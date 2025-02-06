Rekabet Kurumu, Sahibinden.com Hakkında Soruşturma Başlattı
Rekabet Kurumu, Sahibinden.com Hakkında Soruşturma Başlattı
Rekabet Kurumu, araç ve konut satışlarının gerçekleştirildiği Sahibinden com internet sitesine çeşitli platformlardan elde ettiği verileri hakim durumunu güçlendirmek için kullandığı gerekçesiyle soruşturma açtı.
İşte detaylar…
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Online satış platformu sahibinden.com'a Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açıldı.
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Kurumdan yapılan açıklamada "Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ Hakkında Otobid Hizmetine İlişkin Soruşturma açıldı ve geçici tedbir uygulanmasına karar verildi" ifadeleri kullandı.
Yapılan açıklamanı devamında şu ifadeler kaydedildi:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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