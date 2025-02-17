Lays, Ruffles ve Doritos’un Sahibi Frito Lay’den 1 Milyar Liralık Rekabet Cezası Açıklaması

'Türkiye’deki 50.000 dekar alanda gerçekleştirdiğimiz tarım faaliyetimiz ile 3 fabrikamızda ürettiğimiz kaliteli ürünleri tüketicilerimize sunmaktayız. Yarattığımız binlerce kişilik istihdam ve yatırımlarımız ile ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmakta ve birçok sosyal projemizle de toplumumuza değer katmaktayız.

21.03.2024 tarihli ve 24-14/291-M sayılı Rekabet Kurumu soruşturmasına ilişkin gerekçeli karar şirketimize tebliğ edildiğinde detaylı olarak incelenecek ve gerekli değerlendirmeler yapılıp karara karşı tüm yasal yollar takip edilecektir.'