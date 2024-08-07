Siber Suçluların Yeni Hedefi Aleyna Tilki Oldu: Özel Bilgileri İfşa Edildi

Sabah’tan Arzu Kaya’nın haberine göre, Aleyna Tilki’nin kişisel bilgilerini çalan şahıs, sonrasında aynı bilgileri şarkıcının asistanına mail attı. Aleyna Tilki’nin avukatı, durumdan haberdar olmasının ardından savcılığa başvurdu. Aleyna Tilki'nin tüm Türkiye tarafından tanınıp takdir edilen bir sanatçı olup kişisel verilerinin hukuka aykırı ele geçirildiğinin belirtildiği dilekçede 'Organize olduğu düşünülen bir örgüt tarafından kişisel verilerinin ele geçirilmesi ve maddi menfaat elde etme amacıyla Tilki ve ailesi bilgilerin ifşasıyla tehdit edilmektedir' denildi.