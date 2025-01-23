Türk Sinemasının En Popülerleri: Herkesin Keyifle İzlediği 20 Yerli Film

Türk sineması, yıllar boyunca unutulmaz hikâyeleri, güçlü oyunculukları ve izleyicilerde derin izler bırakan sahneleriyle adını altın harflerle yazdırdı. Bu yazıda, hem geçmişte hem de günümüzde izleyicilerin gönlünde taht kurmuş, her yaştan insanın severek izlediği 20 yerli filmi bir araya getirdik. Listede yer alan filmlerden hangisi sizin favoriniz? Gelin, Türk sinemasının favorilerine birlikte göz atalım!