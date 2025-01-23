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Türk Sinemasının En Popülerleri: Herkesin Keyifle İzlediği 20 Yerli Film

Türk Sinemasının En Popülerleri: Herkesin Keyifle İzlediği 20 Yerli Film

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
23.01.2025 - 21:12

Türk sineması, yıllar boyunca unutulmaz hikâyeleri, güçlü oyunculukları ve izleyicilerde derin izler bırakan sahneleriyle adını altın harflerle yazdırdı. Bu yazıda, hem geçmişte hem de günümüzde izleyicilerin gönlünde taht kurmuş, her yaştan insanın severek izlediği 20 yerli filmi bir araya getirdik. Listede yer alan filmlerden hangisi sizin favoriniz? Gelin, Türk sinemasının favorilerine birlikte göz atalım!

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1. Eşkıya (1996)

1. Eşkıya (1996)

Türk sinemasının dönüm noktası olarak kabul edilen bu film, unutulmaz bir hikâyeye sahiptir.

2. Hababam Sınıfı (1975)

2. Hababam Sınıfı (1975)

Türk mizahının en sevilen örneklerinden biri olan bu klasik, birçok nesil tarafından izlenmiştir.

3. Selvi Boylum Al Yazmalım (1977)

3. Selvi Boylum Al Yazmalım (1977)

Aşkın fedakârlıkla buluştuğu, Türk sinemasının en duygusal yapıtlarından biri.

4. Kelebeğin Rüyası (2013)

4. Kelebeğin Rüyası (2013)

Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği, Zonguldaklı şairlerin hikâyesini anlatan bu film, görsel estetiğiyle öne çıkar.

5. Vizontele (2001)

5. Vizontele (2001)

Televizyonun köye gelişi üzerinden mizah ve dramın harmanlandığı bir başyapıt.

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6. Ayla (2017)

6. Ayla (2017)

Kore Savaşı sırasında geçen gerçek bir hikâyeye dayanan bu film, seyirciyi derinden etkiler.

7. Dedemin İnsanları (2011)

7. Dedemin İnsanları (2011)

Mübadele dönemini konu alan, aile bağlarını ve kültürel mirası anlatan duygusal bir film.

8. Babam ve Oğlum (2005)

8. Babam ve Oğlum (2005)

Çağan Irmak’ın yönettiği, aile ilişkilerini ve geçmişle yüzleşmeyi işleyen duygu yüklü bir yapım.

9. G.O.R.A. (2004)

9. G.O.R.A. (2004)

Cem Yılmaz’ın yazıp başrolünü oynadığı, Türk sinemasının en popüler komedi filmlerinden biri.

10. Aşk Tesadüfleri Sever (2011)

10. Aşk Tesadüfleri Sever (2011)

Hayatın sürprizlerini romantizmle anlatan bu film, izleyenlerin kalbini fetheder.

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11. Her Şey Çok Güzel Olacak (1998)

11. Her Şey Çok Güzel Olacak (1998)

Cem Yılmaz ve Mazhar Alanson’un uyumu sayesinde Türk komedisinin unutulmazlarından biri.

12. Recep İvedik Serisi (2008 ve sonrası)

12. Recep İvedik Serisi (2008 ve sonrası)

Şahan Gökbakar’ın yarattığı bu karakter, geniş bir izleyici kitlesi tarafından sevildi.

13. Organize İşler (2005)

13. Organize İşler (2005)

Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği bu film, dolandırıcılık hikâyeleriyle mizahı harmanlar.

14. Kış Uykusu (2014)

14. Kış Uykusu (2014)

Nuri Bilge Ceylan’ın Cannes’da Altın Palmiye kazanan, sanatsal değeri yüksek yapıtı.

15. Masumiyet (1997)

15. Masumiyet (1997)

Zeki Demirkubuz’un yönettiği, insan ruhunun derinliklerine inen bir başyapıt.

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16. Ahlat Ağacı (2018)

16. Ahlat Ağacı (2018)

Nuri Bilge Ceylan’ın taşrada geçen etkileyici bir karakter analizi.

17. Süt Kardeşler (1976)

17. Süt Kardeşler (1976)

Türk komedisinin mihenk taşlarından biri olan bu film, kahkaha dolu bir serüven sunar.

18. Tosun Paşa (1976)

18. Tosun Paşa (1976)

Yeşilçam’ın en çok sevilen filmlerinden biri; mizahıyla hala eskimeyen bir eser.

19. Fetih 1453 (2012)

19. Fetih 1453 (2012)

İstanbul’un fethini destansı bir şekilde anlatan görkemli bir yapım.

20. 7. Koğuştaki Mucize (2019)

20. 7. Koğuştaki Mucize (2019)

Dram ve aile temasını başarıyla işleyen, birçok ülkede de yankı uyandıran bir film.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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