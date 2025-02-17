onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ankara’da Deprem Oldu: AFAD, Depremin Büyüklüğünü 3.5 Olarak Duyurdu

Ankara’da Deprem Oldu: AFAD, Depremin Büyüklüğünü 3.5 Olarak Duyurdu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.02.2025 - 13:24 Son Güncelleme: 17.02.2025 - 13:57

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre saat 13:20’de Ankara’da bir deprem meydana geldi. AFAD’ın açıklamasına göre depremin büyüklüğü 3.5 olarak belirlendi, merkezüssü Yenimahalle.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

AFAD'ın deprem hakkındaki açıklaması 👇

AFAD'ın deprem hakkındaki açıklaması 👇
twitter.com

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara’da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara’da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Yenimahalle ilçesi olan depremin saat 13.20’de meydana geldiği ve 3.5 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Yenimahalle ilçesi olan depremin saat 13.20’de meydana geldiği ve 3.5 büyüklüğünde olduğu belirtildi.
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
10
5
3
3
3
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın