Kızılay Eski Başkanı Kerem Kınık'ın Kızı Fatma Zehra Kınık Kazada Asli Kusurlu Çıktı
Kızılay Eski Başkanı Kerem Kınık'ın Kızı Fatma Zehra Kınık Kazada Asli Kusurlu Çıktı
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kızık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, otomobiliyle Yavuz Selim Öztürk’ün kullandığı motosiklete çarpmış, 17 yaşındaki genç hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından gözaltına alınan Demir, bir gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. İsmail Saymaz, mahkemenin istediği bilirkişi raporunun sonuçlandığını aktardı.
Kaynak: Halk TV / İsmail Saymaz
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9 Temmuz'da yaşanan trafik kazasında, Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir, aracıyla motosiklet kullanan Yavuz Selim Öztürk’e çarpmıştı.
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Fatıma Zehra Kınık Demir, kazanın ardından gözaltına alınmış, bir gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
İsmail Saymaz, mahkemenin istediği bilirkişi raporunun çıktığını aktardı. Bilirkişinin, Fatma Zehra Kınık Demir'i asli kusurlu bulduğu görüldü.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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