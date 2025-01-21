Kurtlar Vadisi'ni Beğenenlerin Büyük Bir Keyifle İzleyeceği 20 Şahane Film
Kurtlar Vadisi'ni Beğenenlerin Büyük Bir Keyifle İzleyeceği 20 Şahane Film
Türk televizyon tarihinin iz bırakan dizisi Kurtlar Vadisi'ni sevenlerin ilgisini çekecek şekilde mafya, istihbarat ve güç mücadelelerini işleyen 20 şahane filmi sizler için derledik!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Godfather (Baba) Serisi (1972, 1974, 1990)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Scarface (1983)
3. The Departed (Köstebek) (2006)
4. Casino (1995)
5. Heat (Büyük Hesaplaşma) (1995)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. American Gangster (2007)
7. Once Upon a Time in America (Bir Zamanlar Amerika) (1984)
8. John Wick Serisi (2014-2023)
9. Sicario (2015)
10. Body of Lies (Yalanlar Üstüne) (2008)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Enemy of the State (Devlet Düşmanı) (1998)
12. The Bourne Serisi (2002-2016)
13. Argo (2012)
14. Tinker Tailor Soldier Spy (Köstebek) (2011)
15. Road to Perdition (Azap Yolu) (2002)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16. The Equalizer (Adalet) Serisi (2014-2023)
17. Donnie Brasco (1997)
18. Eastern Promises (Şark Vaatleri) (2007)
19. Training Day (İlk Gün) (2001)
20. The Irishman (2019)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın