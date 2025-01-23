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Kurtlar Vadisi'ni Beğenenlerin Büyük Bir Keyifle İzleyeceği 20 Şahane Dizi

Kurtlar Vadisi'ni Beğenenlerin Büyük Bir Keyifle İzleyeceği 20 Şahane Dizi

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
23.01.2025 - 20:35

Türk dizi efsanesi Kurtlar Vadisi sevenler için hem suç dünyasını hem de derin karakter analizlerini seven izleyiciler için oldukça ilgi çekici 20 diziyi derledik!

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1. The Sopranos

1. The Sopranos

Bir mafya ailesinin karmaşık ilişkileri ve güç savaşları.

2. Breaking Bad

2. Breaking Bad

Suça bulaşan bir kimya öğretmeni ve karanlık dönüşümü.

3. Narcos

3. Narcos

Uyuşturucu kartellerinin ve Pablo Escobar'ın hikâyesi.

4. Peaky Blinders

4. Peaky Blinders

Bir çete lideri ve ailesinin suç imparatorluğunu kurma çabası.

5. Boardwalk Empire

5. Boardwalk Empire

1920'lerin Amerika'sında yasa dışı içki ticareti ve güç mücadeleleri.

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6. Power

6. Power

Mafya, gece kulüpleri ve suç dünyası arasında bir hayat.

7. Ozark

7. Ozark

Ailesini kurtarmak için kara para aklamaya başlayan bir finans danışmanının hikâyesi.

8. The Wire

8. The Wire

Suç, uyuşturucu ve polis arasındaki dinamikleri işleyen efsanevi bir dizi.

9. Homeland

9. Homeland

Casusluk, politika ve uluslararası krizlerle dolu bir hikâye.

10. Banshee

10. Banshee

Sahte bir kimlikle bir kasabaya yerleşen eski bir suçlunun hikâyesi.

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11. El Chapo

11. El Chapo

Uyuşturucu lordu Joaquín Guzmán'ın yükselişi ve düşüşü.

12. Sons of Anarchy

12. Sons of Anarchy

Bir motorsiklet çetesinin karmaşık ve şiddet dolu dünyası.

13. Ray Donovan

13. Ray Donovan

Hollywood'un kirli işlerini çözen bir 'düzenleyici.'

14. 24

14. 24

Terörle mücadele ekip lideri Jack Bauer'ın aksiyon dolu hikâyesi.

15. House of Cards

15. House of Cards

Politika, entrika ve güç savaşlarıyla dolu bir başyapıt.

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16. Yellowstone

16. Yellowstone

Aile, güç ve çiftlik arazisi üzerindeki çatışmalar.

17. Vikings

17. Vikings

Savaş, strateji ve güç mücadelesiyle dolu bir Viking destanı.

18. Justified

18. Justified

Kentucky'deki suçlulara karşı savaşan bir polis memurunun hikâyesi.

19. Prison Break

19. Prison Break

Kardeşini hapisten kaçırmaya çalışan bir adamın zekice planları.

20. La Casa de Papel

20. La Casa de Papel

Bir grup suçlunun dahice tasarlanmış soygun hikâyesi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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