Adli Tıp Kurumu Raporu Açıklandı: Zehra Kınık Asli Kusurlu Bulundu
Adli Tıp Kurumu Raporu Açıklandı: Zehra Kınık Asli Kusurlu Bulundu
Kaynak: https://www.birgun.net/haber/tutuklam...
Bir kişinin ölümüne ve iki kişinin yaralanmasına neden olduğu için yargılanan Kızılay Eski Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir için Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı.
Mahkeme dosyasına giren Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin raporuna göre Zehra Kınık'ı asli kusurlu bulundu.
Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Zehra Kınık daha önce bilirkişi raporuna göre de asli kusurlu bulunmuştu.
İşte BirGün’den İsmail Arı’nın haberinin detayları 👇
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Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in yargılandığı davada mahkeme dosyasına Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin raporu girdi.
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Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan raporda yine Fatma Zehra Kınık Demir'in asli kusurlu olduğu belirtildi.
Raporda şu ifadelere yer verildi:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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