı Victoria's Secret melek Candice Swanepoel de bir mayo/giyim markası olan Tropic of C'yi başlattı. Ünlülerin sevdiği 'eko-yaşam tarzı' markası doğadan etkileniyor ve kadın formundan ilham alıyormuş. Tropic of C, çevre üzerinde olumlu bir etki yaratmak için benzer düşünen insanlarla ortaklık kuran, amacı olan bir markaymış. Valla çevreyi bilemeyiz ama Candice'in kombini gözlerimizde baya bi' olumlu etki yarattı.🦢

4. Heidi Klum

4. Heidi Klum

Tüm zamanların en başarılı Victoria's Secret Meleklerinden biri olan Heidi Klum, o kadar çok başarılı işlere imza attı ki... Otto kataloğu iç giyim tasarımları, Birkenstock ayakkabı tasarımları, Mouawad mücevher koleksiyonu, efendime söyleyim Victoria's Secret iç çamaşırı tasarımları, parfüm ve makyaj işleri, hamilelik koleksiyonu, New Balance giyim koleksiyonu... Ama en ses getiren işlerinden birisi, 'Heidi Klum Inmates' iç giyim koleksiyonu olmuştu.🔥

5. Kendall Jenner

5. Kendall Jenner

Amerikalı model Kendall Jenner, kardeşlerinin izinden gidiyor. 2013'de kız kardeşi Kylie Jenner ile birlikte bir giyim markası kurdular. Yıllar içinde tarzları değişse de, Jenner kardeşler markaları üzerinde sessizce işbirliği yaparak son olarak 2019 bahar koleksiyonunu Revolve ile başlattılar. Kendall, 2021'de kendi ödül kazanan tekila markası olan 818 Tequila'yı duyurdu. 4 yıllık uğraşlar ve milyon tane tadım testiyle 'En Lezzetli Tekila' ödülünü bile aldı.🥂

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6. Tyra Banks

6. Tyra Banks

Eski Victoria's Secret meleklerinden biri olan Tyra, Tyra Beauty markası altında kozmetik ürünleri satıyor. Sadece bu da değil, Tyra'nın aynı zamanda 'Smize & Dream' isimli bir dondurma dükkanı var.🍦

7. Rosie Huntington Whiteley

7. Rosie Huntington Whiteley

Eğer melek gibi bir cilde sahip olmak istiyorsanız, Rosie Huntington Whiteley'nin markasına bir göz atın. Sephora ve markanın kendi web sitesinde satılan 'Rose Inc', makyaj ve cilt bakım ürünleri sunmaktadır.💅

8. Behati Prinsloo

8. Behati Prinsloo

Behati Prinsloo ve eşi Adam Levine, eğlenceli ve canlı bir iş kurmaya karar verdiler. İkili, Calirosa Tequila adını verdikleri bir içki markasını başlattı.🥃

Yani öyle kolay kolay ne model olunur ne de sıfırdan iş kurulur arkadaşlar. Başarılı meleklerimizin hepsine şöyle bir nazar boncuğu bırakalım.🧿 Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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