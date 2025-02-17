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Lays, Ruffles ve Doritos’un Sahibi Frito Lay’den 1 Milyar Liralık Rekabet Cezası Açıklaması

Lays, Ruffles ve Doritos’un Sahibi Frito Lay’den 1 Milyar Liralık Rekabet Cezası Açıklaması

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.02.2025 - 12:22

Lays, Ruffles, Doritos, Çerezza, Rocco gibi markaların üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurumu tarafından rakiplerinin faaliyetini zorlaştıran uygulamalarda bulunduğu gerekçesiyle 1 milyar 300 milyon TL ceza kesilmişti. Frito Lay'den söz konusu cezaya dair açıklama geldi. Ünlü cips üreticisi cezaya karşılık yasal yolları takip edeceklerini belirtti.

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Türkiye’de Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos, Çerezza ve Rocco markalarının üreticisi Frito Lay’e, Rekabet Kurulu tarafından 1.3 milyar TL’lik ceza kesilmişti.

Türkiye’de Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos, Çerezza ve Rocco markalarının üreticisi Frito Lay’e, Rekabet Kurulu tarafından 1.3 milyar TL’lik ceza kesilmişti.

Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada Frito Lay’in rakiplerinin faaliyetini zorlaştırdığı ifade edilmişti. Frito Lay’in aynı zamanda satış noktalarında rakiplerinin satışını engellemeye yönelik hareketlerde bulunduğu da dile getirilmişti. 

Frito Lay’e maddi cezanın yanı sıra stantlarının bir kısmının rakip ürünlere açılmasına yönelik ceza da verilmişti.

Cips üreticisinden söz konusu cezaya yönelik açıklama geldi. Frito Lay, Rekabet Kurulu’nun verdiği cezaya karşı yasal yolları takip edeceğini belirtti.

Cips üreticisinden söz konusu cezaya yönelik açıklama geldi. Frito Lay, Rekabet Kurulu’nun verdiği cezaya karşı yasal yolları takip edeceğini belirtti.

"Gerekli değerlendirmeler yapılıp karara karşı tüm yasal yollar takip edilecektir."

"Gerekli değerlendirmeler yapılıp karara karşı tüm yasal yollar takip edilecektir."

'Türkiye’deki 50.000 dekar alanda gerçekleştirdiğimiz tarım faaliyetimiz ile 3 fabrikamızda ürettiğimiz kaliteli ürünleri tüketicilerimize sunmaktayız. Yarattığımız binlerce kişilik istihdam ve yatırımlarımız ile ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmakta ve birçok sosyal projemizle de toplumumuza değer katmaktayız.  

21.03.2024 tarihli ve  24-14/291-M sayılı Rekabet Kurumu soruşturmasına ilişkin gerekçeli karar şirketimize tebliğ edildiğinde detaylı olarak incelenecek ve gerekli değerlendirmeler yapılıp karara karşı tüm yasal yollar takip edilecektir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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