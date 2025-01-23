Listede Kimler Var? 2025 Oscar Adayları Açıklandı!
Listede Kimler Var? 2025 Oscar Adayları Açıklandı!
Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
Bu yıl 97. kez düzenlenecek Oscar Ödülleri'nin adayları nihayet açıklandı.
Normalde daha önce yapılması planlanan aday açıklama töreni, Los Angeles'ta meydana gelen ve ciddi hasara yol açan yangınlar nedeniyle ertelenmişti.
Oscar heykelcikleri, 2 Mart'ta ünlü ABD'li komedyen Conan O'Brien'ın sunuculuğunu üstleneceği törenle sahiplerini bulacak.
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İşte bu yılın Oscar adayları:
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En İyi Film
En İyi Yönetmen
En İyi Kadın Oyuncu
En İyi Erkek Oyuncu
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En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
En İyi Sinematografi
En İyi Film Kurgusu
En İyi Ses Kurgusu
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En İyi Görsel Efekt
En İyi Animasyon
Yabancı Dilde En İyi Film
En İyi Belgesel
En İyi Kısa Belgesel
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En İyi Özgün Senaryo
En İyi Uyarlama Senaryo
En İyi Kısa Film
Geri kalan adaylar da bu şekilde:
En İyi Özgün Müzik
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En İyi Özgün Şarkı
En İyi Makyaj
En İyi Kostüm Tasarımı
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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