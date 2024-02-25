Hem Modellik Yapan Hem de Kendi Markasını Kuran 8 İkonik Victoria's Secret Meleği

İlk Avusturalyalı melek Miranda Kerr, muazzam bir cilde sahip. Yıllardır büyük başarı elde eden bir cilt bakım markası olan Kora Organics'i başlattı. Markanın ürünlerinde kullandığı her şey gezegenimize ve canlılara zarar vermeyen güçlü, nazik ve etkili formüllere sahip. Sertifikalı ve organik bileşenler içerdiği için ve aynı zamanda güzeller güzeli Miranda'nın markası olduğu için gayet başarılı bir iş başardığını söyleyebiliriz. Harikasın Miranda.❤️