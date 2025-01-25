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Rekabet Kurumu'dan Dijital Platformlara Eş Zamanlı Baskın İddiası

Rekabet Kurumu'dan Dijital Platformlara Eş Zamanlı Baskın İddiası

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.01.2025 - 09:29 Son Güncelleme: 25.01.2025 - 09:36

Rekabet Kurumu’nun gelen ihbar ve şikayetler üzerine dizi ve film sektöründe başlattığı soruşturmalar devam ediyor. Rekabet Kurumu, yapım şirketleri ve menajerlerden sonra dijital platformlara eş zamanlı baskın yaptığı iddia edildi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Gelen ihbarlar sonrasında dizi ve film sektöründe detaylı bir araştırmaya başlayan Rekabet Kurumu'nun bu defa yönünü dijital platformlara yönelttiği iddia edildi.

Gelen ihbarlar sonrasında dizi ve film sektöründe detaylı bir araştırmaya başlayan Rekabet Kurumu'nun bu defa yönünü dijital platformlara yönelttiği iddia edildi.

İddialara göre Rekabet Kurumu, sürekli aynı oyuncuları oynattığı ve aynı yapım şirketlerine iş verdiği eleştirileriyle karşı karşıya kalan Netflix, blutv, Exxen, Disney, Gain ve Mubi platformlarının şirketlerine eş zamanlı baskınlar yaptı.

İddialara göre Rekabet Kurumu, sürekli aynı oyuncuları oynattığı ve aynı yapım şirketlerine iş verdiği eleştirileriyle karşı karşıya kalan Netflix, blutv, Exxen, Disney, Gain ve Mubi platformlarının şirketlerine eş zamanlı baskınlar yaptı.

Şirketlerdeki bilgisayar ve cep telefonlarında önaraştırma yapan Rekabet Kurumu, Amazon Prime'a henüz gitmezken ön araştırma sonucunda soruşturma açılıp açılmayacağına karar vereceği iddialar arasında.

Şirketlerdeki bilgisayar ve cep telefonlarında önaraştırma yapan Rekabet Kurumu, Amazon Prime'a henüz gitmezken ön araştırma sonucunda soruşturma açılıp açılmayacağına karar vereceği iddialar arasında.

Gazeteci Fuat Uğur da X hesabından söz konusu iddia hakkında açıklamada bulundu.

Gazeteci Fuat Uğur da X hesabından söz konusu iddia hakkında açıklamada bulundu.
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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