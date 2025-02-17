AKOM'dan İstanbul İçin Kar Yağışı ve "Sibirya Soğuğu" Uyarısı
AKOM'dan İstanbul İçin Kar Yağışı ve "Sibirya Soğuğu" Uyarısı
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AKOM'dan yapılan açıklamada, uzmanların tahminlerine göre İstanbul ve çevresinin, hafta boyunca Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine gireceği, hava sıcaklığının 0-3 derece arasında seyredeceği belirtildi.
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Bugünden itibaren İstanbul'da şiddetli yağış ve soğuk hava dalgasının etkili olacağı, hava sıcaklığının hızla düşmesiyle 19 Şubat Çarşamba gününden itibaren yağışların karla karışık yağmur ve kara dönüşmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, 20 Şubat Perşembe günü devam edeceği öngörülen kar yağışının 21-22 Şubat'ta kuvvetleneceği ifade edildi.
Açıklamada, hava sıcaklığının 25 Şubat'a kadar mevsim normallerinin 4-8 derece altında seyredeceği ve 26 Şubat-5 Mart arasında normale dönmesinin beklendiği ifade edilerek, vatandaşların buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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