Squid Game'i Beğenenlerin Büyük Bir Keyifle İzleyeceği 20 Şahane Film
Squid Game'i Beğenenlerin Büyük Bir Keyifle İzleyeceği 20 Şahane Film
İlk sezonu ile büyük ses getiren Squid Game'in büyük bir heyecanla beklenen ikinci sezonu yayınlandı. Neredeyse saatler içerisinde keyifle izleyip bitirdiğimiz dizinin ardından 3. sezonu beklemek çok sıkıcı. Keşke benzer yapımlar olsa da izlesek, diyenler için Squid Game benzeri 20 film önerisi ile geldik. Bakalım, beğenecek misiniz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Battle Royale (2000)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. The Hunger Games Serisi (2012-2015)
3. Parasite (2019)
4. Oldboy (2003)
5. Cube (1997)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. The Belko Experiment (2016)
7. Snowpiercer (2013)
8. The Platform (2019)
9. As the Gods Will (2014)
10. Exam (2009)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Escape Room Serisi (2019-2021)
12. Sympathy for Mr. Vengeance (2002)
13. Saw Serisi (2004-2021)
14. 13 Tzameti (2005)
15. Coherence (2013)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16. The Hunt (2020)
17. A Quiet Place (2018)
18. Alive (2020)
19. Gerald’s Game (2017)
20. The Call (2020)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın