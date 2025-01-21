Kaliteye Doyacaksınız: IMDb Puanı Yüksek 20 Film
Kaliteye Doyacaksınız: IMDb Puanı Yüksek 20 Film
Sinemaseverlerin vazgeçilmez adreslerinden IMDb, dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca kullanıcının oyuyla filmlere puan veriyor. Bu değerlendirmelere göre, 8 ve üzerinde puan alan filmler, sinema tarihine geçmiş, unutulmaz yapıtlar olarak kabul ediliyor. Hazırladığımız bu listede, farklı türlerde ve dönemlerde çekilmiş, IMDb puanı 8'i aşan 20 filmi bulacaksınız.
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20. Mary ve Max (2009)
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19. Gün Doğmadan (1995)
18. Ateşten Kalbe Akıldan Dumana (1998)
17. Truman Show (1998)
16. Yeşil Rehber (2018)
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15. Para Avcısı (2013)
14. Şey (1982)
13. Parazit (2019)
12. Whiplash (2014)
11. Köstebek (2006)
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10. Kuzuların Sessizliği (1991)
9. Yedi (1995)
8. Terminatör 2 (1991)
7. Ruhların Kaçışı (2001)
6. Matrix (1999)
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5. Yıldızlararası (2014)
4. Başlangıç (2010)
3. Ucuz Roman (1994)
2. 12 Öfkeli Adam (1957)
1. Kara Şövalye (2008)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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