Türk Sinemasının En Popülerleri: Herkesin Keyifle İzlediği 20 Yerli Film
Türk Sinemasının En Popülerleri: Herkesin Keyifle İzlediği 20 Yerli Film
Türk sineması, yıllar boyunca unutulmaz hikâyeleri, güçlü oyunculukları ve izleyicilerde derin izler bırakan sahneleriyle adını altın harflerle yazdırdı. Bu yazıda, hem geçmişte hem de günümüzde izleyicilerin gönlünde taht kurmuş, her yaştan insanın severek izlediği 20 yerli filmi bir araya getirdik. Listede yer alan filmlerden hangisi sizin favoriniz? Gelin, Türk sinemasının favorilerine birlikte göz atalım!
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1. Eşkıya (1996)
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2. Hababam Sınıfı (1975)
3. Selvi Boylum Al Yazmalım (1977)
4. Kelebeğin Rüyası (2013)
5. Vizontele (2001)
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6. Ayla (2017)
7. Dedemin İnsanları (2011)
8. Babam ve Oğlum (2005)
9. G.O.R.A. (2004)
10. Aşk Tesadüfleri Sever (2011)
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11. Her Şey Çok Güzel Olacak (1998)
12. Recep İvedik Serisi (2008 ve sonrası)
13. Organize İşler (2005)
14. Kış Uykusu (2014)
15. Masumiyet (1997)
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16. Ahlat Ağacı (2018)
17. Süt Kardeşler (1976)
18. Tosun Paşa (1976)
19. Fetih 1453 (2012)
20. 7. Koğuştaki Mucize (2019)
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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