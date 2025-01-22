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Aşk-ı Memnu'yu Beğenenlerin Büyük Bir Keyifle İzleyeceği 20 Şahane Dizi

Aşk-ı Memnu'yu Beğenenlerin Büyük Bir Keyifle İzleyeceği 20 Şahane Dizi

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
22.01.2025 - 14:28

Skandallar, entrika ve dram... Aşk-ı Memnu bir neslin travması olduğu kadar daha iyisinin çekilemediği bir diziydi. Aşk-ı Memnu'yu sevenler bir daha hiçbir yapımda aynı tadı bulamadı. Ama yine de benzer temaları işleyen 20 diziyi sizler için listeledik! Bakalım beğenecek misiniz? İşte bazıları daha modern bir anlatıma sahipken, bazıları da dönem temalı 20 Aşk-ı Memnu benzeri yabancı dizi...

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1. Revenge

1. Revenge

Bir kadının geçmişte ailesine zarar verenlerden intikam alış hikayesi. İhtiras, hırs ve entrika dolu.

2. The Affair

2. The Affair

Evlilik dışı bir ilişki etrafında gelişen dramatik olayları ve her karakterin farklı perspektifini ele alır.

3. Dynasty

3. Dynasty

Zenginlik, güç mücadeleleri ve aile entrikaları ile dolu, tıpkı bir modern Dallas.

4. Scandal

4. Scandal

Washington DC'nin politik sahnesinde geçen, güçlü bir kadın karakterin skandallarla başa çıkışını anlatan bir drama.

5. Desperate Housewives

5. Desperate Housewives

Bir banliyö mahallesinde geçen dizi, hem komedi hem de dram ile aşk ve sırlarla dolu.

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6. Big Little Lies

6. Big Little Lies

Küçük bir kasabada yaşayan kadınların gizemli sırları ve ilişkilerini merkezine alan etkileyici bir drama.

7. Bridgerton

7. Bridgerton

Regency dönemi İngiltere'sinde geçen, aşk ve sosyal sınıf mücadelesi dolu, göz alıcı bir dönem dizisi.

8. Gossip Girl

8. Gossip Girl

New York'un elit gençlerinin hayatlarını, aşklarını ve sırlarını takip eden bir gençlik draması.

9. You

9. You

Obsesif bir adamın, aşık olduğu kadın için saplantılı bir şekilde her şeyi göze almasını konu alıyor.

10. The Royals

10. The Royals

Kraliyet ailesinin aşk, ihanet ve güç mücadeleleriyle dolu kurgusal hikayesi.

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11. Elite

11. Elite

Bir İspanyol özel okulunda geçen, sınıf çatışmaları, ilişkiler ve cinayet etrafında dönen bir gençlik dizisi.

12. Mad Men

12. Mad Men

1960'ların reklam dünyasında geçen, karmaşık karakter ilişkileri ve hırs dolu bir hikaye.

13. How to Get Away with Murder

13. How to Get Away with Murder

Bir grup hukuk öğrencisi ve hocalarının etrafında dönen, sırlarla ve entrikalarla dolu bir drama.

14. Succession

14. Succession

Bir medya imparatorluğu ailesinin güç mücadeleleri ve çatışmaları. Entrika sevenlere hitap edecek bir modern klasik.

15. Devious Maids

15. Devious Maids

Zengin ailelerin evlerinde çalışan dört hizmetçinin, hem kendi sırları hem de işverenlerinin sırlarıyla başa çıkışını anlatan eğlenceli bir drama.

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16. The Tudors

16. The Tudors

Kral Henry VIII döneminde geçen, tarihi entrikalar, yasak aşklar ve güç mücadeleleri.

17. Poldark

17. Poldark

18. yüzyıl İngiltere'sinde geçen, aşk, sadakat ve sosyal mücadelelerle dolu bir dönem draması.

18. House of Cards

18. House of Cards

ABD'nin politik arenasında geçen, güç oyunları ve entrikalarla dolu bir başyapıt.

19. Love & Anarchy

19. Love & Anarchy

Modern aşk, ahlak ve sosyal dinamikleri mizahi bir dille ele alan İsveç yapımı bir dizi.

20. Brothers & Sisters

20. Brothers & Sisters

Bir ailenin üyeleri arasındaki karmaşık ilişkileri, sırları ve aşkları konu alıyor.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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