Adli Tıp Kurumu Raporu Açıklandı: Zehra Kınık Asli Kusurlu Bulundu

Bir kişinin ölümüne ve iki kişinin yaralanmasına neden olduğu için yargılanan Kızılay Eski Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir için Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı.

Mahkeme dosyasına giren Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin raporuna göre Zehra Kınık'ı asli kusurlu bulundu.

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Zehra Kınık daha önce bilirkişi raporuna göre de asli kusurlu bulunmuştu.

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