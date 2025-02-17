onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Adli Tıp Kurumu Raporu Açıklandı: Zehra Kınık Asli Kusurlu Bulundu

Adli Tıp Kurumu Raporu Açıklandı: Zehra Kınık Asli Kusurlu Bulundu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.02.2025 - 12:34

Bir kişinin ölümüne ve iki kişinin yaralanmasına neden olduğu için yargılanan Kızılay Eski Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir için Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı.  

Mahkeme dosyasına giren Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin raporuna göre Zehra Kınık'ı asli kusurlu bulundu.

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Zehra Kınık daha önce bilirkişi raporuna göre de asli kusurlu bulunmuştu. 

İşte BirGün’den İsmail Arı’nın haberinin detayları 👇

Kaynak: https://www.birgun.net/haber/tutuklam...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in yargılandığı davada mahkeme dosyasına Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin raporu girdi.

Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in yargılandığı davada mahkeme dosyasına Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin raporu girdi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan raporda yine Fatma Zehra Kınık Demir'in asli kusurlu olduğu belirtildi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan raporda yine Fatma Zehra Kınık Demir'in asli kusurlu olduğu belirtildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

Raporda şu ifadelere yer verildi:

'Sanık sürücü Fatma Zehra Kınık Demir, sevk ve idaresindeki otomobil ile olay yeri kavşaktan geçişini kendisine hitaben bulunan 'dur' trafik işaret levhasını dikkate alarak durup tek yönlü iki şeritli olan yolda araçların seyir durumlarını yeteri kadar kontrol ettikten sonra yapması, ilk geçiş hakkını seyir istikametine göre kavşak kolunun sol tarafından gelen ve seyrine düz devam etmek isteyen müşteki sürücü idaresindeki motosiklete vermesi gerekirken bu hususlara riayet etmeyerek müşteki sürücü idaresindeki motosiklete çarptığı ve akabinde gerçekleşen olayda dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı hareket etmekle asli kusurludur.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
2
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın