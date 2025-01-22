Aşk-ı Memnu'yu Beğenenlerin Büyük Bir Keyifle İzleyeceği 20 Şahane Dizi
Aşk-ı Memnu'yu Beğenenlerin Büyük Bir Keyifle İzleyeceği 20 Şahane Dizi
Skandallar, entrika ve dram... Aşk-ı Memnu bir neslin travması olduğu kadar daha iyisinin çekilemediği bir diziydi. Aşk-ı Memnu'yu sevenler bir daha hiçbir yapımda aynı tadı bulamadı. Ama yine de benzer temaları işleyen 20 diziyi sizler için listeledik! Bakalım beğenecek misiniz? İşte bazıları daha modern bir anlatıma sahipken, bazıları da dönem temalı 20 Aşk-ı Memnu benzeri yabancı dizi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Revenge
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. The Affair
3. Dynasty
4. Scandal
5. Desperate Housewives
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Big Little Lies
7. Bridgerton
8. Gossip Girl
9. You
10. The Royals
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Elite
12. Mad Men
13. How to Get Away with Murder
14. Succession
15. Devious Maids
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16. The Tudors
17. Poldark
18. House of Cards
19. Love & Anarchy
20. Brothers & Sisters
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın