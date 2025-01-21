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Kurtlar Vadisi'ni Beğenenlerin Büyük Bir Keyifle İzleyeceği 20 Şahane Film

Kurtlar Vadisi'ni Beğenenlerin Büyük Bir Keyifle İzleyeceği 20 Şahane Film

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
21.01.2025 - 17:12

Türk televizyon tarihinin iz bırakan dizisi Kurtlar Vadisi'ni sevenlerin ilgisini çekecek şekilde mafya, istihbarat ve güç mücadelelerini işleyen 20 şahane filmi sizler için derledik!

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1. Godfather (Baba) Serisi (1972, 1974, 1990)

1. Godfather (Baba) Serisi (1972, 1974, 1990)

Mafya dünyasının hiyerarşisini ve aile bağlarını etkileyici şekilde işleyen bir klasik.

2. Scarface (1983)

2. Scarface (1983)

Bir göçmenin Amerikan mafyasında yükselişini konu alan efsanevi bir hikâye.

3. The Departed (Köstebek) (2006)

3. The Departed (Köstebek) (2006)

Mafya ve polis arasındaki gerilimli köstebek hikâyesi.

4. Casino (1995)

4. Casino (1995)

Mafya, kumarhane ve entrikalarla dolu bir başyapıt.

5. Heat (Büyük Hesaplaşma) (1995)

5. Heat (Büyük Hesaplaşma) (1995)

Bir hırsız ve bir dedektifin zeka savaşını anlatan bir gerilim.

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6. American Gangster (2007)

6. American Gangster (2007)

1970'lerin Harlem'inde bir mafya liderinin yükselişi.

7. Once Upon a Time in America (Bir Zamanlar Amerika) (1984)

7. Once Upon a Time in America (Bir Zamanlar Amerika) (1984)

Mafya dünyasındaki dostluk, ihanet ve güç temalarını ele alıyor.

8. John Wick Serisi (2014-2023)

8. John Wick Serisi (2014-2023)

Eski bir tetikçinin aksiyon dolu intikam hikayesi.

9. Sicario (2015)

9. Sicario (2015)

Uyuşturucu kartellerine karşı verilen mücadele.

10. Body of Lies (Yalanlar Üstüne) (2008)

10. Body of Lies (Yalanlar Üstüne) (2008)

Orta Doğu'da geçen bir istihbarat gerilim filmi.

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11. Enemy of the State (Devlet Düşmanı) (1998)

11. Enemy of the State (Devlet Düşmanı) (1998)

Devletin gözetleme mekanizmalarını konu alan bir aksiyon-gerilim.

12. The Bourne Serisi (2002-2016)

12. The Bourne Serisi (2002-2016)

Hafızasını kaybetmiş bir ajanın kimliğini ararken yaşadığı aksiyon dolu maceralar.

13. Argo (2012)

13. Argo (2012)

İran rehine krizinde CIA'in bir kurtarma operasyonunu konu alıyor.

14. Tinker Tailor Soldier Spy (Köstebek) (2011)

14. Tinker Tailor Soldier Spy (Köstebek) (2011)

Soğuk Savaş döneminde geçen bir casusluk hikayesi.

15. Road to Perdition (Azap Yolu) (2002)

15. Road to Perdition (Azap Yolu) (2002)

Mafya dünyasında intikam ve aile ilişkileri.

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16. The Equalizer (Adalet) Serisi (2014-2023)

16. The Equalizer (Adalet) Serisi (2014-2023)

Eski bir ajanın adalet dağıttığı aksiyon dolu hikayeler.

17. Donnie Brasco (1997)

17. Donnie Brasco (1997)

Bir FBI ajanının mafyanın içine sızma hikayesi.

18. Eastern Promises (Şark Vaatleri) (2007)

18. Eastern Promises (Şark Vaatleri) (2007)

Londra’daki Rus mafyasını anlatan bir gerilim.

19. Training Day (İlk Gün) (2001)

19. Training Day (İlk Gün) (2001)

Suç dünyasıyla bağlantıları olan yozlaşmış bir polis hikayesi.

20. The Irishman (2019)

20. The Irishman (2019)

Amerikan mafyasının tarihine derin bir bakış sunan bir başyapıt.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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