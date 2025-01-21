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Kaliteye Doyacaksınız: IMDb Puanı Yüksek 20 Film

Kaliteye Doyacaksınız: IMDb Puanı Yüksek 20 Film

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.01.2025 - 15:21

Sinemaseverlerin vazgeçilmez adreslerinden IMDb, dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca kullanıcının oyuyla filmlere puan veriyor. Bu değerlendirmelere göre, 8 ve üzerinde puan alan filmler, sinema tarihine geçmiş, unutulmaz yapıtlar olarak kabul ediliyor. Hazırladığımız bu listede, farklı türlerde ve dönemlerde çekilmiş, IMDb puanı 8'i aşan 20 filmi bulacaksınız.

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20. Mary ve Max (2009)

20. Mary ve Max (2009)
  • IMDb: 8,1

1976 yılında Melbourne'de, 8 yaşında yalnız bir kız çocuğu, hiç beklemediği bir mektup arkadaşıyla yazışmaya başlar: Asperger sendromu olan, aşırı derecede obez, 44 yaşında bir New Yorklu adamla.

19. Gün Doğmadan (1995)

19. Gün Doğmadan (1995)
  • IMDb: 8,1

Genç bir adam ve kadın Avrupa'da bir trende tanışır ve Viyana'da bir akşam birlikte geçirirler. Ne yazık ki ikisi de bunun muhtemelen birlikte geçirecekleri tek gece olacağını bilmektedir.

18. Ateşten Kalbe Akıldan Dumana (1998)

18. Ateşten Kalbe Akıldan Dumana (1998)
  • IMDb: 8,1

Dört suçlu, Londra'daki bir suç örgütü liderine karşı düzenlenen hileli bir poker oyununu kaybedince, muazzam borçlarını ödemeleri için bir hafta süreleri olur.

17. Truman Show (1998)

17. Truman Show (1998)
  • IMDb: 8,2

Bir sigorta satıcısı, tüm hayatının aslında bir tür reality şov olduğundan şüphelenmeye başlar. Aşırı sakin hayatının kurgudan ibaret olduğunu yavaş yavaş öğrenir.

16. Yeşil Rehber (2018)

16. Yeşil Rehber (2018)
  • IMDb: 8,2

İşçi sınıfından İtalyan-Amerikalı bir adam, 1960'larda Amerikan Güney bölgesinde tura çıkan bir Afrikalı-Amerikalı klasik piyanistin şoförü olur.

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15. Para Avcısı (2013)

15. Para Avcısı (2013)
  • IMDb: 8,2

Jordan Belfort'un zengin bir borsacı olarak yükselişinden, suç, yolsuzluk ve çöküşüne kadar geçen gerçek hikayesinden uyarlanmıştır.

14. Şey (1982)

14. Şey (1982)
  • IMDb: 8,2

Antarktika'daki bir araştırma ekibi, kurbanlarının görünümüne bürünen şekil değiştiren bir uzaylı tarafından avlanmaya başlar. Şimdi bu 'şey'den bir şekilde kurtulmaları gereklidir.

13. Parazit (2019)

13. Parazit (2019)
  • IMDb: 8,5

Film, Kim ailesi olarak adlandırılan yoksul bir ailenin, varlıklı Park ailesinin hayatlarına sızmaları ve ortaya çıkan beklenmedik sonuçları konu alıyor.

12. Whiplash (2014)

12. Whiplash (2014)
  • IMDb: 8,5

Gelecek vaat eden genç bir davulcu, çğrencilerinin potansiyelini ortaya çıkarmak için hiçbir şeyden çekinmeyen bir eğitmen tarafından yönlendirildiği acımasız bir müzik konservatuvarına kaydolur.

11. Köstebek (2006)

11. Köstebek (2006)
  • IMDb: 8,5

Film, mafya ve polis teşkilatı arasında geçen bir savaşta, her iki tarafın da birbirine sızdırdığı köstebekleri konu alıyor.

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10. Kuzuların Sessizliği (1991)

10. Kuzuların Sessizliği (1991)
  • IMDb: 8,6

Film, genç bir FBI stajyeri olan Clarice Starling'in, kurbanlarının derilerini yüzen bir seri katili yakalamak için verdiği mücadeleyi konu alıyor.

9. Yedi (1995)

9. Yedi (1995)
  • IMDb: 8,6

Çaylak ve deneyimli iki dedektif, yedi ölümcül günahı amaç olarak kullanan bir seri katilin peşine düşer.

8. Terminatör 2 (1991)

8. Terminatör 2 (1991)
  • IMDb: 8,6

Sarah Connor'ı öldürmeyi başaramayan cyborg'un tıpatıp aynısı olan bir cyborg, şimdi de on yaşındaki John'u kendisinden çok daha gelişmiş ve güçlü bir cyborg'dan korumak zorundadır.

7. Ruhların Kaçışı (2001)

7. Ruhların Kaçışı (2001)
  • IMDb: 8,6

Ailesinin banliyöye taşınması sırasında, somurtkan 10 yaşında bir kız çocuğu, tanrıların, cadıların ve ruhların yönettiği ve insanların canavara dönüştürüldüğü bir dünyaya adım atar.

6. Matrix (1999)

6. Matrix (1999)
  • IMDb: 8.7

Bir yabancı, bilgisayar korsanı Neo'yu korkutucu bir yeraltı dünyasına götürdüğünde, Neo şok edici gerçeği keşfeder. Bildiği hayat aslında bambaşka bir dünyadır.

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5. Yıldızlararası (2014)

5. Yıldızlararası (2014)
  • IMDb: 8,7

Gelecekte Dünya yaşanmaz bir yer haline geldiğinde, çiftçi ve eski NASA pilotu Joseph Cooper, bir grup araştırmacıyla birlikte bir uzay aracını kullanarak insanlar için yeni bir gezegen bulmakla görevlendirilir.

4. Başlangıç (2010)

4. Başlangıç (2010)
  • IMDb: 8,8

Rüya paylaşım teknolojisini kullanarak şirket sırlarını çalan bir hırsıza, bir CEO'nun zihnine bir fikir yerleştirme görevi verilir; ancak bu hırsızın trajik geçmişi, projeyi ve ekibini felakete sürükleyebilir.

3. Ucuz Roman (1994)

3. Ucuz Roman (1994)
  • IMDb: 8,9

İki mafya tetikçisinin, bir boksörün, bir gangsterin karısının ve iki amatör hırsızın hayatları, şiddet ve kurtuluşun anlatıldığı dört öyküde iç içe geçiyor.

2. 12 Öfkeli Adam (1957)

2. 12 Öfkeli Adam (1957)
  • IMDb: 9.0

New York'taki bir cinayet davasındaki jüri, aceleci bir karara varmadan önce kanıtları daha dikkatli bir şekilde değerlendirmek ister. Bu kararı diğer 11 jüriyi de etkiler.

1. Kara Şövalye (2008)

1. Kara Şövalye (2008)
  • IMDb: 9,0

Joker, Gotham halkına büyük zarar ve kaos yaşattığında, Batman, James Gordon ve Harvey Dent bu çılgınlığa son vermek için birlikte çalışmak zorunda kalırlar.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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