Oğlu 14 Yaşında Öldürülmüştü: Acılı Anne Yasemin Minguzzi’den Yürek Burkan Paylaşım!
Oğlu 14 Yaşında Öldürülmüştü: Acılı Anne Yasemin Minguzzi’den Yürek Burkan Paylaşım!
Kadıköy’de pazarda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi’den sosyal medyada yürek burkan bir paylaşım geldi. Acılı anne, oğlunun adaletini sağlamak için mücadele edeceğini duyurdu. Yasemin Minguzzi’nin paylaşımları, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, ünlü isimlerden de destek mesajları geldi. Ünlü oyuncu Pınar Deniz, Minguzzi’nin paylaşımını kendi hesabında paylaşarak ona destek verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
24 Ocak sabahı meydana gelen olayda İstanbul Kadıköy’deki bit pazarında İtalyan restoran şefi Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda alışveriş yaparken iki saldırganın bıçaklı saldırısına uğradı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olay Türkiye’de büyük yankı uyandırırken, saldırıyı gerçekleştiren B.B. ve U.B. isimli iki şahıs yakalandı.
Mattia Ahmet Minguzzi’nin cenazesi, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde kılınan namazın ardından Bakırköy Osmaniye Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Sevenleri, ailesi ve dostları cenazede gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun ölümünün ardından büyük bir acı yaşayan anne Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabından yürek yakan bir paylaşım yaptı.
Oğlu için adalet arayışına devam edeceğini duyuran Minguzzi, şu ifadeleri kullandı:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yasemin Minguzzi’ye destek mesajları yağarken ünlü isimlerden de ona destek verenler oldu.
Ünlü oyuncu Pınar Deniz, acılı annenin bu paylaşımını kendi Instagram hesabında paylaşarak ona destek verdi.
Acılı anne, oğlunun ölümünden sonra yaşadığı bir başka duygusal anı da takipçileriyle paylaştı.
Mattia Ahmet Minguzzi’nin yıllar önce kaybolan kedisi Lili’nin yeniden bulunduğunu duyuran Yasemin Minguzzi, bunu oğlundan bir hediye olarak düşündüğünü söyledi.
Bir yanda oğlunun yasını tutan anne, diğer yanda ona oğlundan bir hatıra kaldığını düşünerek içindeki acıya rağmen küçük bir mutluluk yaşadığını ifade etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın