Kurtlar Vadisi'ni Beğenenlerin Büyük Bir Keyifle İzleyeceği 20 Şahane Dizi
Kurtlar Vadisi'ni Beğenenlerin Büyük Bir Keyifle İzleyeceği 20 Şahane Dizi
Türk dizi efsanesi Kurtlar Vadisi sevenler için hem suç dünyasını hem de derin karakter analizlerini seven izleyiciler için oldukça ilgi çekici 20 diziyi derledik!
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1. The Sopranos
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2. Breaking Bad
3. Narcos
4. Peaky Blinders
5. Boardwalk Empire
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6. Power
7. Ozark
8. The Wire
9. Homeland
10. Banshee
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11. El Chapo
12. Sons of Anarchy
13. Ray Donovan
14. 24
15. House of Cards
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16. Yellowstone
17. Vikings
18. Justified
19. Prison Break
20. La Casa de Papel
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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