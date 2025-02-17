Lays, Ruffles ve Doritos’un Sahibi Frito Lay’den 1 Milyar Liralık Rekabet Cezası Açıklaması
Lays, Ruffles ve Doritos’un Sahibi Frito Lay’den 1 Milyar Liralık Rekabet Cezası Açıklaması
Lays, Ruffles, Doritos, Çerezza, Rocco gibi markaların üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurumu tarafından rakiplerinin faaliyetini zorlaştıran uygulamalarda bulunduğu gerekçesiyle 1 milyar 300 milyon TL ceza kesilmişti. Frito Lay'den söz konusu cezaya dair açıklama geldi. Ünlü cips üreticisi cezaya karşılık yasal yolları takip edeceklerini belirtti.
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Türkiye’de Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos, Çerezza ve Rocco markalarının üreticisi Frito Lay’e, Rekabet Kurulu tarafından 1.3 milyar TL’lik ceza kesilmişti.
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Cips üreticisinden söz konusu cezaya yönelik açıklama geldi. Frito Lay, Rekabet Kurulu’nun verdiği cezaya karşı yasal yolları takip edeceğini belirtti.
"Gerekli değerlendirmeler yapılıp karara karşı tüm yasal yollar takip edilecektir."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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