Aileleri Dava Açacak: "Hoca" Ebubekir Sıddık Kaya, Adile Naşit ve Kemal Sunal'ı Hedef Aldı

Kendisini “Hoca” olarak tanıtan Ebubekir Sıddık Kaya isimli şahıs, sosyal medyada paylaşılan videosunda Türk sinemasının usta isimleri Adile Naşit ve Kemal Sunal’ı hedef alan açıklamalar yapmıştı. Adile Naşit için “mezarından çığlık geliyor” diyen “hoca”, Kemal Sunal için ise mason iddiasında bulunmuştu. Hem Adile Naşit’in hem de Kemal Sunal’ın ailelerinin Ebubekir Sıddık Kaya’nın tepki çeken açıklamaları için şikayetçi olacağı öğrenildi.