Squid Game'i Beğenenlerin Büyük Bir Keyifle İzleyeceği 15 Şahane Dizi
Squid Game'i Beğenenlerin Büyük Bir Keyifle İzleyeceği 15 Şahane Dizi
Tek rakibi kendisi olan Squid Game, ikinci sezonuyla da tüm dünyada izlenme rekorları kırdı. Büyük beğeniyle izlenen ve üçüncü sezonunun da 2025 yılı içinde geleceğini öğrendiğimiz Squid Game, biter bitmez 'yeniden izleyebilsek' hissi uyandıran dizilerden. Eğer siz de aynı düşünceye sahipseniz, daha kısa sürsün ama aynı etkiyi yaratan diziler arıyorsanız sizi böyle alalım.
Squid Game benzeri 15 diziyi sizin için derledik!
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1. Panic (2021) – IMDb: 6.6
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2. Alice in Borderland (2020-) – IMDb: 7.7
3. All of Us Are Dead (2022-) – IMDb: 7.5
4. The 8 Show (2021) - IMDb Puanı: 7.2
5. 3% (2016-2020) – IMDb: 7.3
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6. Hellbound (2021-) – IMDb: 6.6
7. Kaiji: Ultimate Survivor (2007-2011) - IMDb: 8.3
8. High-Rise Invasion (2021) - IMDb: 6.5
9. Darwin's Game (2020) - IMDb: 7.2
10. Sweet Home (2020-2024) - IMDb: 7.3
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11. Red Rose (2022) – IMDb: 6.4
12. Liar Game (2014) - IMDb: 7.5
13. Extracurricular (2020) – IMDb: 7.6
14. Death's Game (2023-2024) - IMDb: 8.5
15. Strangers From Hell (2019) - IMDb: 7.8
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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