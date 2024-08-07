Beklenen Rapor Geldi: Kerem Kınık'ın Kızı Yüzde 100 Kusurlu
Beklenen Rapor Geldi: Kerem Kınık'ın Kızı Yüzde 100 Kusurlu
Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, İstanbul'da 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne neden olan, Kızılay'ın eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık hakkında bilirkişi raporu çıktı. Raporda, Kınık’ın “DUR” levhasına uymadan ana yola çıkış yaptığı belirtilerek yüzde 100 kusurlu olduğu tespit edildi.
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İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde 9 Temmuz’da meydana gelen kazada, Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak’tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne çıkarken motosiklete çarpmıştı.
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Kazada motosikletteki sürücü Yavuz Selim Öztürk ve arkasındaki Batın Barlasçeki motosikletten düşerken sürücüsüz motosiklet de yayalara çarparak yaralanmalarına sebep olmuştu. Motosikletten düşen sürücü Öztürk yaralı kurtulurken, başını kaldırımdaki beton dubaya çarpan Barlasçeki ise yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Fatma Zehra Kınık, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.Kısa süre önce de Fatma Zehra Kınık hakkında 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına sebep olduğu olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlarından iddianame düzenlendi. Fatma Zehra Kınık'ın yargılanacağı davada ilk duruşma 30 Ekim'de görülecek.
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir hakkında bilirkişi raporu hazırlandı.
Yaşamını yitiren Batın Barlas Çeki’nin avukatı Uysal Uğurlu’nun talebi ile İstanbul Adli Yargı Komisyonunda bilirkişi olarak görev alan emekli polis memuru İbrahim Bayşu tarafından hazırlanan raporda şunlar sıralandı:
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