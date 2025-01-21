Squid Game'i Beğenenlerin Büyük Bir Keyifle İzleyeceği 20 Şahane Film

İlk sezonu ile büyük ses getiren Squid Game'in büyük bir heyecanla beklenen ikinci sezonu yayınlandı. Neredeyse saatler içerisinde keyifle izleyip bitirdiğimiz dizinin ardından 3. sezonu beklemek çok sıkıcı. Keşke benzer yapımlar olsa da izlesek, diyenler için Squid Game benzeri 20 film önerisi ile geldik. Bakalım, beğenecek misiniz?