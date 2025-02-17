onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
AFAD Duyurdu: Malatya’da 4.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

AFAD Duyurdu: Malatya’da 4.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Malatya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.02.2025 - 18:56

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD), Malatya’nın Kale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Bugün öğle saatlerinde Ankara’da yaşanan 3.5 büyüklüğündeki deprem de korkuya neden olmuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

AFAD’ın açıklamasına göre Malatya’da 4.4 büyüklüğündeki deprem saat 18.41’de ve yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD’ın açıklamasına göre Malatya’da 4.4 büyüklüğündeki deprem saat 18.41’de ve yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD’ın paylaşımı 👇

AFAD’ın paylaşımı 👇
twitter.com

Kandili Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 ve merkez üssünü Pütürge olarak açıkladı. 👇

Kandili Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 ve merkez üssünü Pütürge olarak açıkladı. 👇
twitter.com

Ankara’da yaşanan depremin detayları 👇

Ankara’da yaşanan depremin detayları 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın