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Kızılay Eski Başkanı Kerem Kınık'ın Kızı Fatma Zehra Kınık Kazada Asli Kusurlu Çıktı

Kızılay Eski Başkanı Kerem Kınık'ın Kızı Fatma Zehra Kınık Kazada Asli Kusurlu Çıktı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.01.2025 - 12:33

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kızık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, otomobiliyle Yavuz Selim Öztürk’ün kullandığı motosiklete çarpmış, 17 yaşındaki genç hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından gözaltına alınan Demir, bir gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. İsmail Saymaz, mahkemenin istediği bilirkişi raporunun sonuçlandığını aktardı.

Kaynak: Halk TV / İsmail Saymaz

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9 Temmuz'da yaşanan trafik kazasında, Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir, aracıyla motosiklet kullanan Yavuz Selim Öztürk’e çarpmıştı.

9 Temmuz'da yaşanan trafik kazasında, Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir, aracıyla motosiklet kullanan Yavuz Selim Öztürk’e çarpmıştı.

Motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki yaşamını yitirmişti.

Motosikleti kullanan Yavuz Selim Öztürk ve sürüklenen motosikletin çarptığı bir kişi daha yaralanmıştı.

Fatıma Zehra Kınık Demir, kazanın ardından gözaltına alınmış, bir gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Fatıma Zehra Kınık Demir, kazanın ardından gözaltına alınmış, bir gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Mahkeme, bilirkişi raporu istemişti.

İsmail Saymaz, mahkemenin istediği bilirkişi raporunun çıktığını aktardı. Bilirkişinin, Fatma Zehra Kınık Demir'i asli kusurlu bulduğu görüldü.

İsmail Saymaz, mahkemenin istediği bilirkişi raporunun çıktığını aktardı. Bilirkişinin, Fatma Zehra Kınık Demir'i asli kusurlu bulduğu görüldü.

Saymaz, raporda aşağıdaki ifadeler yer verildiğini aktardı;

'...tüm bu veriler birlikte nazara alındığında kaza yerinin konumu ve mahal şartları dikkate alınarak olay değerlendirilip, yukarıdaki hususlar muvacehesinde taksirle meydana gelen sürücü Yavuz Selim ÖZTÜRK’ün ve yayalar Muammer KIZIL ile yaya İbrahim Ethem ÜSTÜNIŞIK’ın yaralanmaları ve yolcu Batın BARLASÇEKİ’nin de vefat etmesiyle neticelenen trafik kazasında;

Sanık Sürücü Fatıma Zehra KINIK DEMİR’İN:

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 47/c,d, Madde 57/a,b-5, Madde 84/h ve 2918 Sayılı

Karayolları Trafik Kanununa bağlı Yönetmeliğin Madde 95/c,d, Madde 109/a, Madde 109/b-5, Madde

157/a-8, Madde 157/b bentlerinde açıklanan hükümler gereği yukarıda açıklanan trafik kurallarını ihlal ettiğinden kazanın meydana gelişinde ASLİ KUSURLU olduğu,

Haberin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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