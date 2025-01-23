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Listede Kimler Var? 2025 Oscar Adayları Açıklandı!

Listede Kimler Var? 2025 Oscar Adayları Açıklandı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
23.01.2025 - 17:39

Bu yıl 97. kez düzenlenecek Oscar Ödülleri'nin adayları nihayet açıklandı.

Normalde daha önce yapılması planlanan aday açıklama töreni, Los Angeles'ta meydana gelen ve ciddi hasara yol açan yangınlar nedeniyle ertelenmişti.

Oscar heykelcikleri, 2 Mart'ta ünlü ABD'li komedyen Conan O'Brien'ın sunuculuğunu üstleneceği törenle sahiplerini bulacak.

Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
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İşte bu yılın Oscar adayları:

En İyi Film

En İyi Film

  • Anora

  • The Brutalist

  • A Complete Unknown

  • Conclave

  • Dune: Part Two

  • Emilia Pérez

  • I'm Still Here

  • Nickel Boys

  • The Substance

  • Wicked

En İyi Yönetmen

En İyi Yönetmen

  • Sean Baker (Anora)

  • Brady Corbet (The Brutalist)

  • James Mangold (A Complete Unknown)

  • Jacques Audiard (Emilia Perez)

  • Coralie Fargeat (The Substance)

En İyi Kadın Oyuncu

En İyi Kadın Oyuncu

  • Cynthia Erivo (Wicked)

  • Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)

  • Mickey Madison (Anora)

  • Demi Moore (Substance)

  • Fernanda Torres (I'm Still Here)

En İyi Erkek Oyuncu

En İyi Erkek Oyuncu

  • Adrien Brody (The Brutalist)

  • Timothée Chalamet (A Complete Unknown)

  • Sebastian Stan (The Apprentice)

  • Ralph Fiennes (Conclave)

  • Colman Domingo (Sing Sing)

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En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

  • Kieran Culkin (A Real Pain)

  • Yura Borisov (Anora)

  • Guy Pearce (The Brutalist)

  • Edward Norton (A Complete Unknown)

  • Jeremy Strong (The Apprentice)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

  • Monica Barbaro (A Complete Unknown)

  • Ariana Grande (Wicked)

  • Felicity Jones (The Brutalist)

  • Isabella Rossellini (Conclave)

  • Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

En İyi Sinematografi

En İyi Sinematografi

  • The Brutalist

  • Dune: Part 2

  • Emilia Perez

  • Maria

  • Nosferatu

En İyi Film Kurgusu

En İyi Film Kurgusu

  • Anora

  • The Brutalist

  • Conclave

  • Emilia Pérez

  • Wicked

En İyi Ses Kurgusu

En İyi Ses Kurgusu

  • A Complete Unknown

  • Dune: Part Two

  • Emilia Perez

  • Wicked

  • The Wild Robot

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En İyi Görsel Efekt

En İyi Görsel Efekt

  • Alien: Romulus

  • Better Man

  • Dune: Part Two

  • Kingdom of the Planet of the Apes

  • Wicked

En İyi Animasyon

En İyi Animasyon

  • Flow

  • Inside Out 2

  • Memoir of a Snail

  • Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Yabancı Dilde En İyi Film

Yabancı Dilde En İyi Film

En İyi Belgesel

En İyi Belgesel

  • Black Box Diaries

  • No Other Land

  • Porcelain War

  • Soundtrack to a Coup d'Etat

  • Sugarcane

En İyi Kısa Belgesel

En İyi Kısa Belgesel

  • Death by Numbers

  • I Am Ready, Warden

  • Incident

  • Instruments of a Beating Heart

  • The Only Girl in the Orchestra

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En İyi Özgün Senaryo

En İyi Özgün Senaryo

  • Anora

  • The Brutalist

  • A Real Pain

  • September 5

  • The Substance

En İyi Uyarlama Senaryo

En İyi Uyarlama Senaryo

  • A Complete Unknown

  • Conclave

  • Emilia Perez

  • Nickel Boys

  • Sing Sing

En İyi Kısa Film

En İyi Kısa Film

  • Anuja

  • A Lien

  • I'm Not a Robot

  • The Last Ranger

  • The Man Who Could Not Remain Silent

Geri kalan adaylar da bu şekilde:

En İyi Özgün Müzik

En İyi Özgün Müzik

  • The Brutalist

  • Conclave

  • Emilia Pérez

  • Wicked

  • The Wild Robot

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En İyi Özgün Şarkı

En İyi Özgün Şarkı

  • El Mal - Emilia Pérez

  • Like A Bird - Sing Sing

  • The Journey - The Six Triple Eight

  • Mi Camino - Emilia Pérez

  • Never Too Late - Elton John: Never Too Late

En İyi Makyaj

En İyi Makyaj

  • A Different Man

  • Emilia Pérez

  • Nosferatu

  • The Substance

  • Wicked

En İyi Kostüm Tasarımı

En İyi Kostüm Tasarımı

  • A Complete Unknown (Arianne Phillips)

  • Conclave (Lisy Christl)

  • Gladiator II (Janty Yates and David Crossman)

  • Nosferatu (Linda Muir)

  • Wicked (Paul Tazewell)

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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