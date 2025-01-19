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Squid Game'i Beğenenlerin Büyük Bir Keyifle İzleyeceği 15 Şahane Dizi

Squid Game'i Beğenenlerin Büyük Bir Keyifle İzleyeceği 15 Şahane Dizi

Netflix Squid Game
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.01.2025 - 00:39

Tek rakibi kendisi olan Squid Game, ikinci sezonuyla da tüm dünyada izlenme rekorları kırdı. Büyük beğeniyle izlenen ve üçüncü sezonunun da 2025 yılı içinde geleceğini öğrendiğimiz Squid Game, biter bitmez 'yeniden izleyebilsek' hissi uyandıran dizilerden. Eğer siz de aynı düşünceye sahipseniz, daha kısa sürsün ama aynı etkiyi yaratan diziler arıyorsanız sizi böyle alalım.

Squid Game benzeri 15 diziyi sizin için derledik!

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1. Panic (2021) – IMDb: 6.6

1. Panic (2021) – IMDb: 6.6

Teksas’taki küçük bir kasabada yaşayan öğrenciler, her yıl liseden mezun olduktan sonra hayatlarını değiştirmek amacıyla bir yarışmaya katılırlar. Panic isimli yarışmada öğrenciler, bu yarışmada en derin korkularıyla yüzleşirler.

2. Alice in Borderland (2020-) – IMDb: 7.7

2. Alice in Borderland (2020-) – IMDb: 7.7

Hayatta hiçbir hedefi olmayan bir bilgisayar oyuncusu ve iki arkadaşı, kendilerini ansızın paralel evrendeki Tokyo’da bulur. Paralel evrendeki Tokyo’da sıkışıp kalan arkadaşlar, hayatta kalmak için bazı ölümcül oyunları oynamak zorundadır.

3. All of Us Are Dead (2022-) – IMDb: 7.5

3. All of Us Are Dead (2022-) – IMDb: 7.5

Dizide eğitim gördükleri lisede bir zombi virüsünün patlak vermesiyle sıkışıp kalan öğrencilerin enfekte olmamak için verdikleri mücadele anlatılıyor.

4. The 8 Show (2021) - IMDb Puanı: 7.2

4. The 8 Show (2021) - IMDb Puanı: 7.2

Bae Jin-Soo’nun popüler webtoon’u Money Game’den uyarlanan dizi, para kazanmak için zorlu bir reality show’a katılan 8 kişinin macerasını konu ediyor.

5. 3% (2016-2020) – IMDb: 7.3

5. 3% (2016-2020) – IMDb: 7.3

İkiye bölünmüş bir dünyada bir taraf zenginlik içinde hayat sürerken, diğer taraf büyük bir fakirlik içinde yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır. Yoksulluk içinde yaşayan insanlara zengin olan tarafa geçmek için şans verilir. Ancak aday olan kişilerden sadece %3’ü bu sefaletten kurtulmayı başarabilecektir.

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6. Hellbound (2021-) – IMDb: 6.6

6. Hellbound (2021-) – IMDb: 6.6

Dizide doğaüstü varlıklar insanları korkunç bir şekilde cezalandırır ve onları bir çeşit cehenneme mahkum eder. Doğaüstü varlıkların bu eylemi dünyada kaosa neden olur ve bu ortam ilahi adaleti benimseyen dini bir grubun ortaya çıkmasına yol açar.

7. Kaiji: Ultimate Survivor (2007-2011) - IMDb: 8.3

7. Kaiji: Ultimate Survivor (2007-2011) - IMDb: 8.3

Dizide borçlarından kurtulmaya çalışan bir adamın kendini tuhaf bir oyunun içerisinde bulması anlatılıyor.

8. High-Rise Invasion (2021) - IMDb: 6.5

8. High-Rise Invasion (2021) - IMDb: 6.5

Dizide Yuri isimli genç, kendisini öldürmek isteyen maskeli kişilere karşı hayatta kalmaya çalışıyor.

9. Darwin's Game (2020) - IMDb: 7.2

9. Darwin's Game (2020) - IMDb: 7.2

Sudou Kaname isimli bir genç, Darwin's Game isimli mobil oyunu oynamaya davet edilir. Kaname, bir süre sonra oyundan çıkmanın hiçbir yolu olmadığını öğrenir.

10. Sweet Home (2020-2024) - IMDb: 7.3

10. Sweet Home (2020-2024) - IMDb: 7.3

Ailesini trajik bir kazada kaybeden Hyun adlı lise öğrencisi, evini terk etmek zorunda kalır.  Hyun, canavarların insanlığı yok etmeye çalıştığı bir gerçekle yüzleşir.

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11. Red Rose (2022) – IMDb: 6.4

11. Red Rose (2022) – IMDb: 6.4

Dizi, telefonlarına bir uygulama indirdikten sonra hayatları kabusa dönen bir grup genci konu alıyor.

12. Liar Game (2014) - IMDb: 7.5

12. Liar Game (2014) - IMDb: 7.5

Kang Do-young adlı kişi, yarışmacılarına birbirlerini kandırmaları için para veren bir reality şovu olan “Liar Game”e yarışmacı olarak seçilir. Burada başarılı olmak isteyen Kang Do-young, tam bir dolandırıcı ve yalan makinesi olan Ha Woo-jin’den yardım ister.

13. Extracurricular (2020) – IMDb: 7.6

13. Extracurricular (2020) – IMDb: 7.6

Ciddi suçlarla dolu bir dünyaya adım atan ve aynı zamanda örnek bir lise öğrencisi olan genç, bir sınıf arkadaşının onun sırrıyla ilgilenmesiyle altüst olur.

14. Death's Game (2023-2024) - IMDb: 8.5

14. Death's Game (2023-2024) - IMDb: 8.5

Yedi yıl boyunca iş bulmak için çabalayan ve başarısız olan Choi Yee-jae intihar eder. Ancak Ölüm, Yee-jae'nin ölüme karşı kayıtsızlığından rahatsız oluğ, onu cehenneme göndermeden önce 12 kez yeniden doğması ve ölmesi gereken bir oyun oynatarak onu cezalandırır.

15. Strangers From Hell (2019) - IMDb: 7.8

15. Strangers From Hell (2019) - IMDb: 7.8

Dizi, kıdemli bir adamın şirketinde iş bulduktan sonra kırsaldan Seul'e taşınan hevesli bir suç romanı yazarı olan Yoon Jong-woo'yu konu alıyor. Nakit sıkıntısı çeken Yoon, şüpheli bir grup sakinin yaşadığı şüpheli bir pansiyonda oda kiralamaya karar verir.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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