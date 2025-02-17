Aileleri Dava Açacak: "Hoca" Ebubekir Sıddık Kaya, Adile Naşit ve Kemal Sunal'ı Hedef Aldı
Aileleri Dava Açacak: "Hoca" Ebubekir Sıddık Kaya, Adile Naşit ve Kemal Sunal'ı Hedef Aldı
Kendisini “Hoca” olarak tanıtan Ebubekir Sıddık Kaya isimli şahıs, sosyal medyada paylaşılan videosunda Türk sinemasının usta isimleri Adile Naşit ve Kemal Sunal’ı hedef alan açıklamalar yapmıştı. Adile Naşit için “mezarından çığlık geliyor” diyen “hoca”, Kemal Sunal için ise mason iddiasında bulunmuştu. Hem Adile Naşit’in hem de Kemal Sunal’ın ailelerinin Ebubekir Sıddık Kaya’nın tepki çeken açıklamaları için şikayetçi olacağı öğrenildi.
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İsmailağa Cemaati’ne yakınlığı ile bilinen Ebubekir Sıddık Kaya isimli şahıs, Yeşilçam’ın simgelerinden Adile Naşit ve Kemal Sunal için ağza alınmayacak laflar etmişti.
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Kaya, Adile Naşit’in mezarından sesler geldiğini iddia etmiş, Kemal Sunal’ın ise mason olduğunu ifade etmişti.
Kaya ayrıca Adile Naşit’in mezarının da açıldığını iddia ederek, “Adile Naşit’in bacağını ensesinden sokmuşlar, ağzından çıkarmışlar." demişti.
“Hoca” Ebubekir Sıddık Kaya’nın açıklamaları 👇
DurakMedya'nın haberine göre; Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal, Ebubekir Sıddık Kaya hakkında suç duyurusunda bulunacak.
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Ayrıca Adile Naşit’in yeğeni Naşit Özcan'ın da Kaya'dan şikayetçi olacağı belirtiliyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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