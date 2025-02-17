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Oğlu 14 Yaşında Öldürülmüştü: Acılı Anne Yasemin Minguzzi’den Yürek Burkan Paylaşım!

Oğlu 14 Yaşında Öldürülmüştü: Acılı Anne Yasemin Minguzzi’den Yürek Burkan Paylaşım!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.02.2025 - 21:13

Kadıköy’de pazarda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi’den sosyal medyada yürek burkan bir paylaşım geldi. Acılı anne, oğlunun adaletini sağlamak için mücadele edeceğini duyurdu. Yasemin Minguzzi’nin paylaşımları, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, ünlü isimlerden de destek mesajları geldi. Ünlü oyuncu Pınar Deniz, Minguzzi’nin paylaşımını kendi hesabında paylaşarak ona destek verdi.

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24 Ocak sabahı meydana gelen olayda İstanbul Kadıköy’deki bit pazarında İtalyan restoran şefi Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda alışveriş yaparken iki saldırganın bıçaklı saldırısına uğradı.

24 Ocak sabahı meydana gelen olayda İstanbul Kadıköy’deki bit pazarında İtalyan restoran şefi Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda alışveriş yaparken iki saldırganın bıçaklı saldırısına uğradı.

14 yaşındaki genç tam beş yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan Mattia Ahmet Minguzzi yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen genç çocuk kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Olay Türkiye’de büyük yankı uyandırırken, saldırıyı gerçekleştiren B.B. ve U.B. isimli iki şahıs yakalandı.

Olay Türkiye’de büyük yankı uyandırırken, saldırıyı gerçekleştiren B.B. ve U.B. isimli iki şahıs yakalandı.

Yapılan incelemelerde iki saldırganın da sabıkalı olduğu ortaya çıktı. B.B. ve U.B., Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildikten sonra mahkeme tarafından tutuklandı.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin cenazesi, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde kılınan namazın ardından Bakırköy Osmaniye Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin cenazesi, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde kılınan namazın ardından Bakırköy Osmaniye Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Sevenleri, ailesi ve dostları cenazede gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun ölümünün ardından büyük bir acı yaşayan anne Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabından yürek yakan bir paylaşım yaptı.

Sevenleri, ailesi ve dostları cenazede gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun ölümünün ardından büyük bir acı yaşayan anne Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabından yürek yakan bir paylaşım yaptı.

Oğlu için adalet arayışına devam edeceğini duyuran Minguzzi, şu ifadeleri kullandı:

Oğlu için adalet arayışına devam edeceğini duyuran Minguzzi, şu ifadeleri kullandı:

“Canım oğlum, bu yeryüzüne kendine bir misyon edinerek geldi ve melek olup gitti. Onun bu görevini annesi olarak üstlenecek, adaleti sağlamadan bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim. Hepinizin çocukları benim çocuklarım, kollarım hepsine açık, kapımı çalın yeter! Değil ülkeyi, dünyayı ayağa kaldıracağım.”

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Paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yasemin Minguzzi’ye destek mesajları yağarken ünlü isimlerden de ona destek verenler oldu.

Paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yasemin Minguzzi’ye destek mesajları yağarken ünlü isimlerden de ona destek verenler oldu.

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, acılı annenin bu paylaşımını kendi Instagram hesabında paylaşarak ona destek verdi.

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, acılı annenin bu paylaşımını kendi Instagram hesabında paylaşarak ona destek verdi.

Acılı anne, oğlunun ölümünden sonra yaşadığı bir başka duygusal anı da takipçileriyle paylaştı.

Acılı anne, oğlunun ölümünden sonra yaşadığı bir başka duygusal anı da takipçileriyle paylaştı.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin yıllar önce kaybolan kedisi Lili’nin yeniden bulunduğunu duyuran Yasemin Minguzzi, bunu oğlundan bir hediye olarak düşündüğünü söyledi.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin yıllar önce kaybolan kedisi Lili’nin yeniden bulunduğunu duyuran Yasemin Minguzzi, bunu oğlundan bir hediye olarak düşündüğünü söyledi.

“Oğlum Ahmet’in kedisi Pandi bulundu, Gökhan beye ona bir buçuk yıl baktığı için teşekkür ederim. Gökhan beyi aradığımda Pandi’nin oğlum Ahmet’in kedisi olduğunu bilmiyordu, Pandi’yi bana melek oğlum yolladı bundan eminim…”

Bir yanda oğlunun yasını tutan anne, diğer yanda ona oğlundan bir hatıra kaldığını düşünerek içindeki acıya rağmen küçük bir mutluluk yaşadığını ifade etti.

Bir yanda oğlunun yasını tutan anne, diğer yanda ona oğlundan bir hatıra kaldığını düşünerek içindeki acıya rağmen küçük bir mutluluk yaşadığını ifade etti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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