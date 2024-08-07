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Siber Suçluların Yeni Hedefi Aleyna Tilki Oldu: Özel Bilgileri İfşa Edildi

Siber Suçluların Yeni Hedefi Aleyna Tilki Oldu: Özel Bilgileri İfşa Edildi

Aleyna Tilki Tehdit Siber Suçlar
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.08.2024 - 10:30

Sabah’tan Arzu Kaya’nın haberine göre, ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, siber suçluların yeni hedefi oldu. Genç şarkıcının kimlik bilgileri, yalnızca adli makamlarca ulaşılabilen kişisel verileri, ev adresi, T.C. kimlik bilgisi, nüfus kaydı gibi birçok kişisel bilgileri ele geçirildi.

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Aleyna Tilki’ye siber zorbalıkla şantaj yapan İbrahim Y., hakkında 4 yıla kadar hapsi istenirken, ünlü şarkıcının babası ve asistanına ulaştığı öğrenildi.

Aleyna Tilki’ye siber zorbalıkla şantaj yapan İbrahim Y., hakkında 4 yıla kadar hapsi istenirken, ünlü şarkıcının babası ve asistanına ulaştığı öğrenildi.

Instagram'dan önce Tilki'nin babasına mesaj atan İ.Y., "Kızınızın önemli bilgileri hacklenmiş" diyerek kimlik bilgilerinin yanı sıra, kimlik cilt no, aile sıra no ve okul numarası ile şubesine kadar özel bilgilerinin yer aldığı verileri paylaştı.

Instagram'dan önce Tilki'nin babasına mesaj atan İ.Y., "Kızınızın önemli bilgileri hacklenmiş" diyerek kimlik bilgilerinin yanı sıra, kimlik cilt no, aile sıra no ve okul numarası ile şubesine kadar özel bilgilerinin yer aldığı verileri paylaştı.

Sabah’tan Arzu Kaya’nın haberine göre, Aleyna Tilki’nin kişisel bilgilerini çalan şahıs, sonrasında aynı bilgileri şarkıcının asistanına mail attı. Aleyna Tilki’nin avukatı, durumdan haberdar olmasının ardından savcılığa başvurdu. Aleyna Tilki'nin tüm Türkiye tarafından tanınıp takdir edilen bir sanatçı olup kişisel verilerinin hukuka aykırı ele geçirildiğinin belirtildiği dilekçede 'Organize olduğu düşünülen bir örgüt tarafından kişisel verilerinin ele geçirilmesi ve maddi menfaat elde etme amacıyla Tilki ve ailesi bilgilerin ifşasıyla tehdit edilmektedir' denildi.

Ünlü popçu Aleyna Tilki’nin kişisel bilgilerinin, başka bir Instagram adresinden şarkıcının ifşa edildiğini, bunu gören kişilerin de aileye ihbarda bulunduğunun aktarıldığı dilekçede "Youtube kanalındaki bir videoda Aleyna'nın bilgileri paylaşılmış. Başka bir Instagram adresinde de Tilki'nin fotoğrafı, e-devlette yer alan bilgilerini 'ifşa' notuyla paylaşıp 3. kişilere iletmiştir" ifadeleri yer aldı.

Ünlü popçu Aleyna Tilki’nin kişisel bilgilerinin, başka bir Instagram adresinden şarkıcının ifşa edildiğini, bunu gören kişilerin de aileye ihbarda bulunduğunun aktarıldığı dilekçede "Youtube kanalındaki bir videoda Aleyna'nın bilgileri paylaşılmış. Başka bir Instagram adresinde de Tilki'nin fotoğrafı, e-devlette yer alan bilgilerini 'ifşa' notuyla paylaşıp 3. kişilere iletmiştir" ifadeleri yer aldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Aleyna Tilki tarafının şikâyeti üzerine soruşturma başlattı. Hesap sahibinin İ.Y. adlı bir kişiye ait olduğu belirlendi. Şüpheli, hesabın kendisine ait olduğunu ancak çalındığını iddia etti. Ancak savcılık şüphelinin inkara yönelik savunmasına itibar etmedi. Şarkıcının kişisel verilerini ele geçirip babasına ve asistanına attığını belirledi. "Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Aleyna Tilki tarafının şikâyeti üzerine soruşturma başlattı. Hesap sahibinin İ.Y. adlı bir kişiye ait olduğu belirlendi. Şüpheli, hesabın kendisine ait olduğunu ancak çalındığını iddia etti. Ancak savcılık şüphelinin inkara yönelik savunmasına itibar etmedi. Şarkıcının kişisel verilerini ele geçirip babasına ve asistanına attığını belirledi. "Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.
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