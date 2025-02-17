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Ayşe Barım Cezaevinden Çıkamadı: Hakkında Tahliye Kararı Verildi ama Yeniden Tutuklandı

Ayşe Barım Cezaevinden Çıkamadı: Hakkında Tahliye Kararı Verildi ama Yeniden Tutuklandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.02.2025 - 18:06

Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemleri nedeniyle tutuklanmıştı. Avukatların üst mahkemeye itirazından Ayşe Barım için tahliye kararı çıktı ancak Barım’ın tahliye kararına savcılık itiraz etti. Savcılığın itirazı sonrasında Ayşe Barım yeniden tutuklandı.

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Sektördeki birçok ünlü ismin bağlı olduğu ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım, 12 yıl önceki Gezi Parkı eylemlerinin organizatörü olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

Sektördeki birçok ünlü ismin bağlı olduğu ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım, 12 yıl önceki Gezi Parkı eylemlerinin organizatörü olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

Habertürk muhabere Ceylan Sever’in haberine göre, Ayşe Barım’ın avukatlarının üst mahkemeye yaptığı itiraz kabul edilince ünlü menajer için tahliye kararı verildi.

Habertürk muhabere Ceylan Sever’in haberine göre, Ayşe Barım’ın avukatlarının üst mahkemeye yaptığı itiraz kabul edilince ünlü menajer için tahliye kararı verildi.

Ancak soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına üst mahkeme olan Ağır Ceza Mahkemesi’nde itiraz etti. Savcılığın itirazını haklı bulan mahkeme Ayşe Barım’ı yeniden tutukladı.

Ancak soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına üst mahkeme olan Ağır Ceza Mahkemesi’nde itiraz etti. Savcılığın itirazını haklı bulan mahkeme Ayşe Barım’ı yeniden tutukladı.

Ayşe Barum tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkamadan yeniden tutuklanmış oldu.

Ayşe Barum tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkamadan yeniden tutuklanmış oldu.
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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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