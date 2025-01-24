Kirpi Sonic 4'ün Vizyon Tarihi Belli Oldu
Kirpi Sonic 4'ün Vizyon Tarihi Belli Oldu
Video oyunundan sinemaya uyarlanan filmler arasında yer alan 'Kirpi Sonic'in devam filmi için geri sayım başladı. Tüm dünyada hasılat rekorları kıran Kirpi Sonic 4'ün vizyon tarihi ise sonunda belli oldu.
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Video oyunundan sinemaya uyarlanan filmler arasında yer alan "Kirpi Sonic 4" için serinin hayranları epey heyecanlı.
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İlk filmleriyle dünya çapında 725,2 milyon dolar hasılat elde eden Kirpi Sonic'in dördüncü devam halkası için geri sayım başlarken sonunda vizyon tarihi için beklenen haber geldi.
4. filmde Dr. Robotnik'i canlandıran ünlü oyuncu Jim Carrey'in yer alacağı söylentileri ortalarda dolaşırken Kirpi Sonic için 2027 yılı işaret edildi.
Kirpi Sonic 4 için vizyon tarihi 19 Mart 2027 olarak açıklandı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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