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Rekabet Kurumu, Sahibinden.com Hakkında Soruşturma Başlattı

Rekabet Kurumu, Sahibinden.com Hakkında Soruşturma Başlattı

Sahibinden
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.02.2025 - 11:42

Rekabet Kurumu, araç ve konut satışlarının gerçekleştirildiği Sahibinden com internet sitesine çeşitli platformlardan elde ettiği verileri hakim durumunu güçlendirmek için kullandığı gerekçesiyle soruşturma açtı.

İşte detaylar…

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Online satış platformu sahibinden.com'a Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açıldı.

Online satış platformu sahibinden.com'a Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açıldı.

Kurumdan yapılan açıklamada "Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ Hakkında Otobid Hizmetine İlişkin Soruşturma açıldı ve geçici tedbir uygulanmasına karar verildi" ifadeleri kullandı.

Kurumdan yapılan açıklamada "Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ Hakkında Otobid Hizmetine İlişkin Soruşturma açıldı ve geçici tedbir uygulanmasına karar verildi" ifadeleri kullandı.

Yapılan açıklamanı devamında şu ifadeler kaydedildi:

Yapılan açıklamanı devamında şu ifadeler kaydedildi:

'Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ hakkında 16.01.2025 tarihli ve 25-02/47-M sayılı Rekabet Kurulu kararıyla açılan soruşturmanın konusunu; Sahibinden'in 'kurumsal üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti' ve 'bireysel üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti' pazarlarında elde ettiği kullanıcı verilerini, çevrim içi ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında kullanımı ve Otobid hizmetine ilişkin olarak gerçekleştirilen yoğun reklam harcamaları ile hâkim durumuna olanak sağlayan parametrelerden aldığı güç vasıtasıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediği oluşturmaktadır.

Sahibinden'in veri birleştirme politikaları incelendiğinde, Sahibinden'in kurumsal üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti ve bireysel üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti kapsamında elde ettiği kullanıcı verilerini sunmuş olduğu diğer hizmetler ile birleştirme davranışının, 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesi kapsamında rekabetin ihlal edildiğini gösteren ciddi bulgu niteliğinde olduğu değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeye istinaden Kurulun 16.01.2025 tarihli toplantısında, telafisi mümkün olmayacak zararların önlenmesi amacıyla nihai karar verilinceye kadar 4054 sayılı Kanun'un 9. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; 

(i) Sahibinden'in ana sayfasında Otobid hizmetine ilişkin olarak yer verilen gösterimlerin ilan verme seçeneğinin önüne geçecek şekilde tasarlanmaması,

(ii) İlan verme aşamasında bireysel kullanıcılara yönelik gerçekleştiren yönlendirmelerin engellenmesi,

(iii) Kurumsal üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti ve bireysel üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti yoluyla elde ettiği kullanıcı ve ilan bilgileri/verileri dâhil tüm bilgilerin/verilerinin, çevrim içi ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında kullanılmasının engellenmesini teminen gerekli organizasyonel, operasyonel, idari ve teknik tüm tedbirlerin alınması

yönünde geçici tedbir uygulanmasına 25-02/47-29 sayı ile karar verilmiştir.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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