onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Squid Game'i Beğenenlerin Büyük Bir Keyifle İzleyeceği 20 Şahane Film

Squid Game'i Beğenenlerin Büyük Bir Keyifle İzleyeceği 20 Şahane Film

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
21.01.2025 - 14:43

İlk sezonu ile büyük ses getiren Squid Game'in büyük bir heyecanla beklenen ikinci sezonu yayınlandı. Neredeyse saatler içerisinde keyifle izleyip bitirdiğimiz dizinin ardından 3. sezonu beklemek çok sıkıcı. Keşke benzer yapımlar olsa da izlesek, diyenler için Squid Game benzeri 20 film önerisi ile geldik. Bakalım, beğenecek misiniz?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Battle Royale (2000)

1. Battle Royale (2000)

Japon yapımı bu kült film, bir grup öğrencinin bir adada birbirini öldürmeye zorlandığı hayatta kalma oyununu anlatıyor.

2. The Hunger Games Serisi (2012-2015)

2. The Hunger Games Serisi (2012-2015)

Distopik bir dünyada ölümüne bir mücadeleyi anlatan bu seri, Squid Game'in hayatta kalma temasıyla benzerlik taşıyor.

3. Parasite (2019)

3. Parasite (2019)

Bong Joon-ho’nun bu Oscar ödüllü filmi, sınıf farkları, para ve sosyal adaletsizlik temalarını etkileyici bir şekilde işliyor.

4. Oldboy (2003)

4. Oldboy (2003)

Kore sinemasının başyapıtlarından biri olan bu film, intikam ve şiddet dolu bir hikâyeye odaklanıyor.

5. Cube (1997)

5. Cube (1997)

Bir grup insanın, ölümcül bir labirentten kaçmaya çalıştığı gerilim dolu bir bilim kurgu filmi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. The Belko Experiment (2016)

6. The Belko Experiment (2016)

Ofis çalışanlarının birbirlerini öldürmeye zorlandığı bir deney üzerinden kurgulanmış şok edici bir hikâye.

7. Snowpiercer (2013)

7. Snowpiercer (2013)

Bong Joon-ho’nun yönettiği bu filmde, dünyadaki son insanların bir tren içinde sınıf mücadelesi verdiği bir hikâye anlatılıyor.

8. The Platform (2019)

8. The Platform (2019)

Dikey bir hapishanede geçen, sosyal eşitsizlik ve insan doğası üzerine etkileyici bir İspanyol filmi.

9. As the Gods Will (2014)

9. As the Gods Will (2014)

Japon sinemasından bir diğer hayatta kalma hikâyesi. Öğrenciler, ölümcül çocuk oyunlarında hayatta kalmaya çalışıyor.

10. Exam (2009)

10. Exam (2009)

Bir grup iş adayı, ilginç ve ölümcül bir işe alım sınavında hayatta kalmaya çalışıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Escape Room Serisi (2019-2021)

11. Escape Room Serisi (2019-2021)

Kaçış odalarında sıkışan bir grup insanın hayatlarını kurtarmak için mücadele ettiği bu filmler, Squid Game’in gerilim duygusunu yakalıyor.

12. Sympathy for Mr. Vengeance (2002)

12. Sympathy for Mr. Vengeance (2002)

Kore sinemasından bir diğer başyapıt; intikam, kayıp ve çaresizlik temaları üzerine.

13. Saw Serisi (2004-2021)

13. Saw Serisi (2004-2021)

Psikolojik gerilim ve şiddet dolu bu seri, ölümcül oyunlar ve seçimler üzerine yoğunlaşıyor.

14. 13 Tzameti (2005)

14. 13 Tzameti (2005)

Fransız yapımı bu filmde, genç bir adam kendini ölümcül bir rulet oyununun içinde buluyor.

15. Coherence (2013)

15. Coherence (2013)

Bir akşam yemeğinde bir araya gelen arkadaşlar, gerçeklik algısını sorgulayan olaylar yaşar. Gizem ve gerilim dolu bir hikâye.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

16. The Hunt (2020)

16. The Hunt (2020)

İnsan avını konu alan bu film, toplumsal eleştirilerle dolu bir aksiyon-gerilim.

17. A Quiet Place (2018)

17. A Quiet Place (2018)

Hayatta kalmanın farklı bir boyutunu işleyen, sessizlik kurallarına uymayı gerektiren gerilim dolu bir film.

18. Alive (2020)

18. Alive (2020)

Zombi istilası sırasında hayatta kalmaya çalışan bir gencin hikâyesi. Kore sineması sevenler için.

19. Gerald’s Game (2017)

19. Gerald’s Game (2017)

Stephen King’in romanından uyarlanan bu gerilim filmi, bireysel hayatta kalma çabası üzerine odaklanıyor.

20. The Call (2020)

20. The Call (2020)

Zamanlar arası bağlantı kuran iki kadının hikâyesini anlatan, sürükleyici bir Kore gerilim filmi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın